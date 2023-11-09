Sunucusuz bilgi işlem bağlamında "Çağırma" terimi, belirli bir olaya veya tetikleyiciye yanıt olarak sunucusuz bir işlevin veya hizmetin yürütülmesini başlatan bir süreci ifade eder. Hizmet Olarak İşlevler (FaaS) olarak da bilinen sunucusuz işlevler, tek bir eylemi veya görevi gerçekleştirmek için tasarlanmış küçük, durum bilgisi olmayan kod birimleridir ve çok sayıda gelen isteği karşılayacak şekilde ölçekleri kolayca büyütülebilir veya küçültülebilir. AppMaster platformu söz konusu olduğunda sunucusuz çağrılar, kullanıcıların no-code bir yaklaşım kullanarak tam özellikli, verimli bir şekilde ölçeklenebilir uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmalarını sağlamada çok önemli bir rol oynuyor.

Teknik açıdan bakıldığında, sunucusuz bir bilgi işlem ortamındaki bir çağrı, bir bulut sağlayıcısının sunucusuz altyapısına yapılan bir API isteği olarak anlaşılabilir ve bu, daha sonra sunucusuz işlevin dağıtımını hareketsiz durumundan düzenler. Sunucusuz işlevler yalnızca çağrıldığında çalıştığından ve kaynakları tükettiğinden, yürütme maliyetleri yalnızca bu belirli örneklerin gerçek işlem süresini hesaba katar. Sonuç olarak, sunucusuz mimariler, özellikle değişken iş yüklerine veya olay odaklı süreçlere sahip uygulamalar için, geleneksel sunucu tabanlı mimarilere göre önemli maliyet ve verimlilik avantajları sunabilir.

Sunucusuz çağrının önemli bir yönü olay odaklı mimari kavramıdır. Bu kurulumda sunucusuz işlevler, HTTP istekleri, veritabanı değişiklikleri, zamanlanmış zamanlayıcılar veya mesaj kuyruğundaki mesajlar gibi farklı türdeki olaylara veya tetikleyicilere yanıt olarak yürütülür. Uygulamalar, olay odaklı bir yaklaşımdan yararlanarak ortamlarındaki değişikliklere etkili bir şekilde tepki verebilir ve yalnızca ihtiyaç duyulduğunda sunucusuz işlevleri yürüterek kaynakları verimli bir şekilde yönetebilir.

AppMaster platformu söz konusu olduğunda çağrı, veri modelleri, iş mantığı ve API endpoints gibi çeşitli uygulama bileşenleri arasında kusursuz entegrasyonun sağlanmasında kritik bir rol oynar. Örneğin, bir kullanıcı AppMaster drag-and-drop arayüzü kullanılarak oluşturulmuş bir web veya mobil uygulamayla etkileşime girdiğinde, ilgili sunucusuz işlevler, ilgili API isteklerini yönetmek, temel iş mantığını yürütmek ve uygulamanın verilerini güncellemek için çağrılabilir. Kullanıcı girdilerine yanıt veren modeller. Sonuçta ortaya çıkan uygulamalar yüksek düzeyde ölçeklenebilir, duyarlı ve uygun maliyetli olabilirken aynı zamanda geliştirme sürelerinin iyileştirildiğini ve teknik borcun önemli ölçüde azaldığını da gösterebilir.

AppMaster çağırma sürecinin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlamak için gerçek hayattan bir örneği ele alalım. Bir müşterinin, AppMaster no-code platformunu kullanarak, kullanıcıların destek istekleri göndermesine olanak tanıyan bir özellik içeren bir mobil uygulama geliştirdiğini düşünün. Bir kullanıcı yeni bir destek isteği gönderdiğinde, ilgili sunucusuz işlevin ( AppMaster planının bir parçası olarak oluşturulan) çağrılması gerekir. Bu, destek ekibine bir e-posta bildirimi tetiklemeyi, bir destek veritabanını güncellemeyi ve hatta önceden tanımlanmış kurallara göre isteğe otomatik olarak bir destek temsilcisi atamayı içerebilir. AppMaster, sunucusuz bir bilgi işlem ortamındaki çağrılardan yararlanarak müşterilerin bu tür yüksek performanslı uygulamaları kapsamlı teknik uzmanlığa veya kaynaklara ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.

Üstelik AppMaster mobil uygulamalar için benimsediği sunucu odaklı yaklaşım sayesinde müşteriler, App Store veya Google Play'e yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan uygulamalarına dinamik güncellemeler yayınlayabiliyor. Bu, veri modelleri, iş mantığı veya API anahtarlarındaki temel değişikliklere yanıt olarak anında güncellenebilen ve uygulama için yüksek derecede esneklik ve uyarlanabilirlik sağlayan sunucusuz işlevlerin çağrılması sayesinde mümkün olmaktadır.

Sonuç olarak, sunucusuz bilgi işlem bağlamındaki çağrı, belirli olaylara yanıt olarak sunucusuz işlevlerin tetiklenmesini içerir ve dinamik işlemlere izin verirken hem hesaplama kaynaklarından hem de maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf sağlar. AppMaster no-code platformu, hızlı geliştirme süreleri ve minimum teknik borç sağlarken, kullanıcıların hızlı yanıt veren ve ölçeklenebilir web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için sunucusuz çağrıların gücünden yararlanmasına olanak tanır. AppMaster, olay odaklı bir yaklaşımı benimseyerek ve sunucusuz bilgi işlemin yeteneklerinden yararlanarak, her boyuttaki ve sektördeki işletmeler için uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırmayı ve devrim yaratmayı başardı.