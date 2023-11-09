Tescilli kilitlenme veya müşteri bağlılığı olarak da adlandırılan satıcı bağlılığı, müşterilerin ürün veya hizmetler için tek bir satıcıya yüksek derecede bağımlı hale geldiği ve bu durum onların alternatif çözümlere geçişini veya geçişini zorlaştıran bir durumdur. önemli zaman, maliyet ve diğer kaynak yatırımları. Sunucusuz bilgi işlem bağlamında satıcıya bağlılık, bir işletmenin belirli bir altyapı sağlayıcısı, uygulama platformu veya araç seti ile iç içe geçmesi anlamına gelir. Bu bağımlılık genellikle satıcı tarafından sağlanan özel teknolojilerin, çerçevelerin ve hizmetlerin özel kullanımından kaynaklanır.

Yıllar geçtikçe, çok sayıda araştırma ve sektör raporu, sunucusuz bilgi işlem ve diğer bulut hizmetlerini benimserken dikkate alınması gereken temel faktörlerden biri olarak satıcı bağımlılığı konusunda artan endişeyi vurguladı. Satıcıya bağlılığı daha da kötüleştiren zorluklar arasında sunucusuz ekosistemlerde artan karmaşıklık ve parçalanma yer alıyor. Cloud Native Computing Foundation (CNCF) tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, ankete katılan kuruluşların %48'inin, bulut yerel teknolojileri benimsemelerini engelleyen bir faktör olarak satıcı bağımlılığına ilişkin endişeleri dile getirdiğini ortaya çıkardı.

Satıcıya bağlı kalmanın sunucusuz bilgi işlem ortamında zorluk yaratmasının çeşitli nedenleri vardır; bunların en dikkate değer olanları şunlardır:

Tescilli Hizmetler: Birçok sunucusuz sağlayıcı, genel çözümlerinin bir parçası olarak müşterilerine benzersiz, özel hizmetler sunar. Bu hizmetler gelişmiş ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve kullanım kolaylığı sağlayabilirken, aynı zamanda işletmelerin, yeniden yapılandırma ve yeniden yapılandırmaya önemli zaman ve maliyet yatırımları yapmadan bunları başka bir sağlayıcının teklifleriyle değiştirmelerini de zorlaştırır.

Entegrasyon ve Uyumluluk: Sunucusuz platformlar genellikle ölçeklenebilirlik ve hata toleransına ulaşmak için karmaşık mimarilere ihtiyaç duyar. Kuruluşlar belirli bir platformu tercih ettiğinde, optimum performansa ulaşmak için uygulamalarının mimarisini o platformun özel altyapısı ve hizmetleriyle sıkı bir şekilde eşleştirmeleri gerekebilir. Bu sıkı bağlantı, uygulamaların ve bunların diğer sistemlerle entegrasyonlarının önemli ölçüde yeniden işlenmesi ve yeniden test edilmesi gerekmeden, işletmelerin sunucusuz çözümlerini başka bir platforma taşımasını zorlaştırıyor.

Veri Geçişi: Farklı sunucusuz sağlayıcılar arasında veya sunucusuz sağlayıcı ile şirket içi altyapı arasında veri geçişi zor olabilir. Veri dönüştürme, dönüştürme ve çıkarma süreçleri zaman alıcı ve kaynak yoğun olabilir, bu da satıcıya bağımlı olmaktan kurtulmanın zorluğuna daha da katkıda bulunur.

API'ler ve SDK'lar: Sunucusuz platformların çoğu, hizmetleriyle etkileşim kurmak için özel API'ler ve SDK'lar sunar ve geliştiricilerin bu yeteneklerden yararlanmak için özel kod yazmasını gerektirir. Bir işletme satıcıyı değiştirmeye karar verdiğinde, kodu yeni platformla uyumlu olacak şekilde yeniden yazması gerekecek, bu da ek zaman, çaba ve kaynak harcamasına neden olacaktır.

Bu zorluklar karşısında, AppMaster no-code platformu, satıcı bağımlılığını azaltmak için etkili bir araç olarak ortaya çıktı; arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kusursuz ve esnek bir çözüm sunuyor. Platform, müşterilerinin veri modellerini, iş mantığını, REST API'sini ve WSS endpoints görsel olarak oluşturmasına olanak tanıyarak belirli bir satıcının tescilli araçlarına ve teknolojilerine olan bağımlılıkları azaltmalarına ve hatta ortadan kaldırmalarına olanak tanır. AppMaster gerçek uygulamalar üretmesiyle müşteriler ikili dosyalara veya kaynak kodlara erişebilir ve uygulamalarını tercih ettikleri altyapıda barındırabilir, böylece belirli bir satıcıya olan bağımlılık daha da azalır.

Üstelik AppMaster, müşterilere satıcıya bağlı kalmaktan kaçınmalarına yardımcı olabilecek başka avantajlar da sağlar. Örneğin platform, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak havalı (açık API) belgeler oluşturarak farklı platformlar arasında tutarlılık ve uyumluluk sağlar. Bu aynı zamanda kuruluşların uygulamaları yeni platformlara taşıma sürecini basitleştirebileceği, veri dönüştürme, dönüştürme ve çıkarma için gereken zaman ve çabayı azaltabileceği anlamına da gelir. Ayrıca, AppMaster çok çeşitli arka uç, web ve mobil teknolojileri desteklemesi sayesinde işletmeler, uygulamalarının sürekli gelişen sunucusuz bilgi işlem ortamında çok yönlü, uyarlanabilir ve birlikte çalışabilir kalmasını sağlayabilirler.

Sonuç olarak, satıcıya bağlılık, sunucusuz bilgi işlem platformlarını ve hizmetlerini benimsemek isteyen kuruluşlar için önemli bir zorluk olmaya devam ediyor. Ancak AppMaster no-code platformu gibi çözümler, seçim özgürlüğünü teşvik eden ve işletmelerin türünün en iyisi teknolojilerden, araçlardan ve platformlardan yararlanmasını sağlayan esnek, birlikte çalışabilir ve genişletilebilir bir uygulama geliştirme ortamı sağlayarak bu zincirlerin kırılmasına yardımcı olabilir. dijital inovasyonlarını ve büyümelerini teşvik etmek. AppMaster, işletmelere uygulamaları istedikleri platformlarda oluşturma, ölçeklendirme ve dağıtma yeteneği vererek güçlendirerek, satıcıya bağlılığın onların sunucusuz bilgi işlem başarısına giden yolu engellememesini sağlar.