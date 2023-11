Kit de desenvolvimento C# para código do Visual Studio: Microsoft declara disponibilidade geral

Em um passo importante na comunidade de desenvolvimento, a Microsoft apresentou oficialmente a disponibilidade geral do Kit de Desenvolvimento C#. Esta extensão especializada Visual Studio Code, voltada para uma experiência de codificação C# mais intuitiva, foi lançada em 4 de outubro.

Enquadrada como um 'editor primeiro' para desenvolvedores C#, esta extensão é sustentada por serviços de linguagem C# e apresenta uma série de funcionalidades que reforçam o gerenciamento de código e os processos de teste. Este explorador de soluções tudo-em-um foi projetado para lidar habilmente com uma variedade de tarefas de gerenciamento de projetos.

A Microsoft afirmou que as operações de teste em XUnit, Nunit e bUnit serão perfeitamente organizadas e descobertas na plataforma, garantindo a execução rápida dos testes e a navegação fácil dos resultados. Desde o ajuste para medidas de depuração até a execução de testes, o Kit de Desenvolvimento C# fortalece os comandos de teste da Paleta de Comandos VS Code's

Integrado ao C# Dev Kit está a extensão IntelliCode para C# Dev Kit. Esse recurso revolucionário amplifica o suporte baseado em Inteligência Artificial (IA), expandindo-se muito além da conclusão de código normal do IntelliSense. Conclusões de linha inteira e sugestões com estrela formuladas com base na base de código individual de um desenvolvedor estão incluídas entre as ofertas do IntelliCode. No entanto, o IntelliCode para C# Dev Kit permanece uma dependência ideal - o que implica que a funcionalidade do C# Dev Kit permanece inalterada caso a extensão IntelliCode falhe na instalação.

O SDK do .NET é um requisito para o Kit de desenvolvimento C#, que pode ser convenientemente acessível no Visual Studio Marketplace e é compatível com Windows, Linux e MacOS.

Na sua fase de pré-visualização, quase 350 questões foram abordadas com sucesso através de uma variedade de melhorias, que vão desde esclarecimentos de cenários até melhorias de qualidade. A Microsoft espera que esta marcha em direção ao progresso continue, com a introdução de atualizações mensais destinadas a aumentar o desempenho da extensão e apoiar o desenvolvimento em C#.

