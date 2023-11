Dans le contexte de l'informatique sans serveur, les « unités de facturation » font référence à la mesure par laquelle la consommation de ressources d'une application et les coûts correspondants sont déterminés. Il s'agit d'un aspect crucial pour les développeurs, en particulier ceux qui utilisent la plateforme no-code d' AppMaster, car cela affecte la rentabilité globale de l'application logicielle développée.

L'informatique sans serveur utilise un modèle de paiement à l'utilisation, ce qui signifie que les développeurs ne paient que pour les ressources réelles consommées par leurs applications, au lieu de pré-allouer ou de payer pour les ressources réservées. Les unités de facturation dans l'informatique sans serveur sont généralement décomposées en divers facteurs, notamment :

Temps de calcul - mesuré en millisecondes (ms)

Allocation de mémoire - généralement mesurée en incréments de mégaoctets (Mo)

Nombre de demandes ou d'appels.

Transfert de données, stockage et services intégrés supplémentaires.

Virginia Jesús, Marcos Miranda et Daniel Apolinaŕio ont mené une étude en 2020 en utilisant Amazon Web Services (AWS) Lambda et Azure Functions, deux plates-formes sans serveur populaires. Ils ont découvert qu'AWS Lambda suit deux facteurs principaux pour les unités de facturation : le nombre de demandes et la durée de l'instance (mesurée en millisecondes). Le nombre de requêtes fait référence au nombre agrégé de requêtes effectuées au cours d'une période spécifique, tandis que la durée de l'instance est la mesure globale du temps d'exécution requis en fonction des performances de l'application sous-jacente.

AppMaster, une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, utilise l'informatique sans serveur pour offrir à ses clients un environnement de développement d'applications hautement évolutif et rentable. Comme AppMaster génère des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, il permet aux développeurs d'éliminer la dette technique et de maintenir l'évolutivité de la solution. En créant des applications optimisées pour l'informatique sans serveur, les développeurs peuvent minimiser le temps et les ressources consommés, conduisant finalement à une gestion efficace des unités de facturation.

AppMaster prend en charge divers services intégrés tels que les passerelles API, les WebSockets et d'autres composants gourmands en ressources, qui peuvent affecter le total des unités de facturation consommées par une application. Par conséquent, il est essentiel que les développeurs soient conscients de ces facteurs lors de la conception d'applications utilisant l'interface drag-and-drop d' AppMaster pour les applications Web et mobiles, les concepteurs BP pour la logique métier et la compatibilité avec les bases de données compatibles PostgreSQL comme base de données principale.

Comprendre les unités de facturation est essentiel non seulement pour la gestion des coûts, mais également pour maintenir les performances des applications et optimiser l'utilisation des ressources. Par exemple, une allocation efficace de mémoire pour une fonction sans serveur pourrait entraîner une réduction du temps d'exécution et une diminution de la consommation d'unités de facturation. De même, minimiser le nombre d’appels d’API REST et optimiser le transfert de données peut aider à mieux gérer les unités de facturation et à maintenir les performances des applications.

Grâce à l'utilisation d'outils intelligents de surveillance et d'optimisation, les développeurs peuvent surveiller en permanence la consommation de ressources de leurs applications et effectuer les ajustements nécessaires en fonction du comportement et des demandes des applications. En utilisant la plateforme no-code d' AppMaster, les développeurs ont la possibilité d'apporter des modifications rapidement et efficacement, et de régénérer les applications pour éliminer la dette technique sans encourir un nombre important d'unités de facturation supplémentaires.

En conclusion, les unités de facturation jouent un rôle essentiel dans l'informatique sans serveur, car elles dictent les coûts et l'efficacité des ressources d'une application logicielle. En comprenant les différents facteurs et composants qui contribuent à la consommation des unités de facturation, les développeurs utilisant la plateforme no-code d' AppMaster peuvent optimiser leurs applications pour garantir la rentabilité tout en conservant l'évolutivité et l'agilité requises par les applications logicielles modernes. En créant, surveillant et optimisant efficacement les applications dans un environnement sans serveur, les entreprises peuvent s'assurer qu'elles peuvent évoluer et s'adapter à mesure que les demandes sur leurs applications augmentent, gardant ainsi leurs solutions rentables à long terme.