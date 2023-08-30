CI/CD En İyi Uygulamaları (Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat/Dağıtım), kodun verimli ve sürekli entegrasyonunu ve ardından geliştirmeden sürüm aşamalarına hızlı ve kesintisiz geçişi sağlayarak yazılım geliştirme yaşam döngüsünü iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi yönerge ve ilkeyi ifade eder. . Bu uygulamalar; iş akışını optimize etmek, hataları azaltmak ve yüksek kaliteli yazılımın teslimini hızlandırmak için otomasyon, işbirliği, kod tutarlılığı ve sürekli iyileştirmeyi kapsar.

CI/CD hattı, her biri verimli yazılım geliştirmeyi ve kolaylaştırılmış dağıtımı teşvik eden belirli en iyi uygulamalardan oluşan birden fazla aşamadan oluşur. AppMaster no-code platform, her aşamada en iyi CI/CD uygulamalarını bir araya getirerek müşterilerin, geleneksel geliştirme yöntemlerinin gerektirdiği süreden çok daha kısa sürede sağlam ve ölçeklenebilir uygulamaları devreye alabilmelerini sağlar.

1. Kaynak Kontrol Yönetimi : Git, Mercurial veya Subversion gibi bir sürüm kontrol sisteminin kullanılması, kod tabanındaki değişiklikleri izlemek ve ekip üyeleri arasında kusursuz işbirliğini teşvik etmek için çok önemlidir. Geliştiricilerin ayrı dallarda çalışmasına olanak tanır, böylece çatışmaları azaltır ve proje genelinde tutarlılık sağlar. AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar için kaynak kodu oluşturarak Kurumsal abonelikleri olan müşterilerin kod sürümlerine etkili bir şekilde erişmesine ve yönetmesine olanak tanır.

2. Otomatik Oluşturma Süreci : Hızlı geri bildirim ve kusurların erken tespiti için oluşturma sürecinin otomatikleştirilmesi zorunludur. Sürekli Entegrasyon, geliştiricilerin kodlarını, daha sonra otomatik olarak oluşturulup test edilen paylaşılan bir havuzda birleştirmelerini gerektirir. AppMaster, planlar her güncellendiğinde sıfırdan uygulamalar oluşturarak bu süreci kolaylaştırır, teknik borç olmamasını sağlar ve hızlı yinelemeyi kolaylaştırır.

3. Kod İncelemeleri ve Kalite Güvencesi : Düzenli kod incelemeleri ve kalite güvencesi (QA), geliştirme yaşam döngüsünün başlarında kusurların tespit edilmesi ve giderilmesinde hayati bir rol oynar. İşbirliği, bilgi paylaşımı ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik ederler. Statik kod analizi, otomatik test ve performans testi araçlarının uygulanması, genel kod kalitesini önemli ölçüde artırabilir ve böylece QA için gereken süreyi azaltabilir.

4. Otomatik Dağıtım : Otomatik dağıtım, yazılımın en son sürümünün hazırlama, test etme ve üretim de dahil olmak üzere çeşitli ortamlara hızlı ve sorunsuz bir şekilde dağıtılmasını sağlar. AppMaster uygulamaların derlenmesi, testlerin çalıştırılması, Docker kapsayıcılarına paketlenmesi ve buluta dağıtılmasıyla ilgilenerek müşterilerin uygulamalarını manuel müdahaleye gerek kalmadan tutarlı ve verimli bir şekilde başlatabilmelerini sağlar.

5. İzleme ve Geri Bildirim : Güçlü izleme çözümlerinin uygulanması ve CI/CD iş akışında şeffaflığın sağlanması, darboğazların belirlenmesi ve verimliliğin artırılması açısından çok önemlidir. Günlükler, hata raporlama ve performans verileri gibi izleme çözümleri, uygulamaların durumu ve performansı hakkında paha biçilemez bilgiler sağlar. AppMaster müşterilerin arka uç, web ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere tüm sistemleri için zamanında güncellemeler ve geri bildirimlerden yararlanmasını sağlar.

6. Ölçeklenebilirlik ve Dayanıklılık : Ölçeklenebilir ve dayanıklı uygulamalar oluşturmak, artan talebi karşılamak ve kesintisiz hizmet sağlamak için çok önemlidir. AppMaster arka uç için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve mobil uygulamalar için Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI kullanarak sunucu odaklı yaklaşımla uygulamalar üretir. Sonuç olarak müşteriler, farklı gereksinimleri karşılayan verimli, ölçeklenebilir ve yüksek performanslı uygulamalar oluşturabilir.

7. Üçüncü Taraf Araçlar ve Hizmetlerle Entegrasyon : Veritabanları, API'ler ve bulut platformları gibi harici araç ve hizmetlerle entegrasyon, geliştiricilerin özelleştirilmiş özelliklerden yararlanmasına, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve genel yazılım ekosistemini geliştirmesine olanak tanır. AppMaster uygulamaları, birincil veri deposu olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla sorunsuz bir şekilde etkileşime girebilir, güçlü özelliklerden faydalanabilir ve sistemler arasında uyumluluk sağlayabilir.

Sonuç olarak, CI/CD'nin en iyi uygulamaları, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü iyileştirmek, pazara sunma süresini kısaltmak ve projeler arasında tutarlılık ve güvenilirliği sağlamak için çok önemlidir. AppMaster no-code platformu yalnızca uygulama geliştirme sürecini 10 kat hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda teknik borç olmadan kurumsal düzeyde ve yüksek performanslı uygulamalar sunmak için bu en iyi uygulamaları da içerir.