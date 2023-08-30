CI/CD 金丝雀版本

在持续集成和持续部署 (CI/CD) 的背景下，金丝雀发布代表了一种复杂的风险缓解策略，用于以受控和渐进的方式更新软件应用程序。这种方法利用增量部署来最大限度地减少应用程序更新对最终用户的潜在负面影响，同时促进更顺畅的部署和增强的可靠性。

通过进行增量更新，开发人员可以在向大多数用户推出完整版本之前收集有关应用程序性能和功能的宝贵反馈。金丝雀版本是现代 CI/CD 管道的重要组成部分，使组织能够优化其软件系统的稳定性和效率。值得注意的是， AppMaster no-code平台支持金丝雀版本的无缝实施，使用户能够以最少的工作量和更低的风险开发和部署高质量的后端、Web和移动应用程序。

金丝雀释放装置的名称源自历史上使用金丝雀检测煤矿有毒气体的实践。同样，金丝雀部署为一小部分用户引入了新功能、错误修复或改进，作为针对更新可能出现的潜在问题的预警系统。通过限制新软件版本向一小部分用户公开，组织可以在大规模应用更改之前检测并解决问题，从而降低停机或用户不满意的风险。

实施金丝雀发布的过程通常由几个关键阶段组成：

准备工作：开发团队将应用程序更新划分为增量变更，确保与现有系统的兼容性。此阶段还可能涉及为新版本和现有版本设置并行环境。 部署：更新的软件被部署到选定的用户子集或“金丝雀”。该群体应该代表更广泛的用户群，以便准确收集反馈。 监控：开发人员和系统管理员监控应用程序的性能和稳定性，观察因更新而出现的任何潜在问题。可以采用关键性能指标 (KPI) 来比较新版本和以前版本的性能，确保更新满足既定基准。 数据分析和决策：根据收集的数据和用户反馈，开发团队决定是否继续全面部署或解决任何已识别的问题。在某些情况下，如果检测到严重问题，更新可能会回滚。 全面部署和回顾：如果金丝雀版本被证明是成功的并且所有关键问题都已得到解决，则更新将部署给所有用户。发布后分析可帮助团队确定未来版本的改进领域。

实施金丝雀版本需要开发、测试和运营团队之间的有效协调，确保新更新无缝集成到现有系统中。通过利用AppMaster的no-code平台，组织可以自动化金丝雀发布流程的许多步骤，优化部署管道并减轻与软件更新相关的风险。

AppMaster的no-code平台允许客户直观地创建数据模型、设计业务流程并为其后端应用程序实施 REST API 和 WebSocket Secure (WSS) endpoints 。此外，该平台还可以通过drag-and-drop功能对 Web 和移动应用程序的用户界面 (UI) 和业务逻辑进行可视化开发。 AppMaster的集成环境通过在引入新功能或更改时从头开始重新生成应用程序来简化应用程序更新，从而减少技术债务积累的可能性。

作为AppMaster CI/CD 管道的一部分，金丝雀发布可以与其他行业最佳实践相结合，例如 A/B 测试、蓝绿部署和功能标记，以确保最佳的发布流程。此外， AppMaster支持集成流行的 Postgresql 兼容数据库，并使用强大的语言和框架生成应用程序，包括用于后端应用程序的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的 Vue3、用于 Android 的 Kotlin with Jetpack Compose和用于 iOS 移动应用程序的SwiftUI 。这些功能有助于提高AppMaster解决方案的可扩展性、可靠性和成本效益，使该平台成为各种规模组织的强大选择。

总之，金丝雀发布代表了现代 CI/CD 管道的基本策略，确保软件更新的可靠和高效部署，而不会对用户体验产生负面影响。通过利用AppMaster平台的no-code功能，组织可以享受金丝雀版本的好处，优化其应用程序开发流程并最大限度地提高软件系统的质量和稳定性。