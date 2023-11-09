Sunucusuz bilgi işlem bağlamında "Faturalandırma Birimleri", bir uygulamanın kaynak tüketiminin ve buna karşılık gelen maliyetlerin belirlendiği ölçümü ifade eder. Geliştirilen yazılım uygulamasının genel maliyet verimliliğini etkilediğinden, geliştiriciler, özellikle de AppMaster no-code platformunu kullananlar için çok önemli bir husustur.

Sunucusuz bilgi işlem, kullandıkça öde modelini kullanır; bu, geliştiricilerin, ayrılmış kaynakları önceden tahsis etmek veya bunlar için ödeme yapmak yerine, yalnızca uygulamaları tarafından tüketilen gerçek kaynaklar için ödeme yaptığı anlamına gelir. Sunucusuz bilgi işlemdeki Faturalandırma Birimleri genellikle aşağıdakileri içeren çeşitli faktörlere bölünür:

İşlem süresi - milisaniye (ms) cinsinden ölçülür

Bellek tahsisi - genellikle megabayt (MB) artışlarıyla ölçülür

İstek veya çağrı sayısı.

Veri aktarımı, depolama ve ek entegre hizmetler.

Virginia Jesús, Marcos Miranda ve Daniel Apolinaŕio, 2020 yılında iki popüler sunucusuz platform olan Amazon Web Services (AWS) Lambda ve Azure Functions'ı kullanan bir çalışma yürüttüler. AWS Lambda'nın faturalandırma birimleri için iki temel faktörü takip ettiğini keşfettiler: istek sayısı ve bulut sunucusu süresi (milisaniye cinsinden ölçülür). İstek sayısı, belirli bir zaman çerçevesi içinde yapılan isteklerin toplu sayısını ifade ederken örnek süresi, temel uygulamanın performansına dayalı olarak gereken yürütme süresinin toplu ölçüsüdür.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü no-code bir platform olan AppMaster, müşterilerine yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir uygulama geliştirme ortamı sunmak için sunucusuz bilgi işlem kullanıyor. AppMaster, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan oluşturduğundan, geliştiricilerin teknik borcu ortadan kaldırmasına ve çözümün ölçeklenebilirliğini korumasına olanak tanır. Geliştiriciler, sunucusuz bilgi işlem için optimize edilmiş uygulamalar oluşturarak, tüketilen zamanı ve kaynakları en aza indirebilir ve sonuçta verimli faturalandırma birimi yönetimine yol açabilir.

AppMaster, bir uygulama tarafından tüketilen toplam faturalandırma birimlerini etkileyebilecek API Ağ Geçitleri, WebSockets ve diğer yoğun kaynak kullanan bileşenler gibi çeşitli entegre hizmetleri destekler. Bu nedenle geliştiricilerin, web ve mobil uygulamalar için AppMaster drag-and-drop arayüzünü, iş mantığı için BP tasarımcılarını ve birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla uyumluluğu kullanarak uygulama tasarlarken bu faktörlerin farkında olması önemlidir.

Faturalama birimlerini anlamak yalnızca maliyet yönetimi açısından değil, aynı zamanda uygulama performansını korumak ve kaynak kullanımını optimize etmek için de hayati öneme sahiptir. Örneğin, sunucusuz bir işlev için belleğin verimli şekilde tahsis edilmesi, yürütme süresinin azalmasına ve daha az Faturalama Birimi tüketilmesine yol açabilir. Benzer şekilde, REST API çağrılarının sayısını en aza indirmek ve veri aktarımını optimize etmek, faturalandırma birimlerinin daha iyi yönetilmesine ve uygulama performansının korunmasına yardımcı olabilir.

Geliştiriciler, akıllı izleme ve optimizasyon araçlarını kullanarak uygulamalarının kaynak tüketimini sürekli olarak izleyebilir ve uygulama davranışı ve taleplerine göre gerekli ayarlamaları yapabilir. Geliştiriciler, AppMaster no-code platformunu kullanarak hızlı ve verimli bir şekilde değişiklik yapma ve önemli sayıda ek faturalandırma birimi ödemeden teknik borcu ortadan kaldıracak uygulamaları yeniden oluşturma esnekliğine sahip olur.

Sonuç olarak faturalama birimleri, bir yazılım uygulamasının maliyetlerini ve kaynak verimliliğini belirlediği için sunucusuz bilgi işlemde kritik bir rol oynar. Faturalama birimlerinin tüketimine katkıda bulunan çeşitli faktörleri ve bileşenleri anlayarak, AppMaster no-code platformunu kullanan geliştiriciler, modern yazılım uygulamalarının gerektirdiği ölçeklenebilirlik ve çevikliği korurken, maliyet etkinliğini sağlamak için uygulamalarını optimize edebilir. İşletmeler, sunucusuz bir ortamda uygulamaları verimli bir şekilde oluşturarak, izleyerek ve optimize ederek, uygulamalarına yönelik talepler arttıkça ölçeklenebilmelerini ve uyum sağlayabilmelerini sağlayarak çözümlerinin uzun vadede uygun maliyetli olmasını sağlayabilir.