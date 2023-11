Kit Pengembangan C# untuk Kode Visual Studio: Microsoft Menyatakan Ketersediaan Umum

Dalam langkah penting dalam komunitas pengembangan, Microsoft telah secara resmi memperkenalkan ketersediaan umum C# Development Kit. Ekstensi Visual Studio Code khusus ini, yang ditujukan untuk pengalaman pengkodean C# yang lebih intuitif, diluncurkan pada tanggal 4 Oktober.

Dibingkai sebagai 'editor pertama' untuk pengembang C#, ekstensi ini didukung oleh layanan bahasa C# dan menyajikan serangkaian fungsi yang mendukung manajemen kode dan proses pengujian. Penjelajah solusi lengkap ini dirancang untuk menangani berbagai tugas manajemen proyek dengan cakap.

Microsoft menyatakan bahwa operasi pengujian di XUnit, Nunit, dan bUnit akan diatur dan ditemukan dengan mulus di platform, memastikan pelaksanaan pengujian yang cepat dan navigasi hasil yang mudah. Dari penyetelan langkah-langkah debugging hingga pelaksanaan tes, C# Development Kit memperkuat perintah pengujian Command Palette VS Code's

Dibangun ke dalam C# Dev Kit adalah IntelliCode untuk ekstensi C# Dev Kit. Fitur revolusioner ini memperkuat dukungan yang didukung oleh Kecerdasan Buatan (AI), yang jauh melampaui penyelesaian kode IntelliSense biasa. Penyelesaian keseluruhan dan saran berbintang yang diformulasikan berdasarkan basis kode individual pengembang termasuk di antara penawaran IntelliCode. Namun, IntelliCode untuk C# Dev Kit tetap merupakan ketergantungan optimal - menyiratkan bahwa fungsionalitas C# Dev Kit tetap tidak terpengaruh jika ekstensi IntelliCode gagal dipasang.

.NET SDK adalah persyaratan untuk C# Development Kit, yang dapat diakses dengan mudah dari Visual Studio Marketplace dan kompatibel dengan Windows, Linux, dan MacOS.

Pada tahap pratinjau, hampir 350 permasalahan telah berhasil diatasi melalui berbagai penyempurnaan, mulai dari klarifikasi skenario hingga peningkatan kualitas. Microsoft memperkirakan kemajuan ini akan terus berlanjut, dengan diperkenalkannya pembaruan bulanan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekstensi dan mendukung pengembangan C#.

Meskipun C# Dev Kit dari Visual Studio Code telah membuktikan dirinya sebagai tambahan yang hebat pada repertoar Microsoft, meningkatnya popularitas platform low-code dan no-code seperti AppMaster juga tidak luput dari perhatian. Bagi pengembang yang mencari platform sederhana namun efisien, panduan rendah kode dan tanpa kode AppMaster mungkin terbukti menjadi sumber daya yang sempurna.