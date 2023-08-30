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Canary Releases

30, авг. 2023

В контексте непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD) Canary Releases представляют собой сложную и снижающую риски стратегию контролируемого и постепенного обновления программных приложений. Этот подход использует постепенное развертывание, чтобы минимизировать потенциальное негативное влияние обновлений приложений на конечных пользователей, одновременно обеспечивая более плавное развертывание и повышенную надежность.

Выполняя дополнительные обновления, разработчики могут собрать ценные отзывы о производительности и функциональности приложения, прежде чем представить полную версию большинству пользователей. Canary Releases являются важным компонентом современных конвейеров CI/CD, позволяя организациям оптимизировать стабильность и эффективность своих программных систем. Примечательно, что платформа AppMaster no-code поддерживает плавную реализацию Canary Releases, позволяя пользователям разрабатывать и развертывать высококачественные серверные, веб- и мобильные приложения с минимальными усилиями и меньшим риском.

Canary Releases получили свое название от исторической практики использования канареек для обнаружения токсичных газов в угольных шахтах. Аналогичным образом, канареечные развертывания предоставляют новые функции, исправления ошибок или улучшения для небольшой группы пользователей, служа системой раннего предупреждения о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть из-за обновления. Ограничивая доступ к новым версиям программного обеспечения определенной части пользователей, организации могут обнаруживать и устранять проблемы до масштабного применения изменений, снижая риск простоев или недовольства пользователей.

Процесс внедрения Canary Release обычно состоит из нескольких ключевых этапов:

  1. Подготовка : Команда разработчиков разбивает обновления приложения на инкрементальные изменения, обеспечивая совместимость с существующей системой. Этот этап также может включать настройку параллельных сред для новых и существующих версий.
  2. Развертывание : обновленное программное обеспечение развертывается среди выбранной группы пользователей или «канарейок». Эта группа должна представлять более широкую базу пользователей для точного сбора обратной связи.
  3. Мониторинг : разработчики и системные администраторы следят за производительностью и стабильностью приложения, наблюдая за любыми потенциальными проблемами, возникающими из-за обновления. Ключевые показатели эффективности (KPI) можно использовать для сравнения производительности новой и предыдущей версий, чтобы убедиться, что обновление соответствует установленным критериям.
  4. Анализ данных и принятие решений . На основе собранных данных и отзывов пользователей команда разработчиков решает, продолжать ли полное развертывание или устранить выявленные проблемы. В некоторых случаях обновления могут быть отменены при обнаружении серьезных проблем.
  5. Полное развертывание и ретроспектива . Если выпуск Canary окажется успешным и все критические проблемы будут устранены, обновление будет развернуто для всех пользователей. Анализ после выпуска помогает команде определить области улучшения для будущих выпусков.

Внедрение Canary-релизов требует эффективной координации между группами разработки, тестирования и эксплуатации, обеспечивая плавную интеграцию новых обновлений в существующую систему. Используя платформу AppMaster no-code, организации могут автоматизировать многие этапы процесса Canary Release, оптимизируя конвейер развертывания и снижая риски, связанные с обновлениями программного обеспечения.

Платформа AppMaster no-code позволяет клиентам визуально создавать модели данных, проектировать бизнес-процессы и реализовывать endpoints REST API и WebSocket Secure (WSS) для своих серверных приложений. Кроме того, платформа позволяет визуально разрабатывать пользовательские интерфейсы (UI) и бизнес-логику для веб- и мобильных приложений с помощью функций drag-and-drop. Интегрированная среда AppMaster оптимизирует обновления приложений, создавая приложения с нуля при появлении новых функций или изменений, что снижает вероятность накопления технического долга.

В рамках конвейера AppMaster CI/CD Canary Releases можно комбинировать с другими лучшими отраслевыми практиками, такими как A/B-тестирование, сине-зеленое развертывание и пометка функций, чтобы обеспечить оптимальный процесс выпуска. Более того, AppMaster поддерживает интеграцию популярных баз данных, совместимых с Postgresql, и генерирует приложения с использованием надежных языков и платформ, включая Go (golang) для серверных приложений, Vue3 для веб-приложений и Kotlin с Jetpack Compose для Android и SwiftUI для мобильных приложений iOS. Эти функции способствуют масштабируемости, надежности и экономичности решений AppMaster, что делает платформу отличным выбором для организаций любого размера.

В заключение отметим, что Canary Releases представляют собой важную стратегию для современных конвейеров CI/CD, обеспечивающую надежное и эффективное развертывание обновлений программного обеспечения без негативного влияния на удобство работы пользователей. Используя возможности платформы AppMaster no-code, организации могут воспользоваться преимуществами Canary Releases, оптимизируя процессы разработки приложений и максимизируя качество и стабильность своих программных систем.

Изучите больше терминов:
CI/CD-сервер Canary Releases Артефакты CI/CD Архитектура микросервисов CI/CD Интеграция CI/CD DevSecOps Интеграция облака CI/CD Контейнеризация CI/CD Конфигурация CI/CD Принцип отказоустойчивости CI/CD Рабочий процесс CI/CD Развертывание CI/CD без простоев Сборка CI/CD Сервисная сетка CI/CD Стратегия отката CI/CD Тестирование производительности CI/CD Цикл обратной связи CI/CD

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