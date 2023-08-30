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إصدارات كناري CI/CD

Aug 30, 2023

في سياق التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD)، تمثل إصدارات Canary استراتيجية متطورة ومخففة للمخاطر لتحديث تطبيقات البرامج بطريقة تدريجية ومنضبطة. يعمل هذا النهج على تعزيز عمليات الطرح المتزايدة لتقليل التأثير السلبي المحتمل لتحديثات التطبيق على المستخدمين النهائيين، مع تعزيز عمليات النشر الأكثر سلاسة والموثوقية المحسنة في الوقت نفسه.

من خلال إجراء تحديثات تدريجية، يمكن للمطورين جمع تعليقات قيمة حول أداء التطبيق ووظائفه قبل تقديم الإصدار الكامل لغالبية المستخدمين. تشكل إصدارات Canary مكونًا أساسيًا لخطوط أنابيب CI/CD الحديثة، مما يسمح للمؤسسات بتحسين استقرار وكفاءة أنظمة البرامج الخاصة بها. ومن الجدير بالذكر أن منصة AppMaster no-code تدعم التنفيذ السلس لإصدارات Canary، مما يمكّن المستخدمين من تطوير ونشر تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة عالية الجودة بأقل جهد وتقليل المخاطر.

تستمد إصدارات الكناري اسمها من الممارسة التاريخية المتمثلة في استخدام طيور الكناري للكشف عن الغازات السامة في مناجم الفحم. وعلى نفس المنوال، تقدم عمليات نشر Canary ميزات جديدة أو إصلاحات للأخطاء أو تحسينات لمجموعة فرعية صغيرة من المستخدمين، لتكون بمثابة نظام إنذار مبكر للمشكلات المحتملة التي قد تنشأ بسبب التحديث. ومن خلال الحد من عرض إصدارات البرامج الجديدة لجزء صغير من المستخدمين، يمكن للمؤسسات اكتشاف المشكلات وحلها قبل تطبيق التغييرات على نطاق واسع، مما يقلل من مخاطر التوقف عن العمل أو استياء المستخدم.

تتكون عملية تنفيذ إصدار Canary عادةً من عدة مراحل رئيسية:

  1. الإعداد : يقوم فريق التطوير بتقسيم تحديثات التطبيق إلى تغييرات تدريجية، مما يضمن التوافق مع النظام الحالي. قد تتضمن هذه المرحلة أيضًا إعداد بيئات موازية للإصدارات الجديدة والحالية.
  2. النشر : يتم نشر البرنامج المحدث إلى مجموعة فرعية محددة من المستخدمين، أو "طيور الكناري". يجب أن تمثل هذه المجموعة قاعدة المستخدمين الأوسع لجمع الملاحظات بشكل دقيق.
  3. المراقبة : يقوم المطورون ومسؤولو النظام بمراقبة أداء التطبيق واستقراره، مع ملاحظة أي مشكلات محتملة قد تنشأ بسبب التحديث. يمكن استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لمقارنة أداء الإصدارات الجديدة والسابقة، مما يضمن أن التحديث يلبي المعايير المحددة.
  4. تحليل البيانات واتخاذ القرار : بناءً على البيانات التي تم جمعها وتعليقات المستخدمين، يقرر فريق التطوير ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في الطرح الكامل أو معالجة أي مشكلات تم تحديدها. في بعض الحالات، قد يتم التراجع عن التحديثات إذا تم اكتشاف مشكلات خطيرة.
  5. النشر الكامل بأثر رجعي : إذا أثبت إصدار Canary نجاحه وتمت معالجة كافة المشكلات الهامة، فسيتم نشر التحديث لجميع المستخدمين. يساعد تحليل ما بعد الإصدار الفريق على تحديد مجالات التحسين للإصدارات المستقبلية.

يتطلب تنفيذ إصدارات Canary التنسيق الفعال بين فرق التطوير والاختبار والعمليات، مما يضمن التكامل السلس للتحديثات الجديدة في النظام الحالي. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster no-code ، يمكن للمؤسسات أتمتة العديد من خطوات عملية إصدار Canary، وتحسين مسار النشر وتخفيف المخاطر المرتبطة بتحديثات البرامج.

تسمح منصة AppMaster no-code للعملاء بإنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم عمليات الأعمال، وتنفيذ endpoints REST API وWebSocket Secure (WSS) لتطبيقاتهم الخلفية. علاوة على ذلك، تتيح المنصة التطوير المرئي لواجهات المستخدم (UI) ومنطق الأعمال لتطبيقات الويب والهاتف المحمول من خلال وظائف drag-and-drop. تعمل بيئة AppMaster المتكاملة على تبسيط تحديثات التطبيقات من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تقديم ميزات أو تغييرات جديدة، مما يقلل من احتمالية تراكم الديون الفنية.

كجزء من مسار AppMaster CI/CD، يمكن دمج إصدارات Canary مع أفضل ممارسات الصناعة الأخرى، مثل اختبار A/B وعمليات النشر باللونين الأزرق والأخضر ووضع علامة على الميزات، لضمان عملية إصدار مثالية. علاوة على ذلك، يدعم AppMaster تكامل قواعد البيانات الشائعة المتوافقة مع Postgresql وينشئ تطبيقات باستخدام لغات وأطر عمل قوية، بما في ذلك Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول iOS. تساهم هذه الميزات في قابلية التوسع والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة لحلول AppMaster ، مما يجعل النظام الأساسي خيارًا قويًا للمؤسسات من جميع الأحجام.

في الختام، تمثل إصدارات Canary إستراتيجية أساسية لخطوط CI/CD الحديثة، مما يضمن النشر الموثوق والفعال لتحديثات البرامج دون التأثير سلبًا على تجربة المستخدم. من خلال الاستفادة من إمكانيات no-code لمنصة AppMaster ، يمكن للمؤسسات الاستفادة من فوائد إصدارات Canary، وتحسين عمليات تطوير التطبيقات الخاصة بها وزيادة جودة واستقرار أنظمة البرامج الخاصة بها.

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