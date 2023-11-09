Sunucusuz Bilgi İşlem, modern yazılım geliştirme ve bulut tabanlı altyapı bağlamında, geliştiricilerin sunucuları açıkça yönetmeye, sağlamaya veya bakımını yapmaya gerek kalmadan uygulamalar oluşturmasına ve çalıştırmasına olanak tanıyan mimari bir yaklaşımı ifade eder. Bu paradigma değişikliği, sunucu yönetimi ve kaynak tahsisi görevlerinin Amazon Web Services (AWS) Lambda, Google Cloud Functions ve Azure Functions gibi arka uç bulut hizmeti sağlayıcılarına dış kaynak olarak kullanılması sayesinde mümkün oldu. Sonuç olarak, geliştiriciler artık sunucu yönetimiyle ilgili karmaşıklıklar ve zorluklarla uğraşmak yerine, iş mantığını ve işlevselliği kapsayan kod yazmaya odaklanabilirler.

Maliyet açısından bakıldığında sunucusuz bilgi işlem, önceden yapılandırılmış veya sabit sunucu kapasitesi yerine uygulama kodlarının fiili yürütme süresine göre faturalandırıldığı için kuruluşların kaynak kullanımını optimize etmesine ve operasyonel giderlerden tasarruf etmesine olanak tanır. Bu isteğe bağlı fiyatlandırma modeli, hem kaynak kullanımı hem de ölçeklenebilirlik ile ilgili olduğundan, özellikle ara sıra veya öngörülemeyen iş yükleri yaşayan olay odaklı uygulamalar için önemli mali faydalar sağlar. Aslında Gartner'ın 2019 raporuna göre genel bulut hizmetleri pazarı 282,3 milyar dolara ulaşmıştı ve sunucusuz bilgi işlem bu pazar alanında en hızlı büyüyen segmentlerden biri olarak görülüyordu.

Adının aksine, sunucusuz bilgi işlem sunucuların yokluğu anlamına gelmez; daha ziyade sunucuların geliştiricilerin görüş alanından soyutlanmasını ima eder. Bulut hizmeti sağlayıcısı, genellikle Docker veya Kubernetes gibi kapsayıcılı ortamlarda çalıştırılan temel sunucu kaynaklarının sağlanmasını otomatik olarak yönetir. Sonuç olarak, geliştiricilerin sunucu yapılandırmalarını yönetme, işletim sistemlerine yama uygulama veya sunucu altyapısının izleme, ölçeklendirme ve hataya dayanıklılık yetenekleriyle ilgili görevlerle meşgul olmaları gerekmez.

Sunucusuz bilgi işlem, geliştiricilerin olaylara veya tetikleyicilere yanıt olarak yürütülen tek veya birden fazla parçalı kod parçasını dağıtmasına olanak tanıyan bir bulut hizmeti modeli olan Hizmet Olarak İşlev (FaaS) kullanılarak çalışır. Bu olay odaklı işlevler genellikle küçük, durum bilgisi olmayan ve uzmanlaşmıştır; böylece pazara daha hızlı giriş, kodun yeniden kullanılabilirliği artar ve dağıtılmış uygulamaların yönetimi basitleştirilir. Üstelik FaaS teklifleri, geliştiricilerin ve yazılım mühendisliği ekiplerinin farklı beceri gruplarına hitap etmek için genellikle Python, Go, Node.js ve Java gibi çok çeşitli programlama dillerini destekleyebilir.

Popüler sunucusuz bilgi işlem kullanım senaryosuna bir örnek, Amazon S3 gibi bir nesne depolama hizmetine yeni bir görüntü yüklendiğinde olay odaklı bir işlevin tetiklendiği görüntü işlemedir. İşlev daha sonra görüntüyü işler, boyutunu sıkıştırır ve küçük resmi bir veritabanına kaydeder. Bu süreç, her görüntü yüklemesinde otomatik olarak yürütüldüğü ve çok sayıda görüntünün eşzamanlı ve verimli bir şekilde işlenmesini sağladığı için oldukça ölçeklenebilirdir.

AppMaster no-code platformunda ilgi çekici, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak ve dağıtmak için sunucusuz bilgi işlem kullanılır. AppMaster, kesintisiz bir geliştirme deneyimi aracılığıyla iş değeri sunmak için durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarının, iş mantığı için görsel BP Tasarımcılarının, Go programlama dilinin ve RESTful API ve WSS endpoints güçlü birleşimine güvenir. Sunucusuz bilgi işlemin avantajlarından yararlanan AppMaster, geliştirme sürecini 10 kat hızlandırmak, maliyetleri 3 kat azaltmak ve vatandaş geliştiricilere yüksek etkili yazılım çözümleri oluşturma gücü vermek için iyi bir konuma sahiptir.

Sonuç olarak, sunucusuz bilgi işlem, sunucu altyapısını yönetmeye ihtiyaç duymadan ölçeklenebilir uygulamaları hızla geliştirmeyi ve dağıtmayı amaçlayan kuruluşlar için hayati öneme sahip bir teknoloji olarak ortaya çıktı. Sunucusuz bilgi işlem, geliştiricilere son derece esnek, uygun maliyetli ve isteğe bağlı bilgi işlem kaynakları sağlayarak, yazılım geliştirme alanına giriş engellerini azaltma ve her boyuttaki kuruluşta operasyonel verimliliği artırma potansiyeline sahiptir. Son teknoloji ürünü no-code bir platform olan AppMaster, sunucusuz bilgi işlemin dönüştürücü gücünün farkındadır ve modern işletmelerin ve kuruluşların taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış son teknoloji ürünü uygulamalar sunmak için bundan yararlanır.