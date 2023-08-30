CI/CD Kesinti Süresi

CI/CD Kapalı Kalma Süresi, bir yazılım geliştirme sürecindeki Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD) ardışık düzenlerinin kullanılamaz hale geldiği, işlevsel olmadığı veya uygulama değişikliklerinin geliştirme aşamasından üretim aşamasına sorunsuz akışını engelleyen gecikmeler yaşandığı süreyi ifade eder. CI/CD işlem hatları, yazılım değişikliklerinin oluşturulmasını, test edilmesini ve dağıtılmasını otomatikleştirmenin temel amacına hizmet eder ve böylece daha hızlı, daha verimli ve son derece güvenilir bir yazılım teslim süreci sağlar. CI/CD kesintisi meydana geldiğinde, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü, teslimat zaman çizelgelerini ve geliştirme ekibinin üretkenliğini ciddi şekilde etkileyebilir.

Araştırmalar, kuruluşların ayda ortalama 5 saat CI/CD üretim hattı kesintisi yaşadığını gösteriyor; bu da genel verimlilikte şaşırtıcı bir kayıp ve yazılım projeleri için daha yüksek toplam sahip olma maliyeti anlamına geliyor. CI/CD kesinti süresinin temel nedenlerini belirlemek, etkisini azaltmak ve oluşumunu en aza indirmek için çok önemlidir. CI/CD kesinti süresine katkıda bulunan ortak faktörlerden bazıları şunlardır:

Altyapı sorunları: Donanım veya ağ arızaları, bulut hizmeti kesintileri veya kaynak sınırlamaları, CI/CD işlem hatlarında kesintilere neden olabilir. Bu sorunlar, bakımsız veya güncel olmayan altyapı bileşenlerinden, aşırı yüklemeden veya yanlış yapılandırmalardan kaynaklanabilir.

Araçlar ve entegrasyonlar: CI/CD hattında kullanılan üçüncü taraf araçlar, eklentiler veya ara yazılımlarla ilgili sorunlar kesintiye neden olabilir. Bunlar uyumsuzluklardan, yazılım hatalarından veya ilgili araçların güncel olmayan sürümlerinden kaynaklanabilir.

Hataların ve istisnaların uygun olmayan şekilde ele alınması: Yazılım geliştirme sırasında, CI/CD hattını olumsuz yönde etkileyen öngörülemeyen hatalar ve istisnalar meydana gelebilir. Uygun istisna işleme rutinleri ve hata geri dönüş stratejileri uygulayarak bu sorunların dikkatli bir şekilde ele alınması, kesinti süresinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

İnsan hatası: Yanlış yapılandırmalar, kod hataları veya prosedür hataları, işlem hattı arızalarına yol açabilir. Açık iletişim, kapsamlı incelemeler ve uygun eğitim, insan hatası vakalarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

CI/CD kesinti süresinin etkisini en aza indirmek için yazılım dağıtım hattının dayanıklılığını artıran stratejiler kullanmak çok önemlidir. Bunu başarmak için en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

İzleme ve uyarı sistemlerinin uygulanması: CI/CD işlem hatlarının gerçek zamanlı izlenmesi, sorunların erkenden tespit edilmesine yardımcı olur. Kapsamlı uyarı mekanizmaları ilgili paydaşları bilgilendirerek kesinti süresini çözmek için proaktif eyleme olanak sağlar.

Yedekleme ve yedekleme stratejilerinin oluşturulması: Yedekleme işlem hatları, yedek altyapı ve yük devretme mekanizmalarının uygulanması, kesinti süresini önemli ölçüde azaltabilir ve birincil işlem hattı arızalandığında bile yazılım dağıtımının sürekliliğini sağlayabilir.

Kapsamlı dokümantasyonun sürdürülmesi: Boru hattı yapılandırmasının, bağımlılıkların ve sorun giderme kılavuzlarının yeterli dokümantasyonu, sorunun teşhisini ve çözümünü hızlandırabilir.

Periyodik boru hattı bakımının gerçekleştirilmesi: Boru hattı altyapısının, araçlarının ve bağımlılıklarının düzenli olarak güncellenmesi, güncel olmayan bileşenler veya güvenlik açıklarından kaynaklanan kesinti olasılığını azaltabilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik no-code bir platform olan AppMaster, CI/CD kesinti süresini en aza indirmek için çeşitli mekanizmalar kullanır. AppMaster, müşterilerin görsel olarak veri modelleri, iş süreçleri, REST API'leri ve WebSocket endpoints oluşturmasına olanak tanıyarak CI/CD sürecini basitleştirir ve insan hatası riskini azaltır. Platformun uygulamaları sıfırdan 30 saniyenin altında oluşturma yeteneği, teknik borç gerektirmeden hızlı yinelemelere olanak tanır ve böylece önemli bir CI/CD kesinti kaynağını ortadan kaldırır.

AppMaster Go (golang) tarafından oluşturulan arka uç uygulamalarına yönelik desteği, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için olağanüstü ölçeklenebilirlik sağlayarak CI/CD sürecinin esnekliğini sağlar. Ek olarak, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (OpenAPI) belgelerini otomatik olarak oluşturarak AppMaster, işlem hattı bakımı ve belgelendirmede en iyi uygulamaları destekler. Bu, hataların ve istisnaların uygunsuz şekilde ele alınması veya güncel olmayan yapılandırma nedeniyle CI/CD'nin kapalı kalma olasılığını da azaltır.

Sonuç olarak, CI/CD kesinti süresi, yazılım dağıtımının verimliliğini ve maliyet etkinliğini doğrudan etkileyebileceğinden, modern yazılım geliştirme süreçlerinde önemli bir zorluğu temsil eder. Kuruluşlar CI/CD kesinti süresinin nedenlerini anlamalı ve bunun oluşumunu ve etkisini en aza indirecek stratejiler uygulamalıdır. AppMaster platformu, minimum kesinti süresi elde etmek ve daha verimli bir yazılım geliştirme yaşam döngüsü sağlamak için en iyi uygulamaları ve yenilikleri birleştiren, dayanıklı bir CI/CD hattının mükemmel bir örneğini sunar.