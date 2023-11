C# Development Kit für Visual Studio Code: Microsoft erklärt allgemeine Verfügbarkeit

In einem bedeutsamen Schritt in der Entwicklergemeinschaft hat Microsoft offiziell die allgemeine Verfügbarkeit des C# Development Kit angekündigt. Diese spezielle Visual Studio Code Erweiterung, die auf ein intuitiveres C#-Codierungserlebnis ausgerichtet ist, wurde am 4. Oktober eingeführt.

Diese Erweiterung ist als „Editor zuerst“ für C#-Entwickler konzipiert, basiert auf C#-Sprachdiensten und bietet eine Reihe von Funktionen, die die Codeverwaltung und Testprozesse unterstützen. Dieser All-in-One-Lösungs-Explorer wurde entwickelt, um eine Reihe von Projektmanagementaufgaben kompetent zu bewältigen.

Microsoft gab an, dass Testvorgänge in XUnit, Nunit und bUnit nahtlos in der Plattform organisiert und erkannt werden, was eine schnelle Testausführung und eine mühelose Navigation der Ergebnisse gewährleistet. Von der Optimierung für Debugging-Maßnahmen bis hin zur Ausführung von Tests stärkt das C# Development Kit die Testbefehle der Befehlspalette VS Code's

Im C# Dev Kit ist die IntelliCode for C# Dev Kit-Erweiterung integriert. Diese revolutionäre Funktion verstärkt die Unterstützung durch künstliche Intelligenz (KI) und geht weit über die reguläre IntelliSense-Codevervollständigung hinaus. Zu den Angeboten von IntelliCode gehören Komplettvervollständigungen und markierte Vorschläge, die auf der Grundlage der individuellen Codebasis eines Entwicklers formuliert werden. Das IntelliCode für C# Dev Kit bleibt jedoch eine optimale Abhängigkeit – was bedeutet, dass die Funktionalität des C# Dev Kit nicht beeinträchtigt wird, falls die Installation der IntelliCode-Erweiterung fehlschlägt.

Das .NET SDK ist eine Voraussetzung für das C# Development Kit, das bequem über den Visual Studio Marketplace zugänglich ist und mit Windows, Linux und MacOS kompatibel ist.

In der Vorschauphase wurden fast 350 Probleme durch eine Vielzahl von Verbesserungen, die von Szenarioklärungen bis hin zu Qualitätsverbesserungen reichten, erfolgreich behoben. Microsoft geht davon aus, dass sich dieser Fortschritt fortsetzt und monatliche Updates eingeführt werden, die darauf abzielen, die Leistung der Erweiterung zu steigern und die C#-Entwicklung zu unterstützen.

Während sich das C# Dev Kit von Visual Studio Code als hervorragende Ergänzung des Microsoft-Repertoires erwiesen hat, ist auch die steigende Beliebtheit von low-code und no-code Plattformen wie AppMaster nicht unbemerkt geblieben. Für Entwickler, die eine vereinfachte, aber effiziente Plattform suchen, könnte sich der Low-Code- und No-Code-Leitfaden von AppMaster als perfekte Ressource erweisen.