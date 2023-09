CI/CD Canary-Veröffentlichungen

Im Kontext von Continuous Integration und Continuous Deployment (CI/CD) stellen Canary Releases eine ausgefeilte und risikomindernde Strategie zur kontrollierten und schrittweisen Aktualisierung von Softwareanwendungen dar. Dieser Ansatz nutzt inkrementelle Rollouts, um die potenziellen negativen Auswirkungen von Anwendungsaktualisierungen auf die Endbenutzer zu minimieren und gleichzeitig reibungslosere Bereitstellungen und eine höhere Zuverlässigkeit zu fördern.

Durch die Durchführung inkrementeller Updates können Entwickler wertvolles Feedback zur Anwendungsleistung und -funktionalität sammeln, bevor sie der Mehrheit der Benutzer eine vollständige Version vorstellen. Canary Releases sind ein wesentlicher Bestandteil moderner CI/CD-Pipelines und ermöglichen es Unternehmen, die Stabilität und Effizienz ihrer Softwaresysteme zu optimieren. Insbesondere unterstützt die no-code Plattform AppMaster die nahtlose Implementierung von Canary Releases und ermöglicht Benutzern die Entwicklung und Bereitstellung hochwertiger Backend-, Web- und Mobilanwendungen mit minimalem Aufwand und geringerem Risiko.

Canary Releases verdanken ihren Namen der historischen Praxis, Kanarienvögel zum Aufspüren giftiger Gase in Kohlebergwerken einzusetzen. In ähnlicher Weise führen Canary-Bereitstellungen neue Funktionen, Fehlerbehebungen oder Verbesserungen für eine kleine Untergruppe von Benutzern ein und dienen als Frühwarnsystem für potenzielle Probleme, die aufgrund des Updates auftreten können. Indem Unternehmen die Offenlegung neuer Softwareversionen auf einen Bruchteil der Benutzer beschränken, können sie Probleme erkennen und beheben, bevor sie die Änderungen in großem Umfang anwenden, wodurch das Risiko von Ausfallzeiten oder Benutzerunzufriedenheit verringert wird.

Der Prozess der Implementierung eines Canary Release besteht normalerweise aus mehreren Schlüsselphasen:

Vorbereitung : Das Entwicklungsteam unterteilt Anwendungsaktualisierungen in inkrementelle Änderungen und stellt so die Kompatibilität mit dem vorhandenen System sicher. In dieser Phase kann es auch darum gehen, parallele Umgebungen für die neue und die bestehende Version einzurichten. Bereitstellung : Die aktualisierte Software wird einer ausgewählten Untergruppe von Benutzern oder „Kanarienvögeln“ bereitgestellt. Diese Gruppe sollte repräsentativ für die breitere Benutzerbasis sein, um eine genaue Feedback-Erfassung zu gewährleisten. Überwachung : Entwickler und Systemadministratoren überwachen die Leistung und Stabilität der Anwendung und beobachten mögliche Probleme, die aufgrund des Updates auftreten. Key Performance Indicators (KPIs) können verwendet werden, um die Leistung der neuen und früheren Versionen zu vergleichen und sicherzustellen, dass das Update die festgelegten Benchmarks erfüllt. Datenanalyse und Entscheidung : Basierend auf den gesammelten Daten und dem Benutzerfeedback entscheidet das Entwicklungsteam, ob es mit der vollständigen Einführung fortfährt oder identifizierte Probleme angeht. In einigen Fällen können Aktualisierungen zurückgesetzt werden, wenn schwerwiegende Probleme festgestellt werden. Vollständige Bereitstellung und Retrospektive : Wenn sich die Canary-Version als erfolgreich erweist und alle kritischen Probleme behoben wurden, wird das Update allen Benutzern bereitgestellt. Eine Post-Release-Analyse hilft dem Team, Verbesserungsmöglichkeiten für zukünftige Releases zu identifizieren.

Die Implementierung von Canary Releases erfordert eine effektive Koordination zwischen Entwicklungs-, Test- und Betriebsteams, um die nahtlose Integration neuer Updates in das bestehende System sicherzustellen. Durch die Nutzung der no-code Plattform von AppMaster können Unternehmen viele Schritte des Canary-Release-Prozesses automatisieren, die Bereitstellungspipeline optimieren und die mit Software-Updates verbundenen Risiken mindern.

Die no-code Plattform von AppMaster ermöglicht es Kunden, Datenmodelle visuell zu erstellen, Geschäftsprozesse zu entwerfen und REST-API- und WebSocket Secure (WSS) endpoints für ihre Backend-Anwendungen zu implementieren. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform die visuelle Entwicklung von Benutzeroberflächen (UI) und Geschäftslogik für Web- und mobile Anwendungen durch drag-and-drop Funktionalitäten. Die integrierte Umgebung von AppMaster rationalisiert Anwendungsaktualisierungen, indem sie Anwendungen immer dann von Grund auf neu generiert, wenn neue Funktionen oder Änderungen eingeführt werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Anhäufung technischer Schulden verringert wird.

Als Teil der AppMaster CI/CD-Pipeline können Canary Releases mit anderen Best Practices der Branche wie A/B-Tests, Blue-Green-Bereitstellungen und Feature-Flagging kombiniert werden, um einen optimalen Release-Prozess sicherzustellen. Darüber hinaus unterstützt AppMaster die Integration beliebter Postgresql-kompatibler Datenbanken und generiert Anwendungen mithilfe robuster Sprachen und Frameworks, darunter Go (Golang) für Backend-Anwendungen, Vue3 für Webanwendungen und Kotlin mit Jetpack Compose für Android und SwiftUI für mobile iOS-Anwendungen. Diese Funktionen tragen zur Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz der AppMaster Lösungen bei und machen die Plattform zu einer leistungsstarken Wahl für Unternehmen jeder Größe.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Canary Releases eine wesentliche Strategie für moderne CI/CD-Pipelines darstellen und die zuverlässige und effiziente Bereitstellung von Software-Updates gewährleisten, ohne das Benutzererlebnis negativ zu beeinflussen. Durch die Nutzung der no-code Funktionen der AppMaster Plattform können Unternehmen die Vorteile von Canary Releases nutzen, ihre Anwendungsentwicklungsprozesse optimieren und die Qualität und Stabilität ihrer Softwaresysteme maximieren.