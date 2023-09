Wydania CI/CD dla Canary

W kontekście ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) wydania Canary stanowią wyrafinowaną i ograniczającą ryzyko strategię polegającą na aktualizowaniu aplikacji w sposób kontrolowany i stopniowy. Podejście to wykorzystuje wdrożenia przyrostowe, aby zminimalizować potencjalny negatywny wpływ aktualizacji aplikacji na użytkowników końcowych, jednocześnie promując płynniejsze wdrożenia i zwiększoną niezawodność.

Przeprowadzając aktualizacje przyrostowe, programiści mogą zebrać cenne opinie na temat wydajności i funkcjonalności aplikacji przed wprowadzeniem pełnej wersji dla większości użytkowników. Wersje Canary stanowią istotny element nowoczesnych potoków CI/CD, umożliwiając organizacjom optymalizację stabilności i wydajności ich systemów oprogramowania. Warto zauważyć, że platforma AppMaster no-code umożliwia bezproblemową implementację wersji Canary, umożliwiając użytkownikom tworzenie i wdrażanie wysokiej jakości aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych przy minimalnym wysiłku i zmniejszonym ryzyku.

Canary Releases wywodzą swoją nazwę od historycznej praktyki wykorzystywania kanarków do wykrywania toksycznych gazów w kopalniach węgla. W podobny sposób wdrożenia Canary wprowadzają nowe funkcje, poprawki błędów lub ulepszenia dla niewielkiej grupy użytkowników, służąc jako system wczesnego ostrzegania o potencjalnych problemach, które mogą pojawić się w wyniku aktualizacji. Ograniczając udostępnianie nowych wersji oprogramowania niewielkiej części użytkowników, organizacje mogą wykrywać i rozwiązywać problemy przed wprowadzeniem zmian na dużą skalę, zmniejszając ryzyko przestojów lub niezadowolenia użytkowników.

Proces wdrażania Canary Release zazwyczaj składa się z kilku kluczowych etapów:

Przygotowanie : Zespół programistów dzieli aktualizacje aplikacji na zmiany przyrostowe, zapewniając kompatybilność z istniejącym systemem. Ten etap może również obejmować utworzenie równoległych środowisk dla nowych i istniejących wersji. Wdrożenie : zaktualizowane oprogramowanie jest wdrażane u wybranej podzbioru użytkowników, czyli „kanarkach”. W celu dokładnego gromadzenia informacji zwrotnych grupa ta powinna być reprezentatywna dla szerszej bazy użytkowników. Monitorowanie : programiści i administratorzy systemu monitorują wydajność i stabilność aplikacji, obserwując wszelkie potencjalne problemy, które pojawiają się w wyniku aktualizacji. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) można wykorzystać do porównania wydajności nowej i poprzednich wersji, zapewniając, że aktualizacja spełnia ustalone standardy. Analiza danych i decyzja : na podstawie zebranych danych i opinii użytkowników zespół programistów decyduje, czy kontynuować pełne wdrożenie, czy też zająć się zidentyfikowanymi problemami. W niektórych przypadkach aktualizacje mogą zostać wycofane w przypadku wykrycia poważnych problemów. Pełne wdrożenie i retrospektywa : Jeśli wydanie Canary okaże się sukcesem i rozwiązano wszystkie krytyczne problemy, aktualizacja zostanie wdrożona dla wszystkich użytkowników. Analiza po wydaniu pomaga zespołowi zidentyfikować obszary wymagające ulepszeń w przyszłych wydaniach.

Wdrażanie wersji Canary wymaga skutecznej koordynacji pomiędzy zespołami programistycznymi, testującymi i operacyjnymi, zapewniając bezproblemową integrację nowych aktualizacji z istniejącym systemem. Wykorzystując platformę AppMaster no-code, organizacje mogą zautomatyzować wiele etapów procesu Canary Release, optymalizując proces wdrażania i ograniczając ryzyko związane z aktualizacjami oprogramowania.

Platforma AppMaster no-code umożliwia klientom wizualne tworzenie modeli danych, projektowanie procesów biznesowych i wdrażanie endpoints REST API i WebSocket Secure (WSS) dla aplikacji zaplecza. Ponadto platforma umożliwia wizualne tworzenie interfejsów użytkownika (UI) i logiki biznesowej dla aplikacji internetowych i mobilnych poprzez funkcję drag-and-drop. Zintegrowane środowisko AppMaster usprawnia aktualizacje aplikacji, odtwarzając je od zera za każdym razem, gdy wprowadzane są nowe funkcje lub zmiany, zmniejszając prawdopodobieństwo narastania długu technicznego.

Jako część procesu CI/CD AppMaster, wydania Canary można łączyć z innymi najlepszymi praktykami branżowymi, takimi jak testy A/B, wdrożenia niebiesko-zielone i oznaczanie funkcji, aby zapewnić optymalny proces wydawania. Co więcej, AppMaster obsługuje integrację popularnych baz danych kompatybilnych z Postgresql i generuje aplikacje przy użyciu solidnych języków i frameworków, w tym Go (golang) dla aplikacji backendowych, Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin z Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla aplikacji mobilnych iOS. Funkcje te przyczyniają się do skalowalności, niezawodności i opłacalności rozwiązań AppMaster, dzięki czemu platforma jest doskonałym wyborem dla organizacji każdej wielkości.

Podsumowując, wydania Canary stanowią podstawową strategię dla nowoczesnych potoków CI/CD, zapewniając niezawodne i wydajne wdrażanie aktualizacji oprogramowania bez negatywnego wpływu na wygodę użytkownika. Wykorzystując możliwości platformy AppMaster no-code, organizacje mogą czerpać korzyści z Canary Releases, optymalizując procesy tworzenia aplikacji i maksymalizując jakość i stabilność swoich systemów oprogramowania.