W kontekście przetwarzania bezserwerowego „jednostki rozliczeniowe” odnoszą się do miary, na podstawie której określane jest zużycie zasobów aplikacji i powiązane koszty. Jest to kluczowy aspekt dla programistów, szczególnie tych korzystających z platformy no-code AppMaster, ponieważ wpływa na ogólną efektywność kosztową tworzonej aplikacji.

Przetwarzanie bezserwerowe wykorzystuje model płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, co oznacza, że ​​programiści płacą tylko za zasoby faktycznie wykorzystywane przez ich aplikacje, zamiast wstępnie alokować lub płacić za zarezerwowane zasoby. Jednostki rozliczeniowe w przetwarzaniu bezserwerowym są zazwyczaj podzielone na różne czynniki, które obejmują:

Czas obliczeń — mierzony w milisekundach (ms)

Alokacja pamięci — zwykle mierzona w megabajtach (MB)

Liczba żądań lub wywołań.

Transfer danych, przechowywanie i dodatkowe zintegrowane usługi.

Virginia Jesús, Marcos Miranda i Daniel Apolinaŕio przeprowadzili w 2020 r. badanie z wykorzystaniem Amazon Web Services (AWS) Lambda i Azure Functions, dwóch popularnych platform bezserwerowych. Odkryli, że AWS Lambda uwzględnia dwa podstawowe czynniki dotyczące jednostek rozliczeniowych: liczbę żądań i czas trwania instancji (mierzony w milisekundach). Liczba żądań odnosi się do zagregowanej liczby żądań wysłanych w określonym przedziale czasu, podczas gdy czas trwania instancji to zagregowana miara wymaganego czasu wykonania na podstawie wydajności aplikacji bazowej.

AppMaster, potężna platforma no-code, do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wykorzystuje przetwarzanie bezserwerowe, aby zaoferować swoim klientom wysoce skalowalne i ekonomiczne środowisko tworzenia aplikacji. Ponieważ AppMaster generuje aplikacje od podstaw za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane, pozwala programistom wyeliminować dług techniczny i zachować skalowalność rozwiązania. Tworząc aplikacje zoptymalizowane pod kątem przetwarzania bezserwerowego, programiści mogą zminimalizować czas i zużycie zasobów, co ostatecznie prowadzi do wydajnego zarządzania jednostkami rozliczeniowymi.

AppMaster obsługuje różne zintegrowane usługi, takie jak bramy API, WebSockets i inne komponenty wymagające dużych zasobów, które mogą mieć wpływ na łączną liczbę jednostek rozliczeniowych zużywanych przez aplikację. Dlatego też programiści powinni mieć świadomość tych czynników podczas projektowania aplikacji z wykorzystaniem interfejsu drag-and-drop AppMaster dla aplikacji internetowych i mobilnych, a projektanci BP – z uwagi na logikę biznesową i kompatybilność z bazami danych zgodnymi z PostgreSQL jako podstawową bazą danych.

Zrozumienie jednostek rozliczeniowych jest niezbędne nie tylko do zarządzania kosztami, ale także do utrzymania wydajności aplikacji i optymalizacji wykorzystania zasobów. Na przykład wydajna alokacja pamięci dla funkcji bezserwerowej może prowadzić do skrócenia czasu wykonywania i zużycia mniejszej liczby jednostek rozliczeniowych. Podobnie minimalizacja liczby wywołań API REST i optymalizacja transferu danych może pomóc w dalszym zarządzaniu jednostkami rozliczeniowymi i utrzymaniu wydajności aplikacji.

Dzięki zastosowaniu inteligentnych narzędzi do monitorowania i optymalizacji programiści mogą stale monitorować zużycie zasobów swoich aplikacji i wprowadzać niezbędne korekty w oparciu o zachowanie i wymagania aplikacji. Korzystając z platformy AppMaster no-code, programiści mają elastyczność w zakresie szybkiego i wydajnego wprowadzania zmian oraz ponownego generowania aplikacji w celu wyeliminowania długu technicznego bez ponoszenia znacznej liczby dodatkowych jednostek rozliczeniowych.

Podsumowując, jednostki rozliczeniowe odgrywają kluczową rolę w przetwarzaniu bezserwerowym, ponieważ decydują o kosztach i efektywności wykorzystania zasobów aplikacji. Rozumiejąc różne czynniki i komponenty, które przyczyniają się do wykorzystania jednostek rozliczeniowych, programiści korzystający z platformy AppMaster no-code mogą optymalizować swoje aplikacje, aby zapewnić opłacalność, zachowując jednocześnie skalowalność i elastyczność wymaganą przez nowoczesne aplikacje. Skutecznie budując, monitorując i optymalizując aplikacje w środowisku bezserwerowym, firmy mogą mieć pewność, że będą mogły skalować i dostosowywać się do rosnących wymagań aplikacji, utrzymując w ten sposób długoterminową efektywność kosztową swoich rozwiązań.