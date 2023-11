In de context van serverloos computergebruik verwijzen ‘factureringseenheden’ naar de meting waarmee het resourceverbruik van een applicatie en de bijbehorende kosten worden bepaald. Het is een cruciaal aspect voor ontwikkelaars, vooral degenen die het no-code platform van AppMaster gebruiken, omdat het de algehele kostenefficiëntie van de ontwikkelde softwareapplicatie beïnvloedt.

Serverloos computergebruik maakt gebruik van een pay-as-you-go-model, wat betekent dat ontwikkelaars alleen betalen voor de daadwerkelijke bronnen die door hun applicaties worden verbruikt, in plaats van vooraf toe te wijzen of te betalen voor gereserveerde bronnen. Factureringseenheden bij serverloos computergebruik worden doorgaans onderverdeeld in verschillende factoren, waaronder:

Rekentijd - gemeten in milliseconden (ms)

Geheugentoewijzing - meestal gemeten in stappen van megabytes (MB)

Aantal verzoeken of aanroepen.

Gegevensoverdracht, opslag en aanvullende geïntegreerde services.

Virginia Jesús, Marcos Miranda en Daniel Apolinaŕio hebben in 2020 een onderzoek uitgevoerd met behulp van Amazon Web Services (AWS) Lambda en Azure Functions, twee populaire serverloze platforms. Ze ontdekten dat AWS Lambda twee primaire factoren volgt voor factureringseenheden: het aantal verzoeken en de duur van de instantie (gemeten in milliseconden). Het aantal verzoeken verwijst naar het geaggregeerde aantal verzoeken dat binnen een specifiek tijdsbestek is gedaan, terwijl de instantieduur de totale maatstaf is van de vereiste uitvoeringstijd op basis van de prestaties van de onderliggende applicatie.

AppMaster, een krachtig platform no-code voor het bouwen van backend-, web- en mobiele applicaties, maakt gebruik van serverless computing om zijn klanten een zeer schaalbare en kosteneffectieve applicatie-ontwikkelomgeving te bieden. Omdat AppMaster applicaties vanaf het begin genereert wanneer de vereisten worden gewijzigd, kunnen ontwikkelaars technische schulden elimineren en de schaalbaarheid van de oplossing behouden. Door applicaties te creëren die zijn geoptimaliseerd voor serverloos computergebruik, kunnen ontwikkelaars de verbruikte tijd en middelen minimaliseren, wat uiteindelijk leidt tot efficiënt beheer van factureringseenheden.

AppMaster ondersteunt verschillende geïntegreerde services zoals API Gateways, WebSockets en andere resource-intensieve componenten, die van invloed kunnen zijn op de totale factureringseenheden die door een applicatie worden verbruikt. Daarom is het essentieel dat ontwikkelaars zich bewust zijn van deze factoren bij het ontwerpen van applicaties met behulp van AppMaster 's drag-and-drop interface voor web- en mobiele applicaties, BP-ontwerpers voor bedrijfslogica en compatibiliteit met PostgreSQL-compatibele databases als de primaire database.

Het begrijpen van factureringseenheden is niet alleen van cruciaal belang voor het kostenbeheer, maar ook voor het op peil houden van de applicatieprestaties en het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen. Een efficiënte toewijzing van geheugen voor een serverloze functie kan bijvoorbeeld leiden tot een kortere uitvoeringstijd en minder verbruikte factureringseenheden. Op dezelfde manier kan het minimaliseren van het aantal REST API-aanroepen en het optimaliseren van gegevensoverdracht helpen de factureringseenheden verder te beheren en de applicatieprestaties op peil te houden.

Door het gebruik van slimme monitoring- en optimalisatietools kunnen ontwikkelaars voortdurend het resourceverbruik van hun applicaties monitoren en de nodige aanpassingen maken op basis van het gedrag en de eisen van de applicatie. Door het no-code platform van AppMaster te gebruiken, hebben ontwikkelaars de flexibiliteit om snel en efficiënt wijzigingen aan te brengen en applicaties opnieuw te genereren om technische schulden te elimineren zonder een aanzienlijk aantal extra factureringseenheden op te lopen.

Kortom, factureringseenheden spelen een cruciale rol bij serverloos computergebruik, omdat ze de kosten en de hulpbronnenefficiëntie van een softwareapplicatie bepalen. Door inzicht te krijgen in de verschillende factoren en componenten die bijdragen aan het verbruik van factureringseenheden, kunnen ontwikkelaars die het no-code platform van AppMaster gebruiken hun applicaties optimaliseren om kosteneffectiviteit te garanderen en tegelijkertijd de schaalbaarheid en flexibiliteit te behouden die moderne softwareapplicaties vereisen. Door applicaties efficiënt te bouwen, monitoren en optimaliseren in een serverloze omgeving, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze kunnen schalen en zich kunnen aanpassen naarmate de eisen aan hun applicaties toenemen, waardoor hun oplossingen op de lange termijn kosteneffectief blijven.