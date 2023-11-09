Sunucusuz bilgi işlem bağlamında sürüm oluşturma, sunucusuz bir uygulamanın veya bileşenlerinin zaman içinde birden fazla yinelemesini, güncellemesini veya sürümünü sürdürme ve yönetme sürecini ifade eder. Bu, uygulama geliştirmenin çok önemli bir yönüdür çünkü değişikliklerin net bir şekilde organize edilmesini sağlar ve bir uygulamanın yaşam döngüsü boyunca geliştiriciler arasında etkili işbirliğini kolaylaştırır. Ayrıca sürüm oluşturma, hata oluşma olasılığını azaltmaya yardımcı olur, değişikliklerin izlenebilirliğini artırır ve gerektiğinde önceki kararlı sürümlere geri dönme yeteneği sağlar.

Sunucusuz bir ortamda sürüm oluşturma yalnızca uygulama koduyla değil aynı zamanda ilgili bağımlılıklar, veri modelleri, API'ler ve yapılandırmalarla da ilgilidir. Bu, uygulamaların bağımsız olarak çalıştırılabilen ve yönetilebilen daha küçük, işlev tabanlı bileşenlere bölündüğü sunucusuz bilgi işlemin doğası göz önüne alındığında özellikle önemlidir. Bu nedenle, her bir bileşenin sürüm oluşturması tutarlılığı korumak, bağımlılıkları izlemek ve ekosistem genelinde birlikte çalışabilirliği sağlamak için hayati önem taşıyor.

Sunucusuz, no-code uygulamalar oluşturmaya yönelik gelişmiş bir platform olan AppMaster, kullanıcıların uygulamalarının çeşitli aşamalarını verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan titiz bir sürüm oluşturma yaklaşımını benimsiyoruz. Kullanıcılar, AppMaster görsel BP Tasarımcısından yararlanarak veri modellerinin, iş süreçlerinin, REST API'sinin ve WSS Uç Noktalarının sürümlerini oluşturabilir ve yönetebilir. Bu, arka uçtan web ve mobil ön uçlara kadar tüm uygulama geliştirme yolculuğu boyunca kusursuz sürüm yönetimi anlamına gelir.

Sürüm oluşturmayı sunucusuz bilişime dahil etmenin üç önemli amacı vardır:

1. Geliştirme ve işbirliği: Uygulamalar, geliştirme ekibinin farklı üyeleri ve hatta dışarıdan katkıda bulunanlar tarafından sürekli olarak değişiklik ve iyileştirmelere tabi tutuldukça, kod tabanının birden fazla sürümünü sürdürmek kritik öneme sahiptir. Bu, geliştiricilerin, birbirlerinin değişiklikleriyle çakışmadan, ayrı özellikler veya hata düzeltmeleri üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır. Sürüm oluşturma, bir uygulamanın kararlılığını korurken verimli işbirliği ve temiz entegrasyon sağlar.

2. Dağıtım ve geri alma: Sürüm oluşturma, farklı uygulama sürümlerinin paralel olarak konuşlandırılmasına olanak tanır. Bu, ekiplerin, yeni bir sürümün tam olarak dağıtılmadan önce mevcut sürüme göre tanıtılabileceği ve değerlendirilebileceği kanarya testi veya A/B testi gerçekleştirmesine olanak tanır. Ayrıca sürüm oluşturma, dağıtım sonrasında sorunlar ortaya çıkması durumunda hızlı bir şekilde önceki kararlı sürüme geri dönme seçeneği sunarak olası hizmet kesintilerini en aza indirir.

3. İzlenebilirlik ve belgeleme: İyi yapılandırılmış bir sürüm oluşturma sistemi, uygulama değişikliklerinin izlenebilirliğini artırır, her bir değişikliğin ve bununla ilgili mantığın görünürlüğünü sağlar. Bu özellikle hata ayıklama sırasında ve sistem sorunlarını teşhis ederken faydalıdır. Ek olarak sürüm oluşturma, her sürümü API spesifikasyonları ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi ilgili belgelerle ilişkilendirdiğinden belgeleme çabalarını artırır.

Başarılı bir sürüm oluşturma stratejisi, tutarlı bir adlandırma kuralı, sürüm kontrol sistemlerinin kullanımı (Git gibi), otomatik dağıtımlar için sürekli dağıtım hattıyla entegrasyon ve bağımlılık sürümlerini yönetme yeteneği gibi birkaç temel öğeyi içermelidir. Ayrıca sürüm oluşturma sürecinde güvenlik, erişilebilirlik ve uyumluluk faktörlerinin dikkate alınması önemlidir.

Sunucusuz bilgi işlem bağlamında sürüm oluşturma, kuruluşların uygulamalarının başarılı bir şekilde geliştirilmesini, devreye alınmasını ve bakımını sağlamak için ele alması gereken uygulama yaşam döngüsü yönetiminin kritik bir yönüdür. AppMaster kapsamlı no-code platformu, ilgili görev ve etkinliklerin çoğunu otomatikleştirerek kullanıcılar için sürüm oluşturmayı basitleştirir, işletmelerin ve kuruluşların kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden daha hızlı uygulama geliştirmeden ve daha etkili maliyet yönetiminden faydalanmasına olanak tanır.