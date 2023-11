ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোডের জন্য C# ডেভেলপমেন্ট কিট: মাইক্রোসফট সাধারণ উপলব্ধতা ঘোষণা করে

উন্নয়ন সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, মাইক্রোসফ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে C# ডেভেলপমেন্ট কিটের সাধারণ উপলব্ধতা চালু করেছে। এই বিশেষায়িত Visual Studio Code এক্সটেনশন, আরও স্বজ্ঞাত C# কোডিং অভিজ্ঞতার জন্য তৈরি, 4 অক্টোবরে চালু করা হয়েছিল।

C# ডেভেলপারদের জন্য 'প্রথম সম্পাদক' হিসাবে ফ্রেম করা, এই এক্সটেনশনটি C# ভাষা পরিষেবাগুলির দ্বারা আন্ডারপিন করা হয়েছে এবং কোড পরিচালনা এবং পরীক্ষার প্রক্রিয়াগুলিকে শক্তিশালী করে এমন কার্যকারিতাগুলির একটি অ্যারে উপস্থাপন করে৷ এই অল-ইন-ওয়ান সলিউশন এক্সপ্লোরারটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের কাজগুলির একটি ভাণ্ডারকে সক্ষমভাবে পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

মাইক্রোসফ্ট জানিয়েছে যে XUnit, Nunit এবং bUnit-এ টেস্টিং অপারেশনগুলি নির্বিঘ্নে সংগঠিত হবে এবং প্ল্যাটফর্মে আবিষ্কার করা হবে, দ্রুত পরীক্ষা সম্পাদন এবং ফলাফলের অনায়াস নেভিগেশন নিশ্চিত করবে। ডিবাগিং ব্যবস্থার জন্য টিউনিং থেকে পরীক্ষা চালানোর জন্য, C# ডেভেলপমেন্ট কিট VS Code's কমান্ড প্যালেট টেস্টিং কমান্ডকে শক্তিশালী করে

C# Dev Kit-এর মধ্যে তৈরি হল C# Dev Kit এক্সটেনশনের জন্য ইন্টেলিকোড। এই বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্যটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত সমর্থনকে প্রশস্ত করে, নিয়মিত IntelliSense কোড সমাপ্তির বাইরেও প্রসারিত হয়। সম্পূর্ণ-লাইন সমাপ্তি এবং তারকাচিহ্নিত পরামর্শগুলি একটি বিকাশকারীর পৃথক কোডবেসের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে IntelliCode-এর অফারগুলির মধ্যে। যাইহোক, C# Dev Kit-এর জন্য IntelliCode একটি সর্বোত্তম নির্ভরতা রয়ে গেছে - ইঙ্গিত করে যে IntelliCode এক্সটেনশন ইনস্টল করতে ব্যর্থ হলে C# Dev Kit-এর কার্যকারিতা প্রভাবিত হবে না।

.NET SDK হল C# ডেভেলপমেন্ট কিটের একটি প্রয়োজনীয়তা, যা ভিজ্যুয়াল স্টুডিও মার্কেটপ্লেস থেকে সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য এবং উইন্ডোজ, লিনাক্স এবং ম্যাকওএস-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এর প্রিভিউ পর্বে, দৃশ্যকল্পের স্পষ্টীকরণ থেকে মানের উন্নতি পর্যন্ত বিভিন্ন বর্ধনের মাধ্যমে প্রায় 350টি সমস্যা সফলভাবে সমাধান করা হয়েছে। মাইক্রোসফ্ট আশা করে যে এক্সটেনশনের কর্মক্ষমতা বাড়ানো এবং C# বিকাশকে সমর্থন করার লক্ষ্যে মাসিক আপডেটের প্রবর্তনের মাধ্যমে অগ্রগতির দিকে এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

