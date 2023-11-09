Lambda Katmanları İzinleri, sunucusuz bilgi işlem bağlamında, bir AWS Lambda işlevi içindeki kitaplıklar, çalışma zamanı kodu ve özel çalışma zamanı gibi paylaşılan kaynaklara erişimi ve bunların kullanımını kontrol eden yapılandırılmış bir mekanizmayı ifade eder. Sunucusuz uygulamaların verimliliğini, güvenliğini ve ölçeklenebilirliğini korurken, farklı Lambda işlevlerinde yeniden kullanılabilir kodun ayrıntılı ve güvenli yönetimini sağlayan kapsamlı bir politika, rol ve yapılandırma kümesini kapsar.

Ölçeklenebilir, olay odaklı uygulamaların minimum yönetim yüküyle dağıtımını hızlandıran AWS Lambda gibi sunucusuz bilgi işlem platformlarının benimsenmesi artık yeni bir şey değil. Datadog'un bir raporuna göre 2020'de AWS Lambda'nın benimsenmesi %33 arttı. Bu hızlı benimseme, gerekli bileşenlere kesintisiz ve güvenli erişim sağlamak için paylaşılan kaynakları yönetmenin ve izinleri düzenlemenin öneminin altını çiziyor. Lambda Katmanları, sunucusuz uygulamalar için kod paylaşımını ve izin yönetimini destekleyen etkili bir tekniği temsil eder.

Lambda Katmanı, birden fazla Lambda işlevinde kullanılabilen kitaplıklar, özel çalışma zamanı veya işlev kodu gibi paylaşılan kaynaklardan oluşan bir pakettir. Geliştiricilerin kod bağımlılıklarını kolayca yönetmesini ve sürdürmesini kolaylaştırır, fazlalığı ortadan kaldırır ve yeniden kullanılabilirliği artırır. Geliştiriciler, ortak kod bileşenlerini bireysel işlevlerden çıkarıp bunları ayrı katmanlara sararak uygulamalarının performansını ve kaynak tüketimini optimize edebilir.

AWS, Lambda işlevleri ve bunlarla ilişkili katmanlar için güvenli ve kontrollü bir ortam sağlamak amacıyla, paylaşılan kaynaklara erişimi tanımlamak ve kontrol etmek için kapsamlı ve esnek bir mekanizma sağlayan Lambda Katman İzinlerini kullanıma sundu. İzinler, AWS hesapları, belirli işlevler gibi çeşitli düzeylerde veya bir uygulama içindeki tüm işlevler genelinde genel olarak atanabilir. Lambda Katmanları İzinleri üç ana bileşen tarafından yönetilir:

Kaynak politikaları, belirli bir Lambda katmanına verilen erişim izinlerini tanımlar. Bu politikalar, katmana kimin erişebileceğini ve gerçekleştirebilecekleri eylemlerin kapsamını belirler. Bilmesi gereken esasına göre erişime izin vererek "en az ayrıcalık" kavramını özetlemektedir. Yürütme rolleri, Lambda işlevinin etkileşimde bulunabileceği AWS kaynakları kümesini belirler. Geliştiriciler, uygun bir yürütme rolü atayarak, belirli bir Lambda işlevine belirli bir Lambda katmanına erişmek ve onu kullanmak için gerekli izinleri verebilir. Sürüm oluşturma ve takma adlar, birden fazla Lambda Katmanı sürümünün yönetimini kolaylaştırır ve erişim kontrolünü kolaylaştırır. Geliştiriciler, farklı katman yinelemelerine benzersiz sürüm numaraları veya takma adlar atayarak izinleri verimli bir şekilde yönetebilir ve uygulamalarında paylaşılan kaynakların belirli sürümlerini kullanabilir.

Güçlü Lambda Katmanları İzin yönetiminin sağlanması, sunucusuz uygulamaların güvenliğini, performansını ve ölçeklenebilirliğini korumak için çok önemlidir. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster, kesintisiz erişim kontrolünün öneminin farkındadır ve sunucusuz bilgi işlem uygulamaları için verimli ve güvenli geliştirme sürecini kolaylaştırmak amacıyla Lambda Katman İzinlerini içerir.

AppMaster sezgisel İş Süreci Tasarımcısını kullanarak müşterilerin görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve REST API endpoints oluşturmasına olanak tanır. AppMaster, uygulamaları sıfırdan oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve sorunsuz ve verimli uygulama geliştirmeyi sağlar. Sunucusuz bilgi işlem desteği, Lambda Katmanları İzinlerinin eklenmesiyle birleştiğinde, müşterilerin kaynak paylaşımı ve erişim kontrolü sınırlamaları konusunda endişe duymadan güvenli, optimize edilmiş ve ölçeklenebilir uygulamalar geliştirmelerini kolaylaştırır.

AppMaster sunduğu çok yönlü ve kapsamlı çerçeve yalnızca uygulama geliştirmeyi hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sunucusuz bilgi işlem ortamında sağlam erişim kontrolünü de güçlendiriyor. Ustalıkla tasarlanmış bu teknoloji yığını çok çeşitli araç ve bileşenlerle entegre olarak geliştiricilerin AWS Lambda Katman İzinleri ve güvenli erişim yönetiminin en iyi uygulamalarıyla uyumlu yüksek kaliteli, verimli uygulamalar sunabilmesini sağlar. Geliştiriciler, Lambda Katman İzinleri'nde belirtilen ilkeleri takip ederek ve AppMaster platformunun güçlü yeteneklerini benimseyerek, sunucusuz uygulamaları kolaylıkla ve güvenle oluşturabilir, bakımını yapabilir ve ölçeklendirebilir.