Etkinlik Kaynağı

Sunucusuz bilgi işlem bağlamında "Olay Kaynağı", belirli olaylara veya tetikleyicilere yanıt olarak sunucusuz bir uygulama içinde bir işlevi veya yardımcı programı başlatan herhangi bir harici hizmeti, sistemi veya altyapıyı ifade eder. Bir olay kaynağının temel özelliği, bilgileri iletme, eylemleri veya süreçleri başlatma ve farklı uygulama bileşenleri arasındaki etkileşimi teşvik etme aracı olarak olaylar üretmesidir. Sunucusuz mimarilerde olay kaynakları, olay odaklı yaklaşımların etkinleştirilmesinde ve kesintisiz, ölçeklenebilir ve verimli uygulama performansının sağlanmasında vazgeçilmez bir rol oynar.

Sunucusuz bilgi işlem, uygulama geliştiricilerin sunucuları ve altyapıyı yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır; bunun yerine, güçlü arka uç hizmetleri ve API'ler ile zengin, yüksek düzeyde etkileşimli uygulamalar oluşturmaya odaklanmalarına olanak tanır. Bu soyutlamanın temelinde uygulamaları otomatik olarak ölçeklendirme ve talebe yanıt olarak kaynakları sağlama yeteneği yatmaktadır. Olay kaynakları, sunucusuz platformlarda kaynakların bu dinamik tedariği için katalizör görevi görerek, belirli bir olay meydana geldiğinde işlevlerin veya hizmetlerin yürütülmesini tetikler.

Farklı uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli türde olay kaynakları mevcuttur; bu kaynaklar genel olarak aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

webhooks

webhooks

1.Bunlar, belirli bir veri deposundaki mesajların ve veri varlıklarının oluşturulması, değiştirilmesi veya silinmesi üzerine bir olay tetikleyicisi sağlayan mesaj kuyruklarını, veri akışlarını ve veritabanı değişikliği bildirimlerini içerir. Bu olay kaynaklarına örnek olarak Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Kinesis Data Streams ve AWS DynamoDB akışları verilebilir. 2.Bunlar, ön uç uygulamasıyla veya üçüncü taraf hizmet entegrasyonuyla kullanıcı odaklı etkileşimlere dayalı olarak olaylar üreten API'ler,ve diğer hizmetlerden oluşur. Örnekler arasında AWS AppSync (GraphQL API'leri için), Amazon API Gateway (REST API'leri için) ve GitHubyer alır. 3.Bunlar, önceden tanımlanmış aralıklarla veya belirli zamanlarda olaylar üreten planlanmış tetikleyicileri ve zamanlayıcıları içerir. AWS EventBridge (önceki adıyla CloudWatch Events) ve cron işleri, zamana dayalı olay kaynaklarının örnekleridir. 4.Bunlar, cihazın durumuna, eylemlerine ve ölçümlerine dayalı olarak olaylar üreten sensörler, cihazlar ve diğer Nesnelerin İnterneti (IoT) bileşenlerinden oluşur. AWS IoT Core ve Azure IoT Hub, IoT tabanlı olay kaynaklarına örnektir.

AppMaster no-code platform kullanılarak oluşturulan sunucusuz uygulamalarda, olay kaynakları görsel veri modelleri, iş süreçleri ve REST API ve WSS endpoints birlikte sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu çok yönlü entegrasyon, müşterilerin platformun grafik kullanıcı arayüzü (GUI) aracılığıyla yüksek derecede kontrol ve özelleştirmeyi korurken sunucusuz bilgi işlemin avantajlarından yararlanmasına olanak tanır.

AppMaster müşterileri web, mobil ve arka uç kullanımını hedefleyen uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirebilir ve yineleyebilir; yeni yinelemeler için plandan dağıtıma kadar tipik olarak 30 saniyenin altındaki bir zaman çizelgesiyle. AppMaster, manuel sunucu yönetimine veya karmaşık kod yazmaya gerek kalmadan uygulamaları sıfırdan otomatik olarak oluşturarak geliştirmeyi önemli ölçüde hızlandırır, maliyetleri en aza indirir ve geleneksel sunucu tabanlı uygulama geliştirme yaklaşımlarıyla yaygın olarak ilişkilendirilen neredeyse tüm teknik borçları ortadan kaldırır.

AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, sunucusuz bilgi işlemin sunduğu avantajlardan yararlanarak, çok çeşitli kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarıyla etkileyici ölçeklenebilirlik ve uyumluluk elde edebilir. Talep üzerine ölçeklendirme ve dalgalanan iş yüklerine tepki verme yeteneği, kısmen olay kaynaklarının ve bunlarla ilişkili tetikleyicilerin entegrasyonu yoluyla sağlanır.

Sunucusuz mimarilerde olay kaynaklarının verimli ve etkili kullanımı, uygulama bileşenlerinin ayrıştırılmasını ve işlev yürütme üzerinde daha ayrıntılı kontrolü teşvik eder. Bu sonuçta yanıt verme yeteneğinde, uyarlanabilirlikte ve genel uygulama performansında iyileşmelere yol açar. Ayrıca, olay odaklı sunucusuz uygulamaları AppMaster platformunda devreye alma yeteneği, geliştiricilerin hızlı, uygun maliyetli ve her zamankinden daha fazla özgürlükle sağlam ve ölçeklenebilir çözümler oluşturmasına olanak tanır.