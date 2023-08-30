Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım ortamı anlamına gelen CI/CD Ortamı, otomasyon ve işbirliğini test ve doğrulama ile entegre etmeyi amaçlayan modern yazılım geliştirmede önemli bir uygulamadır. CI/CD'nin temel amacı yazılım kalitesini yinelemeli olarak iyileştirmek, hataları en aza indirmek ve yazılım proje yönetimini kolaylaştırmaktır. Bir CI/CD Ortamında, geliştiriciler sıklıkla kod değişikliklerini merkezi bir depoda birleştirir; bu depo daha sonra otomatik olarak oluşturulur, test edilir ve üretime dağıtılır, böylece yeni yazılım sürümlerinin yayımlanması için gereken süre kısaltılır ve üretimdeki kritik sorunların ortaya çıkma riski en aza indirilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamaları görsel olarak oluşturmaya yönelik son teknoloji ürünü bir çözüm olan AppMaster no-code platformu, müşterilerine benzersiz bir deneyim sunmak için CI/CD Ortamı ilkelerinden yararlanır. AppMaster, geliştiricilere tasarım ve dağıtım konusunda yardımcı olacak görsel veri modelleri, iş süreçleri, API endpoints ve geniş bir araç yelpazesi sunarak, geleneksel yaklaşımlara kıyasla yazılım geliştirmeyi 10 kata kadar daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirir. Üstelik oluşturulan uygulamalar Postgresql veritabanlarıyla tam uyumlu olup mevcut altyapıyla kusursuz entegrasyon sağlar.

Sürekli Entegrasyon (CI), birden fazla geliştiricinin kod değişikliklerini tek bir merkezi depoya entegre etme sürecini otomatikleştirmeye odaklanan CI/CD Ortamının ilk bölümüdür. Bu yalnızca entegrasyon sorunlarını en aza indirmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kodun her zaman yayınlanabilir bir durumda olmasını da sağlar. Bir CI Ortamında, geliştiricilerin genellikle Git gibi dağıtılmış sürüm kontrol sistemlerini kullanarak kod değişikliklerini günde birkaç kez göndermeleri gerekir. Kod gönderildiği anda otomatik derleme süreçleri tetiklenir ve kodu doğrulamak için testler yürütülür. Bu, entegrasyon sorunlarının ve hataların geliştirme döngüsünün başında belirlenmesine yardımcı olur, böylece sorunların daha hızlı çözülmesine ve genel kod kalitesinin iyileştirilmesine olanak tanır.

CI/CD Ortamının ikinci kısmı olan Sürekli Dağıtım (CD), uygulamanın entegrasyon aşamasından üretim ortamına alınması sürecini otomatikleştirir. Sürekli Entegrasyon aşamasında kod oluşturulduktan ve test edildikten sonra, CD hattı görevi devralır ve uygulamayı uygun ortamlara otomatik olarak dağıtır. Bu, ek testlerin ve doğrulamaların gerçekleştirildiği hazırlama, test etme ve üretim ortamlarını içerebilir. CD'nin temel amacı, yazılım değişikliklerini dağıtmak için gereken manuel müdahaleyi azaltmak, böylece geliştirme sürecini hızlandırmak ve sürümlerin sıklığını arttırmaktır.

AppMaster no-code platformu, CI/CD Ortamı ilkelerini geliştirme, test etme ve dağıtım süreçlerine entegre eder. AppMaster kullanan müşteriler uygulama planlarında değişiklik yapıp 'Yayınla' düğmesine bastıklarında platform otomatik olarak kaynak kodunu oluşturur, uygulamaları derler, testleri çalıştırır ve uygulamaları buluta dağıtmadan önce Docker konteynerlerine paketler. Ayrıca platform, sunucusuz mimarilerle kusursuz entegrasyonu destekleyerek yüksek yüklü kurumsal kullanım durumları için maksimum ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar.

Bir CI/CD Ortamının başarısının temeli, yeni değişikliklerin hatalara neden olmamasını veya mevcut işlevselliği bozmamasını sağlayan bir güvenlik ağı görevi gören otomatik testlerdir. AppMaster oluşturulan her uygulama, birim testlerden entegrasyon testlerine ve hatta uygulanabildiği yerlerde uçtan uca testlere kadar uzanan sıkı testlerden geçer. Kalite güvencesine olan bu bağlılık, AppMaster platformu kullanılarak geliştirilen uygulamaların güvenilirliğini ve istikrarını garanti eder.

CI/CD Ortamı sık ve hızlı değişiklikleri teşvik ettiğinden, uygun sürüm kontrolüne ve geri alma mekanizmalarına sahip olmak çok önemlidir. AppMaster bir uygulamada yapılan her değişikliği izlemek ve gerektiğinde değişikliklerin geri alınmasını kolaylaştırmak için güçlü sürüm kontrol sistemleri uygular. Üstelik AppMaster uygulamaları her zaman sıfırdan oluşturduğu için teknik borç birikimi olmaz ve uygulama sürümleri arasında sorunsuz geçiş sağlanır.

Özetle, CI/CD Ortamı modern yazılım geliştirmede çok önemli bir rol oynayarak kuruluşların pazara çıkış sürelerini hızlandırmasına, yazılım kalitesini artırmasına ve operasyonel maliyetleri azaltmasına olanak tanır. AppMaster, CI/CD Ortamı ilkelerinden yararlanarak geliştiricilere kaliteden, güvenilirlikten veya güvenlikten ödün vermeden ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturma olanağı veren yenilikçi no-code bir platform sunar. Bu yaklaşımı benimsemek, küçük işletmelerden kuruluşlara kadar her büyüklükteki kuruluşun yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırmasına ve sürekli gelişen dijital ortamda rekabet avantajını korumasına olanak tanır.