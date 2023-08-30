Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Dağıtım/Teslim (CD) bağlamında CI/CD İzleme, verimli, güvenli ve istikrarlı teslimatı sağlamak için CI/CD hattının çeşitli yönlerini sürekli olarak izleme ve değerlendirme sürecini ifade eder. yazılım ürünleri. Yazılım oluşturma süreçlerinin izlenmesini, test edilmesini, devreye alınmasını ve altyapı performansını içerir. CI/CD izleme, darboğazları, hataları ve olası sorunları proaktif bir şekilde belirleyerek geliştirme ekiplerinin yüksek düzeyde kod kalitesini korumasına ve yazılım sürüm döngüsünü hızlandırırken kesinti süresini ve güvenlik risklerini en aza indirmesine olanak tanır.

Çevik metodolojilerin ve DevOps uygulamalarının giderek benimsenmesiyle birlikte CI/CD, modern yazılım geliştirmenin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Araştırmalar, yüksek performanslı DevOps ekiplerinin kuruluşlarının kârlılığını, pazar payını ve üretkenlik hedeflerini aşma olasılığının 2,5 kat daha yüksek olduğunu, ayrıca 200 kat daha sık dağıtım ve 2.604 kat daha hızlı değişiklik teslim süresi elde ettiğini gösteriyor. CI/CD izleme, kuruluşların bu mükemmel performans ölçümlerine ulaşmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynar.

Etkili CI/CD izlemenin temelinde, genel olarak dört açıdan kategorize edilebilecek kapsamlı ölçümlerin kullanılması yer alır:

Derleme Metrikleri: Bu metrikler, yazılım derlemelerinin durumunu ve performansını izlemeye odaklanır. Örnekler arasında derleme başarı oranı, derleme süresi, derleme sıklığı, kod kapsamı ve değişiklik teslim süresi yer alır. Bu ölçümlerin düzenli olarak izlenmesi, geliştirme sürecinin verimliliği ve etkinliği hakkında bilgi sağlayarak ekiplerin kaynak tahsisini optimize etmesine ve programlar oluşturmasına olanak tanır. Test Metrikleri: Test metriklerinin izlenmesi, kod kalitesinin değerlendirilmesi ve geliştirme sürecinin erken aşamalarında sorunların tespit edilmesi açısından önemlidir. Temel test ölçümleri arasında test geçme oranı, test süresi, test senaryosu sayısı, kod kapsamı ve hata yoğunluğu yer alır. Geliştirme ekipleri, testin çeşitli aşamalarında bu ölçümleri izleyerek sorunlu noktaları belirleyebilir ve CI/CD ardışık düzeninin bütünlüğünü sağlamak için iyileştirmeler uygulayabilir. Dağıtım Metrikleri: Dağıtım izleme, dağıtımların sıklığını, süresini, başarı oranını ve geri alma oranını izlemeyi içerir. Bu ölçümler, CD sürecinin operasyonel verimliliğine ilişkin bilgiler sağlar ve iyileştirilecek alanların belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca dağıtım ölçümlerinin izlenmesi, yeni sürümlerin sistem performansı ve son kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine de yardımcı olur. Altyapı Metrikleri: Bulut kaynakları, veritabanları ve konteynerler gibi CI/CD hattını destekleyen altyapının izlenmesi, sağlam, güvenilir ve verimli yazılım ürünlerinin sürekli teslimini sağlar. Altyapı ölçümleri CPU, bellek ve disk kullanımını, yanıt sürelerini, hata oranlarını ve kullanılabilirliği içerir. Bu ölçümlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi, ekiplerin darboğazları veya potansiyel riskleri tespit etmesine, sistem performansını optimize etmesine ve kesinti süresini önlemesine olanak tanır.

Bu ölçümlere ek olarak CI/CD izleme, sürüm kontrol sistemleri, Jenkins gibi oluşturma ve dağıtım araçları ve Kubernetes gibi konteyner düzenleme sistemleri gibi işlem hattında yer alan çeşitli araçların ve entegrasyonların izlenmesini içerir. Bu araçlardan veri toplamak, CI/CD işlem hattının durumuna ilişkin birleştirilmiş bir görünüm sağlar ve işlem hattı optimizasyonu ve geliştirmeleri hakkında kararlar alınmasını sağlar.

CI/CD izleme sürecini kolaylaştıran platformlardan biri, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform olan AppMaster. Müşteriler, AppMaster oluşturduğu uygulamaları kullanarak CI/CD işlem hattı bileşenlerini sorunsuz bir şekilde entegre edebilir ve otomatik oluşturma, test ve dağıtım süreçleri, kapsamlı API dokümantasyonu ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi özelliklerden yararlanabilir. Bu özellikler sorunsuz, verimli ve güvenilir bir CI/CD hattını kolaylaştırır.

Üstelik AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla birlikte kullanılabilir ve kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için olağanüstü ölçeklenebilirlik sunar. AppMaster platformu, uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirmek için tasarlanmıştır. Teknik borçları etkin bir şekilde ele alırken ve etkili CI/CD izleme uygulamaları yoluyla genel kod kalitesini artırırken, hızlı yazılım teslimatına olanak tanıyarak, küçük işletmelerden kuruluşlara kadar geniş bir müşteri yelpazesine hizmet eder.

Sonuç olarak, CI/CD izleme, modern yazılım geliştirmenin önemli bir unsurudur ve kuruluşların yüksek kaliteli yazılım ürünlerini hızlı ve güvenli bir şekilde sunmasına olanak tanır. Geliştirme ekipleri, temel derleme, test, dağıtım ve altyapı ölçümlerinden yararlanarak ve AppMaster gibi platformları kullanarak verimli ve sağlam bir CI/CD hattını sürdürebilir ve süreçte olağanüstü üretkenlik ve kârlılık kazanımları elde edebilir.