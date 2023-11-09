Amazon Web Services'in (AWS) sunucusuz bilgi işlem teklifinin temel bir bileşeni olan AWS Lambda, geliştiricilerin sunucuları tedarik etmeye, yönetmeye veya bakımını yapmaya gerek kalmadan belirli tetikleyicilere veya olaylara yanıt olarak kodlarını yürütmelerine olanak tanıyan olay odaklı bir bilgi işlem hizmetidir. Tamamen yönetilen bu hizmet, gelen olay hacmine yanıt olarak kodun yürütülmesini otomatik olarak ölçeklendirir; bu da onu veri işleme, gerçek zamanlı dosya işleme ve sunucusuz web uygulamaları dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım durumları için yüksek verimli bir çözüm haline getirir.

AWS Lambda'yı sunucusuz bilgi işlem bağlamında kullanmanın başlıca avantajlarından biri, kodu birden fazla bilgi işlem ortamında çalıştırmanın operasyonel yönlerini otomatik olarak yönetme yeteneğidir. Bu, geliştiricilerin yama uygulama ve kapasite sağlama gibi sunucu yönetimiyle ilgili yönetim görevlerine zaman harcama ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca AWS Lambda'nın isteğe bağlı yürütme modeli, geliştiricilerin yalnızca kod yürütme sırasında tüketilen bilgi işlem kaynakları için ödeme yapması anlamına gelir; bu da onu geleneksel sunucu tabanlı mimarilere göre uygun maliyetli bir alternatif haline getirir.

AWS Lambda, özünde, kodu Lambda İşlevi adı verilen durum bilgisi olmayan bir konteyner ortamında çalıştırarak çalışır. Bu işlevler Java, Go, PowerShell, C#, Python, Node.js ve Ruby gibi çeşitli diller kullanılarak geliştirilebilir. Ayrıca, diğer programlama dillerini desteklemek için özel çalışma zamanı ortamları da kullanılabilir.

AWS Lambda'dan yararlanmanın kritik bir yönü, olay kaynağı olarak hizmet veren diğer AWS hizmetleriyle entegrasyondur. Bu hizmetler Lambda işlevlerini tetikleyen olaylar üretir. Olay kaynağı olarak görev yapabilecek bazı önemli AWS hizmetleri arasında Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon Kinesis, AWS API Gateway ve AWS CloudTrail yer alır. Ayrıca AWS Lambda, ek esneklik için özel olay kaynakları uygulanarak üçüncü taraf hizmetlerle entegre edilebilir.

AWS Lambda'yı uygulamaya gerçek dünyadan bir örnek, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kullanılan AppMaster no-code platformdur. AppMaster geliştiricilerin görsel BP Designer, REST API ve WSS Uç Noktaları aracılığıyla görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri olarak bilinir) oluşturmasına olanak sağlamak için AWS Lambda'yı hizmetleriyle entegre eder. AWS Lambda'nın otomatik ölçeklendirme ve sunucusuz özelliklerinin AppMaster görsel tasarım araçlarıyla birleşimi, birbirine bağlı uygulamalar geliştirmek için yüksek verimli, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir bir çözüm ortaya çıkarır.

AWS Lambda, operasyonel verimlilik ve maliyet tasarruflarının yanı sıra, yürütülen Lambda işlevlerinin performansını ve davranışını takip etmek için çok sayıda izleme ve günlük kaydı özelliği sunar. Bir AWS izleme hizmeti olan CloudWatch, işlev çağrıları, yürütme süreleri ve hatalarla ilgili ölçümleri toplamak, alarmları ayarlamak ve günlükleri toplamak için kullanılabilir. Ayrıca AWS Lambda, kod yürütmeyi optimize etmeye ve gecikmeyi azaltmaya yardımcı olmak için bireysel Lambda işlevlerinin performansına ilişkin öngörüler sağlayan dağıtılmış bir izleme hizmeti olan X-Ray'i destekler.

AWS Lambda, belirli güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerine sahip kuruluşlar için şifreleme, erişim kontrolü ve denetim gibi çeşitli özellikler sunar. Geliştiriciler, AWS Key Management Service'ı kullanarak hassas verileri şifreleyebilir; Lambda işlevlerine erişimi kontrol etmek için AWS Identity and Access Management (IAM) kullanılabilir. AWS CloudTrail, API çağrılarını toplayıp günlüğe kaydederek kapsamlı denetime ve gerçek zamanlı güvenlik analizine olanak tanır.

AWS Lambda ayrıca çeşitli dağıtım yapılandırmalarını ve stratejilerini destekleyerek geliştiricilere yeni kod ve güncellemeleri sunma konusunda esneklik sunar. Seçenekler arasında sanal bir özel bulut (VPC) ortamında yeni işlevlerin dağıtılması, farklı işlevler arasında kod ve bağımlılıkların paylaşılması için AWS Lambda Katmanlarının kullanılması, dağıtımları kontrol etmek için takma ad ve sürüm oluşturmanın uygulanması ve kontrollü dağıtımlar için mavi-yeşil veya kanarya dağıtım stratejilerinin kullanılması yer alır.

Özetle AWS Lambda, sunucu yönetimi ve tedariği ihtiyacını ortadan kaldırarak verimli kod yürütmeyi kolaylaştıran güçlü, tam olarak yönetilen ve ölçeklenebilir bir sunucusuz bilgi işlem hizmetidir. AWS Lambda, AppMaster no-code platformu ve diğer AWS hizmetleriyle iyi bir şekilde entegre olarak çok çeşitli kullanım örneklerini destekler ve uygun maliyetli kapasite, performans izleme, güvenlik ve uyumluluk açısından önemli avantajlar sunar. Çeşitli sektörlerdeki geliştiriciler ve kuruluşlar, uygulamaları hızlı, verimli ve ölçeklenebilir bir şekilde oluşturup dağıtmak, dijital dönüşümü ve inovasyonu hızlandırmak için özelliklerinden ve yeteneklerinden yararlanabilir.