CI/CD Kapsayıcıya Alma

CI/CD Konteynerleştirme, konteyner adı verilen izole ve taşınabilir birimler içinde uygulamaların oluşturulması, test edilmesi ve dağıtılmasına yönelik otomatikleştirilmiş süreç etrafında dönen modern yazılım geliştirmede önemli bir uygulamadır. Bu yaklaşım yalnızca yazılım geliştirmeyi ve piyasaya sürmeyi hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda ölçeklenebilirliğini ve sürdürülebilirliğini de geliştirerek verimliliği en üst düzeye çıkarmaya kararlı kuruluşlar için ideal hale getiriyor.

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım'ın kısaltması olan CI/CD, kod entegrasyonu, test etme ve dağıtım gibi görevleri otomatikleştirerek yazılım teslim sürecini kolaylaştırır, manuel çabaları ve insan hatalarını büyük ölçüde azaltır. CI, birden fazla geliştiricinin çalışmasını paylaşılan bir havuza entegre ederek ve testleri otomatik olarak çalıştırarak, entegrasyon sorunlarının önlenmesine yardımcı olur ve son ürünün kalitesini artırır. Öte yandan CD, dağıtım sürecini otomatikleştirerek, kod değişiklikleri meydana geldikçe yeni sürümlerin sorunsuz ve zamanında yayınlanmasını sağlar.

Konteynerleştirme, kodu ve bağımlılıklarını konteynerler olarak adlandırılan hafif, kendi kendine yeten birimler içinde kapsülleyerek CI/CD hattını tamamlar. Bu konteynerler herhangi bir platformda çalışarak uyumluluk sorunlarını ortadan kaldırırken geliştirme ve dağıtım süreçlerini basitleştirir. Sonuç olarak geliştiriciler, sisteme özel yapılandırmalar konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan kod yazmaya odaklanabilirler. CI/CD hattına entegre edildiğinde konteynerleştirme, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü (SDLC) büyük ölçüde geliştirir.

Modern teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte Docker gibi konteynerleştirme platformları, CI/CD sürecini destekleyen endüstri standardı olarak ortaya çıktı. Docker konteyner platformu, uygulamaları ve bağımlılıklarını, geliştiricilerin zahmetsizce yönetip dağıtabileceği, kolayca aktarılabilen, kendi kendine yeten örneklere ayırır. Kubernetes gibi araçlar, konteyner orkestrasyonunu kolaylaştırarak büyük ölçekli uygulamalar için verimli konteyner yönetimi sağlar. Docker ve Kubernetes birlikte CI/CD hattı için güçlü bir araç zinciri oluşturuyor.

AppMaster, optimum yazılım sunumu için CI/CD Konteynerleştirme gibi en iyi uygulamaları kullanmanın öneminin farkındayız. Güçlü no-code platformumuz, geliştiricilerin veri modellerini, iş süreçlerini, REST API'sini ve WSS endpoints görsel olarak tasarlayarak arka uç, web ve mobil uygulamaları sorunsuz bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzümüzü kullanarak müşterilerimiz şık bir kullanıcı arayüzü (UI) tasarlayabilir, her bileşen için iş mantığı oluşturabilir ve tamamen etkileşimli uygulamaları zahmetsizce oluşturabilirler.

'Yayınla' düğmesine bastıktan sonra AppMaster, buluta dağıtılmadan önce hızlı bir şekilde uygulamalar için kaynak kodunu oluşturur, bunları derler, testler yapar ve Docker Konteynerlerinde (yalnızca arka uç) paketler. AppMaster oluşturduğu uygulamalar, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalarda Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI ile uyumludur. Bu arada sunucu odaklı çerçeve, mobil uygulama kullanıcı arayüzünün, mantığının ve API anahtarlarının, uygulama mağazalarına yeni sürümler gönderilmeden güncellenebilmesini sağlar.

AppMaster otomatik kaynak kodu oluşturma, yürütülebilir ikili dosyalar ve kapsayıcıya alma özelliği sayesinde işletmeler, performans veya kaliteden ödün vermeden uygulamaları şirket içinde veya bulutta dağıtabilir. Platformumuz, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (Açık API) gibi temel belgeleri otomatik olarak oluşturarak tutarlı uygulama yapılandırmaları sağlar.

AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumludur; bu da kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için ölçeklenebilirliği destekler. Kapsamlı entegre geliştirme ortamımız (IDE), web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini önemli ölçüde iyileştirmek, uygulama geliştirmeyi geleneksel yöntemlere göre 10 kata kadar daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli hale getirmek için tasarlanmıştır. AppMaster, teknik borçlardan kaçınarak ve hızlı yazılım geliştirmeyi teşvik ederek, geliştiricilerin ölçeklenebilir yazılım çözümlerini güvenle ve kolaylıkla oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır.

Sektör hızla ilerlemeye devam ederken, CI/CD Konteynerleştirme, kuruluşların yenilikçi uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde sunmasına olanak tanıyan çok önemli bir yazılım geliştirme en iyi uygulaması haline geldi. İşletmeler, AppMaster konteynerizasyon teknolojisini ve CI/CD süreçlerini benimseyen güçlü, no-code platformundan yararlanarak, ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve zengin özelliklere sahip uygulamaları zahmetsizce geliştirebilir ve onları günümüzün son derece rekabetçi dijital ortamında sürdürülebilir başarıya giden yola koyabilir.