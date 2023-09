Sorties CI/CD Canary

Dans le contexte de l'intégration continue et du déploiement continu (CI/CD), les versions Canary représentent une stratégie sophistiquée et atténuant les risques pour mettre à jour les applications logicielles de manière contrôlée et progressive. Cette approche exploite les déploiements incrémentiels pour minimiser l'impact négatif potentiel des mises à jour des applications sur les utilisateurs finaux, tout en favorisant simultanément des déploiements plus fluides et une fiabilité améliorée.

En effectuant des mises à jour incrémentielles, les développeurs peuvent recueillir de précieux commentaires sur les performances et les fonctionnalités des applications avant de présenter une version complète à la majorité des utilisateurs. Les versions Canary constituent un composant essentiel des pipelines CI/CD modernes, permettant aux organisations d'optimiser la stabilité et l'efficacité de leurs systèmes logiciels. Notamment, la plate-forme no-code AppMaster prend en charge la mise en œuvre transparente des versions Canary, permettant aux utilisateurs de développer et de déployer des applications backend, Web et mobiles de haute qualité avec un minimum d'effort et un risque réduit.

Les Canary Releases tirent leur nom de la pratique historique consistant à utiliser des canaris pour détecter les gaz toxiques dans les mines de charbon. Dans le même ordre d'idées, les déploiements Canary introduisent de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs ou des améliorations pour un petit sous-ensemble d'utilisateurs, servant ainsi de système d'alerte précoce pour les problèmes potentiels pouvant survenir en raison de la mise à jour. En limitant l'exposition des nouvelles versions logicielles à une fraction des utilisateurs, les organisations peuvent détecter et résoudre les problèmes avant d'appliquer les modifications à grande échelle, réduisant ainsi le risque de temps d'arrêt ou d'insatisfaction des utilisateurs.

Le processus de mise en œuvre d'une version Canary comprend généralement plusieurs étapes clés :

Préparation : L'équipe de développement divise les mises à jour de l'application en modifications incrémentielles, garantissant la compatibilité avec le système existant. Cette étape peut également impliquer la mise en place d'environnements parallèles pour les versions nouvelles et existantes. Déploiement : le logiciel mis à jour est déployé sur un sous-ensemble sélectionné d'utilisateurs, ou "canaris". Ce groupe doit être représentatif de la base d'utilisateurs plus large pour une collecte de commentaires précise. Surveillance : les développeurs et les administrateurs système surveillent les performances et la stabilité de l'application, en observant tout problème potentiel résultant de la mise à jour. Des indicateurs de performance clés (KPI) peuvent être utilisés pour comparer les performances des nouvelles versions et des versions précédentes, garantissant ainsi que la mise à jour répond aux références établies. Analyse des données et décision : sur la base des données collectées et des commentaires des utilisateurs, l'équipe de développement décide de procéder au déploiement complet ou de résoudre les problèmes identifiés. Dans certains cas, les mises à jour peuvent être annulées si des problèmes graves sont détectés. Déploiement complet et rétrospective : si la version Canary s'avère réussie et que tous les problèmes critiques ont été résolus, la mise à jour est déployée auprès de tous les utilisateurs. Une analyse post-version aide l’équipe à identifier les domaines à améliorer pour les versions futures.

La mise en œuvre des versions Canary nécessite une coordination efficace entre les équipes de développement, de test et d'exploitation, garantissant l'intégration transparente des nouvelles mises à jour dans le système existant. En tirant parti de la plateforme no-code d' AppMaster, les organisations peuvent automatiser de nombreuses étapes du processus de publication de Canary, optimisant ainsi le pipeline de déploiement et atténuant les risques associés aux mises à jour logicielles.

La plate no-code d' AppMaster permet aux clients de créer visuellement des modèles de données, de concevoir des processus métier et de mettre en œuvre endpoints d'API REST et WebSocket Secure (WSS) pour leurs applications backend. De plus, la plate-forme permet le développement visuel d'interfaces utilisateur (UI) et de logique métier pour les applications Web et mobiles grâce à des fonctionnalités drag-and-drop. L'environnement intégré d' AppMaster rationalise les mises à jour des applications en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que de nouvelles fonctionnalités ou modifications sont introduites, réduisant ainsi le risque d'accumulation de dettes techniques.

Dans le cadre du pipeline AppMaster CI/CD, les versions Canary peuvent être combinées avec d'autres bonnes pratiques du secteur, telles que les tests A/B, les déploiements bleu-vert et le marquage des fonctionnalités, pour garantir un processus de publication optimal. De plus, AppMaster prend en charge l'intégration de bases de données populaires compatibles Postgresql et génère des applications à l'aide de langages et de frameworks robustes, notamment Go (golang) pour les applications backend, Vue3 pour les applications Web et Kotlin avec Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour les applications mobiles iOS. Ces fonctionnalités contribuent à l'évolutivité, à la fiabilité et à la rentabilité des solutions AppMaster, faisant de la plateforme un choix puissant pour les organisations de toutes tailles.

En conclusion, les versions Canary représentent une stratégie essentielle pour les pipelines CI/CD modernes, garantissant le déploiement fiable et efficace des mises à jour logicielles sans impact négatif sur l'expérience utilisateur. En tirant parti des capacités no-code de la plateforme AppMaster, les organisations peuvent profiter des avantages des versions Canary, en optimisant leurs processus de développement d'applications et en maximisant la qualité et la stabilité de leurs systèmes logiciels.