Sunucusuz Bilgi İşlem bağlamında Bilgi İşlem Kaynakları, sunucusuz bir mimari içerisinde verilerin işlenmesini, depolanmasını, ağ oluşturmasını ve yönetilmesini sağlayan çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini ifade eder. Sunucusuz Bilgi İşlem, bilgi işlem kaynaklarını isteğe bağlı olarak dinamik olarak tahsis eden ve tedarik eden, temel altyapıyı yapılandırmaya veya yönetmeye gerek kalmadan uygulamaların verimli ve uygun maliyetli ölçeklendirilmesine olanak tanıyan, olay odaklı, bulut tabanlı bir yürütme modelidir. Bu yaklaşımın temel faydaları arasında operasyonel karmaşıklığın azalması, esnekliğin artması ve kullandıkça öde fiyatlandırma modeli yer alıyor.

Sunucusuz Bilgi İşlem kurulumunda genellikle aşağıdaki kategoriler halinde gruplandırılabilecek çeşitli Bilgi İşlem Kaynağı türleri bulunur:

Hizmet Olarak İşlev (FaaS): Bu, Sunucusuz Bilgi İşlemin birincil yapı taşıdır. FaaS platformları, geliştiricilerin belirli olaylara veya tetikleyicilere yanıt olarak bireysel işlevleri veya mikro hizmetleri dağıtmasına ve yürütmesine olanak tanır. Platform daha sonra gerekli bilgi işlem kaynaklarını otomatik olarak tedarik edip yönetiyor ve talebe göre ölçeklerini büyütüp küçültüyor. Popüler FaaS platformlarına örnek olarak AWS Lambda, Google Cloud Functions ve Microsoft Azure Functions verilebilir. Depolama: Sunucusuz uygulamalar genellikle verileri depolamak için dosya sistemleri, veritabanları ve nesne depolama gibi bulut tabanlı depolama hizmetlerini kullanır. Bu hizmetler tamamen bulut sağlayıcı tarafından yönetilir ve yüksek kullanılabilirlik, yedeklilik ve ölçeklenebilirlik sunar. Bu tür depolama hizmetlerine örnek olarak Amazon S3 (nesne depolama), Google Cloud Firestore (NoSQL veritabanı) ve Microsoft Azure Blob Depolama verilebilir. Ağ İletişimi: Ağ bileşenleri, işlevler ve depolama hizmetleri arasında iletişim kurmak veya API erişimini etkinleştirmek gibi sunucusuz uygulamaların çeşitli bileşenlerini bağlamaktan sorumludur. Sunucusuz bilgi işlem bağlamındaki ağ hizmetlerine örnek olarak Amazon API Gateway, Google Cloud Endpoints ve Microsoft Azure API Management verilebilir. Yönetim ve İzleme: Bu tür kaynaklar, sunucusuz işlevlerin dağıtım, sürüm oluşturma ve yapılandırma gibi yaşam döngüsünü yönetmenin yanı sıra performanslarını ve kullanımlarını izlemekten sorumludur. Bu hizmetlere örnek olarak AWS CloudWatch, Google Cloud Operations ve Microsoft Azure Monitor verilebilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster, temel altyapıyı yönetmenin karmaşıklıklarını ortadan kaldırırken uygulamaların hızla geliştirilmesine ve konuşlandırılmasına olanak tanıyarak Sunucusuz Bilgi İşlemin avantajlarından yararlanır. Go, Vue3, Kotlin ve Jetpack Compose gibi sunucusuz teknolojiler üzerine inşa edilen AppMaster, planlardan otomatik olarak uygulamalar oluşturur, bunları bulutta yayınlar ve gerekli bilgi işlem kaynaklarını talebe göre dinamik olarak ölçeklendirir. Bu yaklaşım, zaman alan yönetim görevlerini ortadan kaldırır ve genel geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır; bu da onu her büyüklükteki işletme için ideal bir seçim haline getirir.

Sunucusuz bir bilgi işlem ortamında geliştiricilerin karşılaştığı temel zorluklardan biri, bu kaynaklar kullandıkça öde esasına göre faturalandırıldığından, mevcut bilgi işlem kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ihtiyacıdır. AppMaster oluşturulan uygulamaların performansını optimize ederek, müşterilere maksimum değer sağlamak için kaynak tüketimini en aza indirerek bu zorluğun üstesinden gelir. Ek olarak AppMaster, geliştiricilere uygulama performansı, kullanımı ve maliyetine ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sunarak sunucusuz uygulamalarının sürekli olarak iyileştirilmesine olanak tanıyan izleme ve analiz araçları sağlar.

Ayrıca AppMaster, görsel olarak veri modelleri oluşturma (veritabanı şeması), iş süreci tasarımı, REST API ve WebSocket endpoints ve web ve mobil uygulamalar için drag-and-drop kullanıcı arayüzü tasarımı gibi gelişmiş özellikler sunar. Swagger (Açık API) belgeleri, sunucu endpoints için otomatik olarak oluşturulur ve sunucusuz mimari içindeki diğer bileşenlerle kusursuz entegrasyonu kolaylaştırır. AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir, çeşitli veri depolama çözümleriyle uyumluluk sağlar ve kuruluşların bu teknolojilere yönelik mevcut yatırımlarından yararlanmalarına olanak tanır.

AppMaster platformunun bir diğer dikkate değer yönü, müşterilere uygulamaları kendi tesislerinde barındırma ve hatta özelleştirme amacıyla kaynak kodu alma seçeneği sunarak gerçek uygulamalar oluşturma yeteneğidir. Bu düzeyde kontrol ve taşınabilirlik, kuruluşların uygulama geliştirme stratejilerini kendi özel iş gereksinimlerine göre hizalamalarına olanak tanırken, Sunucusuz Bilgi İşlemin sunduğu ölçeklenebilirlik, maliyet etkinliği ve esneklikten de yararlanmaya devam eder.

Sonuç olarak, Sunucusuz Bilgi İşlem bağlamında Bilgi İşlem Kaynakları, FaaS platformları, depolama hizmetleri, ağ oluşturma yetenekleri ve yönetim araçları gibi geniş bir yelpazedeki bileşenleri kapsar ve bunlar birlikte geliştirme ve dağıtım için güçlü, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir ortam sağlar. uygulamalar. no-code bir platform olan AppMaster, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandıran, teknik borcu ortadan kaldıran ve genel proje maliyetlerini azaltan kapsamlı bir uygulama geliştirme çözümü sunmak için Sunucusuz Bilgi İşlemin avantajlarından yararlanır.