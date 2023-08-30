CI/CD Canary Sürümleri

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD) bağlamında Canary Sürümleri, yazılım uygulamalarının kontrollü ve aşamalı bir şekilde güncellenmesine yönelik gelişmiş ve risk azaltıcı bir stratejiyi temsil eder. Bu yaklaşım, uygulama güncellemelerinin son kullanıcılar üzerindeki potansiyel olumsuz etkisini en aza indirmek için artımlı dağıtımlardan yararlanırken, aynı zamanda daha sorunsuz dağıtımları ve gelişmiş güvenilirliği de teşvik eder.

Geliştiriciler, artımlı güncellemeler gerçekleştirerek, kullanıcıların çoğunluğuna tam sürümü sunmadan önce uygulama performansı ve işlevselliği hakkında değerli geri bildirimler toplayabilir. Canary Sürümleri, modern CI/CD işlem hatlarının önemli bir bileşenini oluşturarak kuruluşların yazılım sistemlerinin kararlılığını ve verimliliğini optimize etmelerine olanak tanır. AppMaster no-code platformu, Canary Sürümlerinin sorunsuz bir şekilde uygulanmasını destekleyerek kullanıcıların minimum çaba ve daha az riskle yüksek kaliteli arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyor.

Canary Releases, adını kömür madenlerindeki zehirli gazları tespit etmek için kanaryaların kullanıldığı tarihsel uygulamadan almaktadır. Benzer şekilde, canary dağıtımları küçük bir kullanıcı alt kümesine yeni özellikler, hata düzeltmeleri veya iyileştirmeler sunarak, güncelleme nedeniyle ortaya çıkabilecek potansiyel sorunlar için bir erken uyarı sistemi görevi görüyor. Kuruluşlar, yeni yazılım sürümlerinin kullanıcıların küçük bir kısmına sunulmasını sınırlayarak, değişiklikleri geniş ölçekte uygulamadan önce sorunları tespit edip çözebilir, böylece kesinti veya kullanıcı memnuniyetsizliği riski azaltılabilir.

Canary Sürümünü uygulama süreci genellikle birkaç temel aşamadan oluşur:

Hazırlık : Geliştirme ekibi, uygulama güncellemelerini artımlı değişikliklere bölerek mevcut sistemle uyumluluğu sağlar. Bu aşama aynı zamanda yeni ve mevcut sürümler için paralel ortamların oluşturulmasını da içerebilir. Dağıtım : Güncellenen yazılım, seçilen bir kullanıcı alt kümesine veya "kanaryalara" dağıtılır. Bu grup, doğru geri bildirim toplanması için daha geniş bir kullanıcı tabanını temsil etmelidir. İzleme : Geliştiriciler ve sistem yöneticileri, güncelleme nedeniyle ortaya çıkabilecek olası sorunları gözlemleyerek uygulamanın performansını ve kararlılığını izler. Yeni ve önceki sürümlerin performansını karşılaştırmak için temel performans göstergeleri (KPI'ler) kullanılabilir, böylece güncellemenin belirlenen kriterleri karşılaması sağlanır. Veri Analizi ve Karar : Toplanan verilere ve kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak geliştirme ekibi, tam kullanıma sunma işlemine devam edilip edilmeyeceğine veya belirlenen sorunların çözülüp çözülmeyeceğine karar verir. Bazı durumlarda, ciddi sorunlar tespit edilirse güncellemeler geri alınabilir. Tam Dağıtım ve Geriye Dönük : Canary Sürümü başarılı olursa ve tüm kritik sorunlar giderilirse güncelleme tüm kullanıcılara dağıtılır. Sürüm sonrası analiz, ekibin gelecekteki sürümler için iyileştirme alanlarını belirlemesine yardımcı olur.

Canary Sürümlerinin uygulanması, geliştirme, test ve operasyon ekipleri arasında etkili bir koordinasyon gerektirir ve yeni güncellemelerin mevcut sisteme sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar. Kuruluşlar, AppMaster no-code platformundan yararlanarak Canary Sürüm sürecinin birçok adımını otomatikleştirerek dağıtım hattını optimize edebilir ve yazılım güncellemeleriyle ilişkili riskleri azaltabilir.

AppMaster no-code platformu, müşterilerin görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, iş süreçlerini tasarlamasına ve arka uç uygulamaları için REST API ve WebSocket Secure (WSS) endpoints uygulamasına olanak tanır. Ayrıca platform, drag-and-drop işlevleri aracılığıyla web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzlerinin (UI) ve iş mantığının görsel olarak geliştirilmesine olanak tanır. AppMaster entegre ortamı, yeni özellikler veya değişiklikler sunulduğunda uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak uygulama güncellemelerini kolaylaştırır ve teknik borç birikmesi olasılığını azaltır.

AppMaster CI/CD hattının bir parçası olarak Canary Sürümleri, optimum sürüm sürecini sağlamak için A/B testi, mavi-yeşil dağıtımlar ve özellik işaretleme gibi diğer sektördeki en iyi uygulamalarla birleştirilebilir. Üstelik AppMaster, popüler Postgresql uyumlu veritabanlarının entegrasyonunu destekler ve arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 ve Android için Jetpack Compose ve iOS mobil uygulamaları için SwiftUI ile Kotlin dahil olmak üzere güçlü diller ve çerçeveler kullanarak uygulamalar üretir. Bu özellikler, AppMaster çözümlerinin ölçeklenebilirliğine, güvenilirliğine ve maliyet etkinliğine katkıda bulunarak platformu her boyuttaki kuruluş için güçlü bir seçim haline getirir.

Sonuç olarak Canary Sürümleri, modern CI/CD hatları için temel bir stratejiyi temsil ederek, kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeden yazılım güncellemelerinin güvenilir ve verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Kuruluşlar, AppMaster platformunun no-code özelliklerinden yararlanarak Canary Sürümlerinin avantajlarını benimseyebilir, uygulama geliştirme süreçlerini optimize edebilir ve yazılım sistemlerinin kalitesini ve kararlılığını en üst düzeye çıkarabilir.