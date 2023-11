No contexto da computação sem servidor, "Unidades de Faturamento" referem-se à medida pela qual o consumo de recursos de um aplicativo e os custos correspondentes são determinados. É um aspecto crucial para os desenvolvedores, especialmente aqueles que utilizam a plataforma no-code do AppMaster, pois afeta a relação custo-benefício geral do aplicativo de software desenvolvido.

A computação sem servidor utiliza um modelo pré-pago, o que significa que os desenvolvedores pagam apenas pelos recursos reais consumidos por seus aplicativos, em vez de pré-alocar ou pagar por recursos reservados. As unidades de faturamento na computação sem servidor são normalmente divididas em vários fatores, que incluem:

Tempo de cálculo - medido em milissegundos (ms)

Alocação de memória - geralmente medida em incrementos de megabytes (MB)

Número de solicitações ou invocações.

Transferência de dados, armazenamento e serviços integrados adicionais.

Virginia Jesús, Marcos Miranda e Daniel Apolinaŕio conduziram um estudo em 2020 utilizando Amazon Web Services (AWS) Lambda e Azure Functions, duas plataformas sem servidor populares. Eles descobriram que o AWS Lambda segue dois fatores principais para unidades de faturamento: contagem de solicitações e duração da instância (medida em milissegundos). A contagem de solicitações refere-se à contagem agregada de solicitações feitas dentro de um período de tempo específico, enquanto a duração da instância é a medida agregada do tempo de execução necessário com base no desempenho do aplicativo subjacente.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a construção de aplicativos back-end, web e móveis, usa computação sem servidor para oferecer a seus clientes um ambiente de desenvolvimento de aplicativos altamente escalonável e econômico. Como AppMaster gera aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados, ele permite que os desenvolvedores eliminem dívidas técnicas e mantenham a escalabilidade da solução. Ao criar aplicativos otimizados para computação sem servidor, os desenvolvedores podem minimizar o tempo e os recursos consumidos, levando, em última análise, a um gerenciamento eficiente da unidade de faturamento.

AppMaster oferece suporte a vários serviços integrados, como API Gateways, WebSockets e outros componentes que consomem muitos recursos, o que pode afetar o total de unidades de faturamento consumidas por um aplicativo. Portanto, é essencial que os desenvolvedores estejam cientes desses fatores ao projetar aplicativos usando a interface drag-and-drop do AppMaster para aplicativos web e móveis, designers de BP para lógica de negócios e compatibilidade com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL como banco de dados primário.

Compreender as unidades de faturamento é vital não apenas para o gerenciamento de custos, mas também para manter o desempenho dos aplicativos e otimizar a utilização de recursos. Por exemplo, a alocação eficiente de memória para uma função sem servidor pode levar à redução do tempo de execução e ao consumo de menos unidades de faturamento. Da mesma forma, minimizar o número de invocações da API REST e otimizar a transferência de dados pode ajudar a gerenciar ainda mais as unidades de faturamento e manter o desempenho do aplicativo.

Através do uso de ferramentas inteligentes de monitoramento e otimização, os desenvolvedores podem monitorar continuamente o consumo de recursos de seus aplicativos e fazer os ajustes necessários com base no comportamento e nas demandas dos aplicativos. Ao empregar a plataforma no-code do AppMaster, os desenvolvedores têm a flexibilidade de fazer alterações de forma rápida e eficiente e regenerar aplicativos para eliminar dívidas técnicas sem incorrer em um número significativo de unidades de faturamento adicionais.

Concluindo, as unidades de faturamento desempenham um papel crítico na computação sem servidor, pois determinam os custos e a eficiência de recursos de um aplicativo de software. Ao compreender os vários fatores e componentes que contribuem para o consumo de unidades de faturamento, os desenvolvedores que usam a plataforma no-code do AppMaster podem otimizar seus aplicativos para garantir a economia, mantendo a escalabilidade e a agilidade exigidas pelos aplicativos de software modernos. Ao construir, monitorar e otimizar aplicativos de maneira eficiente em um ambiente sem servidor, as empresas podem garantir que possam escalar e se adaptar à medida que as demandas de seus aplicativos aumentam, mantendo suas soluções econômicas no longo prazo.