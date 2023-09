Lançamentos CI/CD Canary

No contexto de Integração Contínua e Implantação Contínua (CI/CD), os Canary Releases representam uma estratégia sofisticada e de mitigação de riscos para atualização de aplicativos de software de maneira controlada e gradual. Essa abordagem aproveita implementações incrementais para minimizar o potencial impacto negativo das atualizações de aplicativos nos usuários finais, ao mesmo tempo que promove implantações mais suaves e maior confiabilidade.

Ao realizar atualizações incrementais, os desenvolvedores podem obter feedback valioso sobre o desempenho e a funcionalidade do aplicativo antes de apresentar uma versão completa para a maioria dos usuários. As versões Canary formam um componente essencial dos pipelines modernos de CI/CD, permitindo que as organizações otimizem a estabilidade e a eficiência de seus sistemas de software. Notavelmente, a plataforma no-code AppMaster suporta a implementação perfeita de Canary Releases, permitindo que os usuários desenvolvam e implantem back-end, web e aplicativos móveis de alta qualidade com esforço mínimo e risco reduzido.

O nome Canary Releases deriva da prática histórica de usar canários para detectar gases tóxicos em minas de carvão. Na mesma linha, as implantações canário introduzem novos recursos, correções de bugs ou melhorias para um pequeno subconjunto de usuários, servindo como um sistema de alerta precoce para possíveis problemas que possam surgir devido à atualização. Ao limitar a exposição de novas versões de software a uma fração dos usuários, as organizações podem detectar e resolver problemas antes de aplicar as alterações em grande escala, reduzindo o risco de tempo de inatividade ou de insatisfação do usuário.

O processo de implementação de uma versão Canary normalmente consiste em vários estágios principais:

Preparação : A equipe de desenvolvimento divide as atualizações da aplicação em mudanças incrementais, garantindo a compatibilidade com o sistema existente. Esta etapa também pode envolver a configuração de ambientes paralelos para as versões novas e existentes. Implantação : O software atualizado é implantado em um subconjunto selecionado de usuários, ou "canários". Este grupo deve ser representativo da base mais ampla de usuários para uma coleta precisa de feedback. Monitoramento : Desenvolvedores e administradores de sistema monitoram o desempenho e a estabilidade do aplicativo, observando quaisquer possíveis problemas que surjam devido à atualização. Os principais indicadores de desempenho (KPIs) podem ser empregados para comparar o desempenho das versões novas e anteriores, garantindo que a atualização atenda aos benchmarks estabelecidos. Análise e decisão de dados : com base nos dados coletados e no feedback do usuário, a equipe de desenvolvimento decide se deseja prosseguir com a implementação completa ou resolver quaisquer problemas identificados. Em alguns casos, as atualizações podem ser revertidas se forem detectados problemas graves. Implantação completa e retrospectiva : se a versão Canary for bem-sucedida e todos os problemas críticos tiverem sido resolvidos, a atualização será implantada para todos os usuários. Uma análise pós-lançamento ajuda a equipe a identificar áreas de melhoria para lançamentos futuros.

A implementação de versões Canary requer uma coordenação eficaz entre as equipes de desenvolvimento, testes e operações, garantindo a integração perfeita de novas atualizações no sistema existente. Ao aproveitar a plataforma no-code do AppMaster, as organizações podem automatizar muitas etapas do processo Canary Release, otimizando o pipeline de implantação e mitigando os riscos associados às atualizações de software.

A plataforma no-code da AppMaster permite que os clientes criem modelos de dados visualmente, projetem processos de negócios e implementem API REST e endpoints WebSocket Secure (WSS) para seus aplicativos de back-end. Além disso, a plataforma permite o desenvolvimento visual de interfaces de usuário (UI) e lógica de negócios para aplicativos web e móveis por meio de funcionalidades drag-and-drop. O ambiente integrado do AppMaster agiliza as atualizações de aplicativos, regenerando-os do zero sempre que novos recursos ou alterações são introduzidos, reduzindo a probabilidade de acúmulo de dívida técnica.

Como parte do pipeline de CI/CD AppMaster, os lançamentos Canary podem ser combinados com outras práticas recomendadas do setor, como testes A/B, implantações azul-verde e sinalização de recursos, para garantir um processo de lançamento ideal. Além disso, AppMaster suporta a integração de bancos de dados populares compatíveis com Postgresql e gera aplicativos usando linguagens e estruturas robustas, incluindo Go (golang) para aplicativos backend, Vue3 para aplicativos web e Kotlin com Jetpack Compose para Android e SwiftUI para aplicativos móveis iOS. Esses recursos contribuem para a escalabilidade, confiabilidade e economia das soluções AppMaster, tornando a plataforma uma escolha poderosa para organizações de todos os tamanhos.

Concluindo, os lançamentos Canary representam uma estratégia essencial para pipelines modernos de CI/CD, garantindo a implantação confiável e eficiente de atualizações de software sem impactar negativamente a experiência do usuário. Ao aproveitar os recursos no-code da plataforma AppMaster, as organizações podem aproveitar os benefícios dos lançamentos Canary, otimizando seus processos de desenvolvimento de aplicativos e maximizando a qualidade e a estabilidade de seus sistemas de software.