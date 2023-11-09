في سياق الحوسبة بدون خادم، تشير "وحدات الفواتير" إلى القياس الذي يتم من خلاله تحديد استهلاك موارد التطبيق والتكاليف المقابلة. إنه جانب حاسم للمطورين، وخاصة أولئك الذين يستخدمون منصة AppMaster no-code ، لأنه يؤثر على فعالية التكلفة الإجمالية لتطبيق البرنامج المطور.

تستخدم الحوسبة بدون خادم نموذج الدفع أولاً بأول، مما يعني أن المطورين يدفعون فقط مقابل الموارد الفعلية التي تستهلكها تطبيقاتهم، بدلاً من التخصيص المسبق أو الدفع مقابل الموارد المحجوزة. عادةً ما يتم تقسيم وحدات الفوترة في الحوسبة بدون خادم إلى عوامل مختلفة، والتي تشمل:

حساب الوقت - يقاس بالمللي ثانية (مللي ثانية)

تخصيص الذاكرة - يتم قياسه عادةً بزيادات بالميجابايت (MB)

عدد الطلبات أو الدعوات.

نقل البيانات وتخزينها وخدمات متكاملة إضافية.

أجرت كل من Virginia Jesús وMarcos Miranda وDaniel Apolinaŕio دراسة في عام 2020 باستخدام Amazon Web Services (AWS) Lambda وAzure Functions، وهما منصتان شائعتان بدون خادم. لقد اكتشفوا أن AWS Lambda تتبع عاملين أساسيين لوحدات الفوترة: عدد الطلبات ومدة المثيلات (يتم قياسها بالمللي ثانية). يشير عدد الطلبات إلى العدد الإجمالي للطلبات المقدمة خلال إطار زمني محدد، في حين أن مدة المثيل هي المقياس الإجمالي لوقت التنفيذ المطلوب بناءً على أداء التطبيق الأساسي.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تستخدم الحوسبة بدون خادم لتزويد عملائها ببيئة تطوير تطبيقات قابلة للتطوير بدرجة عالية وفعالة من حيث التكلفة. نظرًا لأن AppMaster يقوم بإنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، فإنه يسمح للمطورين بالتخلص من الديون التقنية والحفاظ على قابلية التوسع للحل. من خلال إنشاء تطبيقات تم تحسينها للحوسبة بدون خادم، يمكن للمطورين تقليل الوقت والموارد المستهلكة، مما يؤدي في النهاية إلى إدارة وحدة الفوترة بكفاءة.

يدعم AppMaster العديد من الخدمات المتكاملة مثل API Gateways وWebSockets والمكونات الأخرى كثيفة الاستخدام للموارد، والتي قد تؤثر على إجمالي وحدات الفوترة التي يستهلكها التطبيق. لذلك، من الضروري أن يكون المطورون على دراية بهذه العوامل أثناء تصميم التطبيقات باستخدام واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، ومصممي BP لمنطق الأعمال، والتوافق مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية.

يعد فهم وحدات الفوترة أمرًا حيويًا ليس فقط لإدارة التكاليف ولكن أيضًا للحفاظ على أداء التطبيق وتحسين استخدام الموارد. على سبيل المثال، قد يؤدي التخصيص الفعال للذاكرة لوظيفة بدون خادم إلى تقليل وقت التنفيذ واستهلاك عدد أقل من وحدات إعداد الفواتير. وبالمثل، فإن تقليل عدد استدعاءات REST API وتحسين نقل البيانات يمكن أن يساعد في إدارة وحدات الفوترة بشكل أكبر والحفاظ على أداء التطبيق.

من خلال استخدام أدوات المراقبة والتحسين الذكية، يمكن للمطورين مراقبة استهلاك الموارد لتطبيقاتهم بشكل مستمر وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على سلوك التطبيق ومتطلباته. من خلال استخدام منصة AppMaster no-code ، يتمتع المطورون بالمرونة اللازمة لإجراء التغييرات بسرعة وكفاءة، وإعادة إنشاء التطبيقات للتخلص من الديون الفنية دون تكبد عدد كبير من وحدات الفوترة الإضافية.

في الختام، تلعب وحدات الفوترة دورًا حاسمًا في الحوسبة بدون خادم، حيث إنها تحدد التكاليف وكفاءة استخدام الموارد لتطبيق البرنامج. من خلال فهم العوامل والمكونات المختلفة التي تساهم في استهلاك وحدات الفوترة، يمكن للمطورين الذين يستخدمون منصة AppMaster no-code تحسين تطبيقاتهم لضمان فعالية التكلفة مع الحفاظ على قابلية التوسع وسرعة الحركة التي تتطلبها تطبيقات البرامج الحديثة. من خلال إنشاء التطبيقات ومراقبتها وتحسينها بكفاءة في بيئة بدون خادم، يمكن للشركات ضمان قدرتها على التوسع والتكيف مع نمو الطلب على تطبيقاتها، مما يحافظ على فعالية حلولها من حيث التكلفة على المدى الطويل.