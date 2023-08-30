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CI/CD Sürekli İyileştirme

Ağu 30, 2023

CI/CD Sürekli İyileştirme, yazılım geliştirme, entegrasyon, test etme ve devreye alma sürecini kolaylaştırmayı, otomatikleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir yazılım mühendisliği yaklaşımıdır. Yüksek kaliteli yazılım ürünlerinin tutarlı, güvenilir ve verimli bir şekilde teslim edilmesini sağlamak için Sürekli Entegrasyon (CI), Sürekli Teslimat (CD) ve sürekli iyileştirme uygulamalarının uygulanmasını içerir. AppMaster no-code platformu bağlamında CI/CD Sürekli İyileştirme, hızlandırılmış geliştirme, azaltılmış hatalar, kusursuz işbirliği ve basitleştirilmiş dağıtım gibi çok sayıda avantaj sunar.

Sürekli Entegrasyon (CI), geliştiricilerin kod değişikliklerini sıklıkla, genellikle günde birkaç kez, paylaşılan bir depoya entegre ettiği bir uygulamadır. CI'nın arkasındaki fikir, yeni kodun mevcut kod tabanıyla uyumlu olmasını ve yeni kusurlara yol açmamasını sağlayan bir dizi otomatik derleme ve test işlemi gerçekleştirerek entegrasyon sorunlarını erken tespit etmek ve çözmektir. CI'nın temel amacı, entegrasyonla ilgili sorunların neden olduğu kesintileri en aza indirmek, kod tabanı kararlılığını artırmak ve hataları düzeltmek ve çakışmaları birleştirmek için gereken süreyi azaltmaktır.

Sürekli Teslimat (CD), yazılım sürümlerinin dağıtımını tutarlı ve güvenilir bir şekilde otomatikleştirme sürecidir. Kod değişikliklerini test etme, hazırlama ve dağıtım gibi çeşitli aşamalardan geçerek geliştirme aşamasından üretim ortamına taşıyan kolaylaştırılmış işlem hatlarını içerir. Bu yaklaşım, yazılımın her zaman yayınlanabilir bir durumda olmasını sağlayarak, yeni özelliklerin ve hata düzeltmelerinin hızlı ve sık bir şekilde dağıtılmasına olanak tanır ve sonuçta yazılım ürünlerinin pazara çıkış süresini iyileştirir. CD'nin temel faydası, kuruluşların değişen gereksinimlere uyum sağlamasına, sürüm risklerini en aza indirmesine ve müşteri geri bildirimlerine etkili bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olmasıdır.

AppMaster no-code platformu bağlamında, CI/CD Sürekli İyileştirme, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) optimize edilmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. AppMaster, tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve insan müdahalesini en aza indirmek için bir dizi araç, teknik ve en iyi uygulamalardan yararlanır, böylece hızlı ve hatasız bir geliştirme süreci sağlar. CI/CD ilkelerini no-code geliştirmeyle birleştiren AppMaster, müşterilerin uygulamaları geleneksel yöntemlere kıyasla 10 kata kadar daha hızlı ve 1/3 maliyetle oluşturmasına olanak tanır.

AppMaster platformunda CI/CD Sürekli İyileştirmenin etkinliğini göstermek için bir müşterinin uygulama planlarını güncellediği ve 'Yayınla' düğmesine bastığı bir senaryoyu düşünün. AppMaster otomatik olarak kaynak kodunu oluşturur, derler, testler yapar, uygulamayı Docker kapsayıcılarına paketler ve 30 saniye içinde buluta dağıtır. Bu süreç, CI/CD metodolojisinin tüm temel unsurları olan yüksek derecede otomasyon, tutarlılık ve hızı gösterir. Üstelik AppMaster uygulamaları her zaman sıfırdan ürettiği için teknik borçların oluşmamasını sağlar ve bu da sürekli iyileştirme yönüne katkıda bulunur.

AppMaster ekosistemindeki CI/CD Sürekli İyileştirmenin bir diğer önemli yönü, performans ölçümlerinin, izlemenin ve geri bildirimin kusursuz bir şekilde dahil edilmesidir. AppMaster müşterilere gerçek zamanlı performans öngörüleri sağlar ve potansiyel darboğazları tespit ederek uygulamaların daha iyi optimize edilmesine yardımcı olur. Ayrıca müşterinin, uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden uygulama kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını sık sık güncelleme yeteneği, gerçek bir sürekli teslimat yaklaşımını yansıtarak her zaman güncel ve kolayca uyarlanabilir bir ürün ortaya çıkarır.

Üçüncü taraf hizmetleri ve veritabanlarıyla entegrasyon, CI/CD Sürekli İyileştirmenin bir diğer önemli yönüdür. AppMaster birincil veri kaynağı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumluluğu garanti ederek veri işleme ve yönetimi için kapsamlı olanaklar sağlar. Platformun Go ile oluşturulan durum bilgisiz arka uç uygulamaları aynı zamanda kurumsal düzeyde ve yüksek yük senaryolarına hitap eden olağanüstü ölçeklenebilirlik de sağlıyor. Bu seviyedeki entegrasyon ve ölçeklendirme yetenekleri, kapsamlı ve kusursuz bir geliştirme deneyimine katkıda bulunarak CI/CD uygulamalarını daha da güçlendirir.

Sonuç olarak, CI/CD Sürekli İyileştirme, SDLC'de otomasyonu, tutarlılığı ve iyileştirmeyi destekleyen güçlü bir yazılım mühendisliği paradigmasıdır. Sürekli entegrasyon, sürekli teslimat ve sürekli iyileştirme ilkelerinin AppMaster no-code platformuna dahil edilmesiyle uygulama geliştirme süreci önemli ölçüde optimize edilerek müşterilere hızlı, güvenilir ve uygun maliyetli çözümler sunuldu. AppMaster CI/CD Sürekli İyileştirme taahhüdü, her boyuttaki işletmenin web, mobil ve arka uç uygulamalarını sorunsuz bir şekilde geliştirmesini, dağıtmasını ve yönetmesini sağlarken teknik borcu azaltır ve sektör lideri ölçeklenebilirliğin keyfini çıkarır.

Daha fazla terimi keşfedin:
CI/CD A/B Testi CI/CD Altyapı İzleme CI/CD Bulut Entegrasyonu CI/CD Canary Sürümleri CI/CD Derlemesi CI/CD DevOps Entegrasyonu CI/CD DevSecOps Entegrasyonu CI/CD Düzenlemesi CI/CD Geri Alma Stratejisi CI/CD Hizmet Ağı CI/CD Kapsayıcıya Alma CI/CD Kesinti Süresi CI/CD Kod Kalitesi CI/CD Performans Testi CI/CD Sıfır Kesinti Süreli Dağıtım CI/CD Veritabanı Taşıma

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