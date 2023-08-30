Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD) bağlamında "CI/CD Yapıları" terimi, yazılım oluşturma ve paketleme sürecinin sonucunu ifade eder. Bu yapılar, yazılım geliştirme sürecinin bir sonucu olarak üretilir ve yazılım uygulamalarının test edilmesi, konuşlandırılması ve yönetimi için gereklidir. Kapsamlı bir no-code platform ve uygulama geliştirme ekosistemi olan AppMaster, web, mobil ve arka uç uygulamaları için CI/CD sürecini kolaylaştırmak, her boyuttaki işletme için üstün uygulama performansı, verimli dağıtım ve önemli maliyet tasarrufu sağlamak üzere tasarlanmıştır.

CI/CD Yapıları dört geniş kategoriye ayrılabilir:

Kaynak kodu eserleri: Bunlar, projenin en son kaynak kodunu, paylaşılan kitaplıklarını ve yazılım derlemesi, test etme ve devreye alma için gerekli olan bağımlılıkları içerir. Bu yapıların, değişiklik geçmişini korumak ve sorunsuz işbirliği sağlamak için genellikle bir Sürüm Kontrol Sistemi (VCS) kullanılarak sürüm kontrollü olması gerekir. Derlenmiş ve yürütülebilir yapılar: Otomatik derleme sürecinden kaynaklanan ikili (derlenmiş) dosyalar ve yürütülebilir programlardan oluşan bu yapılar, yazılım uygulamasını çalıştırmak için gereklidir. Örneğin, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalarda, arka uç uygulamaları Go (Golang) kullanılarak oluşturulur, web uygulamaları Vue3 çerçevesini ve JavaScript/TypeScript'i kullanır ve mobil uygulamalar Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanır. Yapılandırma eserleri: Bunlar, yazılımın düzgün çalışması ve dağıtımı için gerekli olan temel yapılandırma dosyaları, ortam değişkenleri ve ayarlardır. Bu yapılar, uygulamanın kaynak kodundan ayrı olmalı, bağımsız olarak sürümlendirilmeli ve güvenlik nedeniyle şifrelenmelidir. Belgelendirme yapıları: Bu yapılar arasında API belgeleri, veritabanı şeması geçiş komut dosyaları ve yazılım uygulamasını başarılı bir şekilde entegre etmek, test etmek, dağıtmak ve sürdürmek için gereken diğer kritik bilgiler bulunur.

CI/CD Yapıları, kusursuz uygulama geliştirme, test etme ve devreye alma işlemlerinin gerçekleştirilmesinde hayati bir rol oynar. Geliştiricilerin sorunları geliştirme sürecinin erken safhalarında yakalamasına olanak tanır, hata oluşma riskini azaltır ve dağıtım gecikmelerini en aza indirir. Yapıt oluşturma, sürüm oluşturma ve yönetimin otomasyonu, modern CI/CD iş akışlarının önemli bir özelliğidir ve yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerinin yüksek kalitesini ve verimliliğini korumak için gereklidir.

AppMaster no-code platformunda CI/CD Artifact'lerini işlemek için yenilikçi bir yaklaşım kullanır. Teknik borcun hafifletilmesine odaklanan AppMaster, gereksinimler değiştiğinde veya planlar güncellendiğinde uygulamaları otomatik olarak sıfırdan yeniden oluşturur. Bu, sürecin her adımında doğru yapıt oluşturulmasına olanak tanıyarak geliştiricilerin manuel müdahale ve sorun giderme için harcanan zamanı azaltmalarına yardımcı olur. Ayrıca, OpenAPI (Swagger) belgeleri gibi temel belgelerin otomatik olarak oluşturulması, yazılım bileşenlerinin kolaylaştırılmış entegrasyonunu, test edilmesini ve yönetilmesini sağlar.

AppMaster, CI/CD Yapılarının yönetimini no-code platformuna entegre ederek, kullanıcılarına uygulama geliştirme konusunda sorunsuz ve akıcı bir yaklaşım sunar. Bu, işletmelerin yazılım çözümlerinin kalitesinden ve ölçeklenebilirliğinden ödün vermeden daha fazla uygulama geliştirme verimliliği elde etmesine ve maliyetleri düşürmesine olanak tanır. AppMaster çözümü, kullanıcıların uygulamalarını tek bir düğmeye tıklayarak yayınlamalarına olanak tanıyarak, oluşturulan yapılar için kusursuz dağıtım ve güncelleme yetenekleri sağlar.

Günümüzün hızla gelişen yazılım ortamında, CI/CD Yapılarının hızlı ve doğru şekilde oluşturulması, yönetilmesi ve dağıtılması, iş paydaşlarına ve son kullanıcılara yüksek kaliteli uygulamalar sunmada büyük fark yaratabilir. Üstün CI/CD Artifact işleme yetenekleriyle AppMaster platformu, ekip boyutlarına veya teknik uzmanlıklarına bakılmaksızın müşterilere ölçeklenebilir iş uygulamalarını sorunsuz bir şekilde geliştirme ve dağıtma olanağı sağlar. Müşteriler, CI/CD Artifact yönetimini no-code platforma dahil ederek optimum verimlilik ve daha yüksek yatırım getirisi elde edebilir; bu da AppMaster yazılım geliştirme ve dağıtım alanında oyunun kurallarını değiştiren bir araç haline getirir.