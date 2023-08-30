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CI/CD Testi

Ağu 30, 2023

Yazılım geliştirme alanında, CI/CD Testi (Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat), geliştiricilerin kodlarını bir dizi otomatik testle doğrularken, kodlarını sık sık paylaşılan bir havuza entegre etmelerini sağlayan çok önemli bir süreçtir. Bu kusursuz entegrasyon, hataları veya performans darboğazlarını hızlı bir şekilde tanımlamayı amaçlar ve işbirliğine dayalı bir geliştirme ortamını teşvik eder.

CI/CD Testi iki temel aşamayı kapsar: Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Teslimat (CD). Sürekli Entegrasyon, kodun paylaşılan bir depoda otomatik olarak birleştirilmesini ifade eder ve geliştiricilerin kod değişikliklerini kesintiye neden olmadan sık sık gerçekleştirmesine olanak tanır. Sürekli Teslimat, kod değişikliklerinin otomatik olarak test edilmesini, doğrulanmasını ve istikrarlı, güvenilir bir şekilde üretime sunulmasını ve böylece yüksek kaliteli bir son ürünün sağlanmasıyla ilgilidir. Bu aşamalar, yazılım geliştirme döngülerini kolaylaştırmak ve pazara sunma süresini hızlandırmak için birlikte çalışır.

Web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir araç olan AppMaster, CI/CD Testinin önemini vurguluyor. Müşteriler, AppMaster benzersiz teknoloji karışımıyla, sağlam CI/CD uygulamalarına bağlı kalarak, görsel açıdan etkileyici veri modelleri, iş mantığı süreçleri ve etkileşimli kullanıcı arayüzü bileşenleri oluşturabilir.

2020 CI/CD Durumu Raporuna göre DevOps uygulayan ekiplerin %76'sı CI/CD ardışık düzenlerine güveniyor ve bu sürecin modern yazılım geliştirmede oynadığı hayati rolü bir kez daha doğruluyor. Sonuç olarak, CI/CD Testi yalnızca yazılım hatalarının oluşumunu azaltmada etkili olmakla kalmaz, aynı zamanda Çevik metodolojileri benimsemek ve sürekli gelişen bir sektörde rekabetçi kalmayı amaçlayan kuruluşlar için de gereklidir.

AppMaster no-code platformu, geliştiricilerin CI/CD Testini basitleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş bir şekilde birleştirmelerine olanak tanır. Müşteriler planlarında değişiklik yaptığında ve 'Yayınla' düğmesine bastığında, AppMaster ilgili uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler yapar, Docker konteynerlerinde (arka uç uygulamaları için) paketler ve bunları buluta dağıtır. Bu kapsamlı yaklaşım, kod değişikliklerinin bir dizi testle sürekli olarak doğrulanmasını sağlayarak teknik borcun minimum düzeyde olmasını sağlar.

Ayrıca AppMaster, müşterilerin yüksek yük ve kurumsal kullanım durumlarını yerine getirmek için Postgresql uyumlu veritabanlarının ölçeklenebilirliğinden yararlanmasına olanak tanır. Bu uyumluluk, AppMaster mobil uygulamalara yönelik sunucu odaklı yaklaşımıyla birleştiğinde, geliştiricilere birinci sınıf yazılım çözümleri oluşturmaları için esnek ve verimli bir platform sağlar.

CI/CD Testinin temel faydalarından biri, hataları geliştirme yaşam döngüsünün erken safhalarında tespit etme ve ele alma yeteneği, hızlı hata yapma zihniyetini teşvik etmesi ve kusurların düzeltilmesiyle ilgili maliyetleri azaltmasıdır. Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, erken hata tespiti, hataları düzeltme maliyetini 100 kata kadar azaltabiliyor. Bu maliyet tasarrufları, CI/CD Testinin kolaylaştırdığı hızlandırılmış geliştirme döngüleriyle birleştiğinde, yazılım geliştirmenin genel verimliliğini artırır ve böylece daha hızlı yatırım getirisi (ROI) sağlar.

CI/CD Testinin bir diğer avantajı da ekip üyeleri arasında işbirliğini ve şeffaflığı teşvik etme yeteneğidir. Kod değişikliklerini sık sık entegre ederek ekipler, birbirlerinin çalışmalarını ve projedeki ilerlemelerini daha net anlayabilirler. Bu gelişmiş iletişim, çatışmaların hızla çözülmesini kolaylaştırır ve tüm ekip üyelerinin ortak bir hedef doğrultusunda uyumlu kalmasını sağlamaya yardımcı olur.

Ayrıca CI/CD Testi, yazılım güvenliğinin ve uyumluluğunun sağlanmasında kritik bir rol oynar. Siber tehditlerin hacmi ve karmaşıklığı artmaya devam ettikçe, sağlam güvenlik uygulamalarına olan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı. CI/CD Testi, geliştiricilerin güvenlik testlerini ve kontrollerini ardışık düzenlerine otomatik olarak dahil etmelerine olanak tanıyarak potansiyel güvenlik açıklarını yazılım geliştirme sürecinin erken aşamalarında tespit etmelerine ve kritik sorunlar haline gelmeden önce bunlarla mücadele etmelerine olanak tanır.

Sonuç olarak, CI/CD Testi modern yazılım geliştirmenin temel bir yönüdür; geliştiricilere hataları etkili bir şekilde tespit etme ve çözme, ekip üyeleri arasında işbirliğini teşvik etme, yüksek düzeyde yazılım güvenliği ve uyumluluğu sürdürme ve sonuçta dünya standartlarında uygulamaları zamanında sunma yetkisi verir. ve uygun maliyetli bir şekilde. AppMaster no-code platformu, CI/CD Testinin gücünü benimser ve örneklendirir; müşterilere çok çeşitli kullanım durumları için minimum teknik borç ve etkileyici ölçeklenebilirlik ile en yüksek kalitede yazılım çözümleri oluşturmak için gerekli araçları sağlar.

Daha fazla terimi keşfedin:
CI/CD Bulut Entegrasyonu CI/CD Container Düzenlemesi CI/CD DevSecOps Entegrasyonu CI/CD Düzenlemesi CI/CD Güvenliği CI/CD Hizmet Ağı CI/CD Mikro Hizmet Mimarisi CI/CD Ortamı CI/CD Sunucusu CI/CD Süreci CI/CD Sürüm Kontrolü CI/CD Sürüm Yönetimi CI/CD Sıfır Kesinti Süreli Dağıtım CI/CD Yapıları CI/CD İzleme Kod Olarak CI/CD Altyapısı (IaC)

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