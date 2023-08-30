CI/CD Metrikleri veya Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat Metrikleri, bir kuruluşun CI/CD hattının etkinliğini, verimliliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılan bir dizi niceliksel ve niteliksel ölçümdür. Yazılım geliştirme bağlamında, CI/CD işlem hatları, herhangi bir modern yazılım geliştirme yaşam döngüsünün önemli bir parçasıdır ve kod değişikliklerinin üretim ortamlarına sorunsuz entegrasyonunu, test edilmesini ve teslim edilmesini sağlar. AppMaster gibi kuruluşlar, sağlam bir CI/CD hattı sağlayarak hızlı, yinelemeli geliştirmeyi, pazara sunma süresini kısaltmayı ve uygulama performansını optimize etmeyi mümkün kılar ve sonuçta günümüzün hızlı teknoloji odaklı ortamında daha fazla rekabet avantajı sağlar.

CI/CD Metrikleri genel olarak dört ana gruba ayrılabilir: kod, derleme, test ve dağıtım metrikleri. Bu kategoriler, yazılım geliştirme ve teslim sürecinin tüm yelpazesini kapsar ve üretim hattının performansını değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kapsamlı bir çerçeve görevi görür.

Kod Metrikleri: Kod metrikleri kod kalitesine, karmaşıklığa ve sürdürülebilirliğe odaklanır. Bu ölçümler, potansiyel sorunları geliştirme sürecinin erken safhalarında tespit etmek ve kod tabanında teknik borç veya istenmeyen hatalar oluşma olasılığını azaltmak için gereklidir. Bazı yaygın kod ölçümleri şunları içerir:

Kod kapsamı: Birim veya işlevsel testlerin kapsadığı kodun yüzdesi.

Kod kaybı: Eklenen, değiştirilen veya silinen satırlarla ölçülen, zaman içinde kod değişikliklerinin oranı.

Kod karmaşıklığı: Kodun mantıksal karmaşıklığının bir ölçüsüdür ve genellikle siklomatik karmaşıklık veya Halstead karmaşıklığı gibi araçlar kullanılarak hesaplanır.

Kod çoğaltma: Kod tabanındaki kopyalanan kodun yüzdesi; bu, bakım maliyetlerinin artmasına ve olası tutarsızlıklara yol açabilir.

Derleme Metrikleri: Derleme metrikleri, herhangi bir CI/CD işlem hattının omurgası olan derleme sürecinin verimliliğine ve performansına odaklanır. Yapıların başarıyla ve zamanında tamamlanmasını engelleyebilecek darboğazların ve sorunların belirlenmesine yardımcı olabilirler. Temel derleme metrikleri şunları içerir:

Derleme sıklığı: Belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilen ve geliştirme hızını gösteren derleme sayısı.

Derleme süresi: Bir derlemenin başlangıcı ile bitişi arasında geçen süre, geliştiricilere geri bildirimin ne kadar hızlı sağlanacağını etkiler.

Derleme başarı oranı: Başarılı derlemelerin toplam derleme sayısına oranı; geliştirme sürecinin genel durumunu ve istikrarını gösterir.

Test Metrikleri: Test metrikleri, bir projenin test stratejisinin etkinliğini değerlendirmeye odaklanarak yüksek kaliteli kodun üretime dağıtılmasını sağlar. Kuruluşların test süreçlerinde iyileştirilecek alanları belirlemelerine yardımcı olarak daha sağlam ve güvenilir bir teslimat hattına olanak sağlayabilirler. Önemli test ölçümleri şunları kapsar:

Test kapsamı: Kod tabanının test edilmemiş alanlarındaki potansiyel risklerin ve güvenlik açıklarının bir göstergesini sağlayan, otomatik test senaryoları kullanılarak test edilen kodun oranı.

Test süresi: Bir dizi testin yürütülmesi için gereken süre; bu da boru hattının genel verimliliğini ve zamanlamasını etkiler.

Kusur yoğunluğu: Kod birimi başına keşfedilen kusurların sayısı, genel kod kalitesi ve test stratejisinin etkinliği hakkında değerli bilgiler sağlar.

Başarısızlığa kadar geçen ortalama süre (MTTF): Ardışık test başarısızlıkları arasındaki ortalama süre; kod tabanındaki veya test sürecinin kendisindeki olası sorunların belirlenmesine yardımcı olur.

Dağıtım Metrikleri: Dağıtım metrikleri, kod değişikliklerinin üretim ortamlarına dağıtılmasının verimliliğini, güvenilirliğini ve hızını değerlendirir. Bu ölçümler, teslimat sürecinin ne kadar sorunsuz işlediğine dair önemli bilgiler sağlar ve kuruluşların, hizmetlerini kesintiye uğratabilecek veya performanslarını düşürebilecek potansiyel dağıtım sorunlarını ortadan kaldırmasına yardımcı olabilir. Yaygın dağıtım metrikleri şunları içerir:

Dağıtım sıklığı: Kuruluşun hizmetlerine hızlı, yinelenen güncellemeler sağlama yeteneğini yansıtan, kod değişikliklerinin üretime dağıtılma hızı.

Dağıtım süresi: Bir değişikliğin hazırlama aşamasından üretim ortamına dağıtılması için geçen süre; genellikle manuel onay süreçleri, geçiş görevleri ve diğer hizmetler veya sistemlerle senkronizasyon gibi faktörlerden etkilenir.

Dağıtım başarı oranı: Dağıtım sürecinin genel güvenilirliğini gösteren, toplam dağıtımlara göre başarılı dağıtımların yüzdesi.

Ortalama kurtarma süresi (MTTR): Dağıtımdan kaynaklanan bir arızanın ardından bir hizmeti veya sistemi geri yüklemek için gereken ortalama süre; kuruluşun hızlı bir şekilde kurtarma ve operasyonel istikrarı koruma becerisini gösterir.

Özetle, CI/CD Metrikleri sağlam, verimli ve performanslı bir CI/CD hattını değerlendirmek, optimize etmek ve sürdürmek için hayati bir araç görevi görerek yazılım uygulamalarının minimum sorun ve maksimum güvenilirlikle geliştirilebilmesini, test edilebilmesini ve dağıtılabilmesini sağlar. AppMaster no-code platformu, CI/CD işlem hatlarının uygulama geliştirme sürecine kusursuz şekilde entegre edilmesini sağlayarak müşterilere, teknik borç veya ihtiyaç endişesi olmaksızın güçlü, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturma ve dağıtma olanağı sağlar. derinlemesine teknik uzmanlık için.