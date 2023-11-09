Платежные единицы

В контексте бессерверных вычислений «единицы выставления счетов» относятся к измерению, с помощью которого определяются потребление ресурсов приложения и соответствующие затраты. Это решающий аспект для разработчиков, особенно для тех, кто использует платформу AppMaster no-code, поскольку он влияет на общую экономическую эффективность разрабатываемого программного приложения.

Бессерверные вычисления используют модель оплаты по мере использования, что означает, что разработчики платят только за фактические ресурсы, потребляемые их приложениями, а не за предварительное выделение или оплату зарезервированных ресурсов. Единицы выставления счетов в бессерверных вычислениях обычно разбиваются на различные факторы, в том числе:

Время вычисления — измеряется в миллисекундах (мс)

Выделение памяти — обычно измеряется в мегабайтах (МБ).

Количество запросов или вызовов.

Передача данных, хранение и дополнительные комплексные услуги.

Вирджиния Хесус, Маркос Миранда и Дэниел Аполиназио в 2020 году провели исследование с использованием Amazon Web Services (AWS) Lambda и Azure Functions, двух популярных бессерверных платформ. Они обнаружили, что AWS Lambda учитывает два основных фактора для единиц выставления счетов: количество запросов и продолжительность экземпляра (измеряется в миллисекундах). Под количеством запросов понимается совокупное количество запросов, сделанных в течение определенного периода времени, а продолжительность экземпляра — это совокупная мера требуемого времени выполнения, основанная на производительности базового приложения.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует бессерверные вычисления, чтобы предложить своим клиентам высокомасштабируемую и экономичную среду разработки приложений. Поскольку AppMaster создает приложения с нуля при каждом изменении требований, это позволяет разработчикам устранить техническую задолженность и сохранить масштабируемость решения. Создавая приложения, оптимизированные для бессерверных вычислений, разработчики могут минимизировать затрачиваемые время и ресурсы, что в конечном итоге приводит к эффективному управлению единицами выставления счетов.

AppMaster поддерживает различные интегрированные сервисы, такие как API-шлюзы, WebSockets и другие ресурсоемкие компоненты, которые могут повлиять на общее количество единиц выставления счетов, потребляемых приложением. Поэтому разработчикам важно учитывать эти факторы при разработке приложений с использованием интерфейса drag-and-drop AppMaster для веб- и мобильных приложений, дизайнеров BP для бизнес-логики и совместимости с базами данных, совместимыми с PostgreSQL, в качестве основной базы данных.

Понимание единиц выставления счетов жизненно важно не только для управления затратами, но и для поддержания производительности приложений и оптимизации использования ресурсов. Например, эффективное распределение памяти для бессерверной функции может привести к сокращению времени выполнения и меньшему количеству потребляемых единиц выставления счетов. Аналогичным образом, минимизация количества вызовов REST API и оптимизация передачи данных могут помочь в дальнейшем управлении единицами выставления счетов и сохранении производительности приложений.

Благодаря использованию интеллектуальных инструментов мониторинга и оптимизации разработчики могут постоянно отслеживать потребление ресурсов своих приложений и вносить необходимые корректировки в зависимости от поведения и требований приложений. Используя платформу AppMaster no-code, разработчики получают возможность быстро и эффективно вносить изменения, а также перегенерировать приложения, чтобы устранить техническую задолженность, не прибегая к значительному количеству дополнительных единиц выставления счетов.

В заключение, единицы выставления счетов играют решающую роль в бессерверных вычислениях, поскольку они определяют затраты и эффективность использования ресурсов программного приложения. Понимая различные факторы и компоненты, которые способствуют потреблению единиц выставления счетов, разработчики, использующие платформу AppMaster no-code могут оптимизировать свои приложения, чтобы обеспечить экономическую эффективность, сохраняя при этом масштабируемость и гибкость, необходимые современным программным приложениям. Эффективно создавая, отслеживая и оптимизируя приложения в бессерверной среде, компании могут гарантировать, что они смогут масштабироваться и адаптироваться по мере роста требований к их приложениям, сохраняя свои решения экономически эффективными в долгосрочной перспективе.