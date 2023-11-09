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Lambda Katmanları

Kas 09, 2023

AWS Lambda sunucusuz bilgi işlem hizmetinin bir özelliği olan Lambda Katmanları, birden fazla Lambda işlevi arasında paylaşılabilen ortak kod ve bağımlılıkları düzenlemek ve yönetmek için bir mekanizma sağlar. Sunucusuz bilgi işlem bağlamında geliştiricilerin genellikle çeşitli işlevler tarafından kullanılan kodu, kitaplıkları ve bağımlılıkları yönetmesi gerekir. Lambda Katmanları, geliştiricilerin kod ve kitaplık bağımlılıklarını destekledikleri Lambda işlevlerinden ayrı, ayrı, yeniden kullanılabilir paketler halinde kapsüllemelerine olanak tanıyarak bunu kolaylaştırır. Bu teknoloji, kodun yeniden kullanılabilirliğini teşvik ederek ve paylaşılan bileşenlerin güncellenmesini ve yönetilmesini kolaylaştırarak sunucusuz uygulamaların geliştirilmesini ve devreye alınmasını basitleştirir ve kolaylaştırır.

Lambda Katmanlarının başlıca avantajlarından biri, bireysel Lambda işlevi dağıtım paketlerinin boyutunu küçültme yeteneğidir. Sonuç olarak dağıtım süreleri ve soğuk başlatma gecikmeleri önemli ölçüde iyileştirildi. Sıkıştırılmış işlev paketleri için 50 MB ve sıkıştırılmamış işlev dağıtımları için 250 MB sınırı olan bu optimizasyon, sunucusuz uygulamaların optimum performansını sağlamak için çok önemlidir. Lambda Katmanları, geliştiricilerin paylaşılan kodu ve kitaplıkları Lambda işlevlerinden ayrı tutmasına olanak tanıyarak genel dağıtım paketi boyutunu azaltır.

Lambda Katmanlarını kullanmanın bir diğer önemli avantajı, sunduğu gelişmiş geliştirme verimliliğidir. Geliştiriciler, kodu ve bağımlılıkları ayrı katmanlarda izole ederek, paylaşılan bir kitaplığı kolayca güncelleyebilir veya Lambda işlevinin tamamını yeniden dağıtmaya gerek kalmadan yeni bir bağımlılık ekleyebilir. Bu, sunucusuz uygulamaların bakımı ve yükseltilmesi için gereken zamanı ve çabayı azaltır. Örneğin bir işletme, ortak bir yardımcı program kitaplığını veya SDK'yı paylaşan birden fazla Lambda işlevine sahip olabilir. Bu paylaşılan bağımlılığı Lambda Katmanları ile yönetmek, tüm işlevlerin kitaplığın tutarlı, güncel bir sürümünü kullanmasını sağlayarak işlevler arasındaki olası tutarsızlıkları önler.

Lambda Katmanları, özel çalışma zamanı ortamlarıyla çalışırken de önemli bir rol oynar. AWS Lambda başlangıçta yalnızca sınırlı sayıda dili ve çalışma zamanı sürümünü destekledi. AWS, tercih ettikleri programlama dillerinden bağımsız olarak daha fazla geliştiricinin platformdan yararlanabilmesini sağlamak için özel çalışma zamanlarını kullanıma sundu. Lambda Katmanları, özel çalışma zamanı uygulamalarını Lambda ortamına dahil etme mekanizmasını sağlayarak geliştiricilerin, uygulamaları için gereken şekilde çok çeşitli dilleri veya belirli dil sürümlerini kullanmalarına olanak tanır.

AppMaster no-code platformunda Lambda Katmanlarının uygulanması, kolaylaştırılmış geliştirme sürecini daha da geliştirir. Müşteriler, AppMaster kullanırken uygulamaları için görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve API'ler oluşturarak çok sayıda arka uç, web ve mobil uygulama oluşturur. Müşteriler, Lambda Katmanlarını bu sürece dahil ederek, ölçeklenebilirlik veya performanstan ödün vermeden, oluşturdukları uygulamalar genelinde kod ve bağımlılıkları zahmetsizce paylaşabilirler.

Ayrıca Lambda Katmanları, AWS X-Ray, AWS CloudFormation ve AWS Sunucusuz Uygulama Modeli (SAM) gibi diğer AWS hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak geliştiricilerin, sunucusuz işlem hattının tamamına katmanları dahil etmesini ve farklı işlevler genelinde bunların kullanımlarını izlemesini kolaylaştırır. .

Sonuç olarak Lambda Katmanları, AWS Lambda sunucusuz bilgi işlem ortamında birden fazla işlevi kapsayan güçlü ve değerli bir özelliktir. Geliştiricilere kodu ve bağımlılıkları daha verimli bir şekilde yönetme, geliştirme iş akışlarını iyileştirme, dağıtım paketi boyutlarını azaltma ve tutarlı ve bakımı kolay sunucusuz uygulamalar sağlama yeteneği sağlar. AppMaster gibi araçlarla birlikte geliştiriciler, sunucusuz bilgi işlemin tüm potansiyelinden yararlanabilir ve teknik borcu ortadan kaldırırken uygulama geliştirme sürecini daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirebilir.

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