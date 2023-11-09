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计费单位

Nov 09, 2023

在无服务器计算的上下文中，“计费单位”是指确定应用程序的资源消耗和相应成本的度量。对于开发人员来说，尤其是那些使用AppMaster no-code平台的开发人员来说，这是一个至关重要的方面，因为它会影响所开发的软件应用程序的整体成本效率。

无服务器计算采用按需付费模式，这意味着开发人员只需为其应用程序消耗的实际资源付费，而不是预先分配或为预留资源付费。无服务器计算中的计费单位通常分为多种因素，其中包括：

  • 计算时间 - 以毫秒 (ms) 为单位测量
  • 内存分配 - 通常以兆字节 (MB) 为增量进行测量
  • 请求或调用的数量。
  • 数据传输、存储和其他集成服务。

Virginia Jesús、Marcos Miranda 和 Daniel Apolinaŕio 在 2020 年利用 Amazon Web Services (AWS) Lambda 和 Azure Functions 这两个流行的无服务器平台进行了一项研究。他们发现 AWS Lambda 遵循计费单位的两个主要因素：请求计数和实例持续时间（以毫秒为单位）。请求计数是指在特定时间范围内发出的请求的聚合计数，而实例持续时间是基于底层应用程序性能所需执行时间的聚合度量。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于构建后端、Web 和移动应用程序，它使用无服务器计算为其客户提供高度可扩展且经济高效的应用程序开发环境。由于每当需求发生修改时， AppMaster都会从头开始生成应用程序，因此开发人员可以消除技术债务并保持解决方案的可扩展性。通过创建针对无服务器计算优化的应用程序，开发人员可以最大限度地减少消耗的时间和资源，最终实现高效的计费单位管理。

AppMaster支持各种集成服务，例如 API 网关、WebSocket 和其他资源密集型组件，这可能会影响应用程序消耗的总计费单位。因此，开发人员在使用AppMaster针对Web和移动应用程序的drag-and-drop界面、针对业务逻辑的BP设计器以及与PostgreSQL兼容数据库作为主数据库的兼容性来设计应用程序时，必须了解这些因素。

了解计费单位不仅对于成本管理至关重要，而且对于维护应用程序性能和优化资源利用率也至关重要。例如，为无服务器功能有效分配内存可以减少执行时间并减少消耗的计费单位。同样，最大限度地减少 REST API 调用次数并优化数据传输可以帮助进一步管理计费单位并保持应用程序性能。

通过使用智能监控和优化工具，开发人员可以持续监控应用程序的资源消耗情况，并根据应用程序的行为和需求进行必要的调整。通过采用AppMasterno-code平台，开发人员可以灵活地快速有效地进行更改，并重新生成应用程序以消除技术债务，而不会产生大量额外的计费单位。

总之，计费单元在无服务器计算中发挥着至关重要的作用，因为它们决定了软件应用程序的成本和资源效率。通过了解导致计费单位消耗的各种因素和组件，使用AppMasterno-code平台的开发人员可以优化其应用程序，以确保成本效益，同时保持现代软件应用程序所需的可扩展性和敏捷性。通过在无服务器环境中高效构建、监控和优化应用程序，企业可以确保它们能够随着应用程序需求的增长而扩展和适应，从而保持其解决方案的长期成本效益。

探索更多术语:
Azure 调度程序 Azure 资源管理器 (ARM) 模板 DynamoDB Google 云部署管理器 X射线追踪 事件源 事件驱动架构 入口 出口 无服务器数据库 环境设置 编排 触发器 谷歌云功能 谷歌云调度程序 超时

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