Hız Sınırlaması

Sunucusuz bilgi işlem bağlamında Hız Sınırlama, uygulama programlama arayüzü (API) isteklerinin sunucusuz bir altyapı tarafından kabul edilme ve işlenme hızını kontrol etme sürecini ifade eder. Bu işlev, sunucusuz mimarilerin ve bu tür sistemlere dayanan uygulamaların düzgün işleyişini, güvenliğini ve performansını sağlamak açısından hayati öneme sahiptir. Hız Sınırlama, herhangi bir kod yazmadan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için arka uç ve ön uç uygulama geliştirme araçları sağlayan AppMaster gibi bulut hizmet sağlayıcılarının yanı sıra Hizmet Olarak Uygulama Platformu (aPaaS) satıcıları tarafından kullanılır.

Hız Sınırlama, sunucusuz altyapının performansını ve işletim maliyetlerini başarılı bir şekilde yönetmenin önemli bir unsurudur. Belirli bir zaman dilimi içinde izin verilen API isteklerinin sayısını sınırlayarak kötüye kullanımın önlenmesine yardımcı olur ve hizmet reddi (DoS) saldırılarını önler. Limit aşıldığında, ek istekler kuyruğa alınır, reddedilir veya yavaşlatılır; böylece genel sistem kararlılığı ve kullanılabilirliği sağlanır. Temel amaç, kaynak tükenmesine ve öngörülemeyen trafik artışlarına karşı koruma sağlarken optimum yanıt verme düzeyini sürdürmek arasında bir denge kurmaktır.

Sunucusuz bilgi işlem kullandıkça öde modeline dayandığından, Hız Sınırlamanın uygulanmasında maliyet kontrolü bir diğer kritik faktördür. Uygun kısıtlamalar olmadığında kuruluşlar, aşırı API çağrıları ve hatta korumasız API'lerden yararlanılarak yapılan kötü niyetli saldırılar nedeniyle istemeden önemli harcamalara maruz kalabilir. Oran Sınırlama politikalarının uygulanması, öngörülebilir ve uygun fiyatlı bir faturalandırma döngüsünü sürdürürken kullanımın sınırlandırılmasına ve ilgili maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur.

Sunucusuz bilgi işlem bağlamında Hız Sınırlama, özellikle dağıtılmış sistemler, mikro hizmet mimarisi ve olay odaklı uygulamalarla çalışırken performans optimizasyonunda da önemli bir rol oynar. Bu tür senaryolarda, bireysel hizmetlerin aşırı yüklenmesini önlemek, darboğazlardan kaçınmak ve istenen hizmet kalitesini (QoS) sağlamak için olayların ve isteklerin işlenme hızı dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

AppMaster no-code platformuyla oluşturulmuş bir uygulamayı dağıtırken, Hız Sınırlama birden fazla katman ve aşamada kullanılabilir. Go (golang) ile oluşturulan arka uç uygulamaları, yerleşik Hız Sınırlama yeteneklerinden yararlanarak, gelen isteklerin yönetilmesine ve bunların işlenme hızının kontrol edilmesine olanak tanır. Ayrıca Hız Sınırlama, sunucusuz altyapı üzerine kurulu uygulamalar için API endpoints yöneten ve güvenliğini sağlayan API Ağ Geçidi katmanında uygulanabilir. Bu katman, tüm istekler için giriş noktası görevi görür ve gelen trafiğin hızını etkili bir şekilde kontrol ederek optimum performans, kararlılık ve maliyet verimliliği sağlar.

Sunucusuz altyapı sağlayıcısına ve temeldeki API Ağ Geçidi uygulamasına bağlı olarak Hız Sınırlaması aşağıdakiler gibi çeşitli biçimlerde olabilir:

Sabit pencere: API istekleri, her istemci için dakikada 1000 istek sınırı gibi önceden tanımlanmış bir zaman penceresine göre sınırlıdır.

Kayan pencere: İstekler, kullanımın sürekli olarak değişen bir zaman penceresinde ölçülmesiyle sınırlandırılır, bu da daha verimli ve güvenilir bir sınır sağlar.

Token kovası: Her müşteriye sınırlı sayıda token tahsis edilir ve bunlar zamanla yenilenir. Alınan her istek bir jeton tüketir ve jetonlar tükendiğinde, ek istekler ya reddedilir ya da daha fazla jeton mevcut olana kadar ertelenir.

Eşzamanlı istekler: Eş zamanlı olarak işlenen isteklerin sayısının sınırlandırılması, tüketilen kaynaklar üzerinde kontrol sağlanmasına olanak tanıyarak verimliliğin artmasına ve trafik patlamalarına karşı daha iyi koruma sağlanmasına olanak tanır.

Sunucusuz uygulamalarda etkili Hız Sınırlama ilkelerinin uygulanması, dikkatli ve hassas ayarlama gerektirir. Hız Sınırlama parametrelerini ayarlarken istenen uygulama performansı ve yanıt verme hızı, coğrafi dağıtım, altyapı yetenekleri ve öngörülen veya geçmiş API kullanım kalıpları gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Hız Sınırlamayı önbelleğe alma, istek önceliklendirme ve yeniden deneme mekanizmaları gibi diğer taktiklerle birleştirmek, dayanıklılığı daha da artıracak ve yüksek performanslı, güvenli ve uygun maliyetli sunucusuz uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Sonuç olarak Hız Sınırlama, optimum kaynak kullanımı, maliyet kontrolü ve API arayüzlerinin kötüye kullanılmasına veya kötüye kullanılmasına karşı koruma sağlayan, böylece AppMaster gibi platformlarla sağlam ve sürdürülebilir uygulama geliştirmeye yol açan sunucusuz bilgi işlemin önemli bir öğesidir.