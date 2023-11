Nel contesto del serverless computing, le "unità di fatturazione" si riferiscono alla misurazione in base alla quale vengono determinati il ​​consumo di risorse di un'applicazione e i costi corrispondenti. Si tratta di un aspetto cruciale per gli sviluppatori, in particolare per quelli che utilizzano la piattaforma no-code di AppMaster, poiché influisce sul rapporto costo-efficienza complessivo dell'applicazione software sviluppata.

Il serverless computing utilizza un modello pay-as-you-go, il che significa che gli sviluppatori pagano solo per le risorse effettive consumate dalle loro applicazioni, invece di preassegnare o pagare per le risorse riservate. Le unità di fatturazione nell'elaborazione serverless sono generalmente suddivise in vari fattori, che includono:

Tempo di calcolo: misurato in millisecondi (ms)

Allocazione della memoria: solitamente misurata in incrementi di megabyte (MB)

Numero di richieste o invocazioni.

Trasferimento dati, archiviazione e ulteriori servizi integrati.

Virginia Jesús, Marcos Miranda e Daniel Apolinaŕio hanno condotto uno studio nel 2020 utilizzando Amazon Web Services (AWS) Lambda e Funzioni di Azure, due popolari piattaforme serverless. Hanno scoperto che AWS Lambda segue due fattori principali per le unità di fatturazione: conteggio delle richieste e durata dell'istanza (misurata in millisecondi). Il conteggio delle richieste si riferisce al conteggio aggregato delle richieste effettuate entro un intervallo di tempo specifico, mentre la durata dell'istanza è la misura aggregata del tempo di esecuzione richiesto in base alle prestazioni dell'applicazione sottostante.

AppMaster, una potente piattaforma no-code per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili, utilizza l'elaborazione serverless per offrire ai propri clienti un ambiente di sviluppo di applicazioni altamente scalabile ed economico. Poiché AppMaster genera applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, consente agli sviluppatori di eliminare il debito tecnico e mantenere la scalabilità della soluzione. Creando applicazioni ottimizzate per il serverless computing, gli sviluppatori possono ridurre al minimo il tempo e le risorse consumate, ottenendo in definitiva una gestione efficiente delle unità di fatturazione.

AppMaster supporta vari servizi integrati come gateway API, WebSocket e altri componenti ad uso intensivo di risorse, che potrebbero influire sulle unità di fatturazione totali consumate da un'applicazione. Pertanto, è essenziale che gli sviluppatori siano consapevoli di questi fattori durante la progettazione di applicazioni utilizzando l'interfaccia drag-and-drop di AppMaster per applicazioni web e mobili, i progettisti BP per la logica aziendale e la compatibilità con i database compatibili con PostgreSQL come database primario.

Comprendere le unità di fatturazione è fondamentale non solo per la gestione dei costi, ma anche per mantenere le prestazioni delle applicazioni e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Ad esempio, un'allocazione efficiente della memoria per una funzione serverless potrebbe portare a tempi di esecuzione ridotti e a un minor consumo di unità di fatturazione. Allo stesso modo, ridurre al minimo il numero di chiamate API REST e ottimizzare il trasferimento dei dati può aiutare a gestire ulteriormente le unità di fatturazione e a mantenere le prestazioni dell'applicazione.

Attraverso l'uso di strumenti intelligenti di monitoraggio e ottimizzazione, gli sviluppatori possono monitorare continuamente il consumo di risorse delle loro applicazioni e apportare le modifiche necessarie in base al comportamento e alle richieste delle applicazioni. Utilizzando la piattaforma no-code di AppMaster, gli sviluppatori hanno la flessibilità di apportare modifiche in modo rapido ed efficiente e di rigenerare le applicazioni per eliminare il debito tecnico senza incorrere in un numero significativo di unità di fatturazione aggiuntive.

In conclusione, le unità di fatturazione svolgono un ruolo fondamentale nel serverless computing, poiché determinano i costi e l’efficienza delle risorse di un’applicazione software. Comprendendo i vari fattori e componenti che contribuiscono al consumo delle unità di fatturazione, gli sviluppatori che utilizzano la piattaforma no-code di AppMaster possono ottimizzare le proprie applicazioni per garantire un rapporto costo-efficacia mantenendo la scalabilità e l'agilità richieste dalle moderne applicazioni software. Costruendo, monitorando e ottimizzando in modo efficiente le applicazioni in un ambiente serverless, le aziende possono garantire di poter scalare e adattarsi alla crescita delle richieste delle loro applicazioni, mantenendo le loro soluzioni convenienti a lungo termine.