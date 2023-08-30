Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım anlamına gelen CI/CD Yapılandırması, modern yazılım geliştirme uygulamalarında çok önemli bir husustur. Yapılandırılmış, otomatik işlem hatları aracılığıyla kod değişikliklerinin sorunsuz entegrasyonunu ve dağıtımını kolaylaştıran, son kullanıcılara minimum düzeyde kesinti sağlayan ve yüksek yazılım kalitesini koruyan kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu, müşterilerine daha hızlı, daha verimli ve uygun maliyetli bir uygulama geliştirme deneyimi sunmayı amaçlayan AppMaster gibi bir platform için özellikle önemlidir.

Sürekli Entegrasyon (CI), birden fazla geliştiricinin kod değişikliklerini mümkün olduğunca sık ve hızlı bir şekilde paylaşılan bir ana hat deposunda birleştirme uygulamasıdır. Bu, potansiyel sorunların erken bir aşamada belirlenmesine ve düzeltilmesine yardımcı olarak genel geliştirme süresini ve bakım maliyetlerini azaltır. Değişikliklerin bütünlüğünü doğrulamak için otomatik testler gerçekleştirilir ve geliştiricilerin hataları veya uyumluluk sorunlarını sorun haline gelmeden önce yakalayıp düzeltmelerine olanak tanır. Puppet'in "DevOps Durumu Raporu"na göre, CI uygulayan yüksek performanslı ekipler dağıtım hatalarından 24 kat daha hızlı kurtulur ve benzerlerine göre üç kat daha düşük bir değişiklik hatası oranına sahiptir.

Sürekli Dağıtım (CD), yürütülebilir dosyalar oluşturmaktan bunları uygun bir ortamda dağıtmaya kadar tüm dağıtım sürecini otomatikleştirerek CI'yi bir sonraki seviyeye taşır. Bu, yeni değişikliklerin mümkün olduğu kadar hızlı uygulanmasını sağlayarak son kullanıcıların iyileştirmeleri, hata düzeltmelerini ve yeni özellikleri daha erken deneyimlemelerine olanak tanır. Araştırmalar, daha önce bahsedilen Puppet raporuna göre, CI/CD'yi etkinleştiren ekiplerin emsallerine kıyasla 2.555 kat daha hızlı teslimat süreleriyle 200 kat daha sık dağıtım yapabildiğini gösteriyor. Otomatik CD hattı yalnızca dağıtım sıklığını ve verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda tutarlılığı sağlar ve dağıtım sürecinde insan hatası riskini azaltır.

AppMaster bağlamındaki CI/CD Yapılandırması, hem Sürekli Entegrasyon hem de Sürekli Dağıtım için otomasyon işlem hatlarını kurma, yönetme ve optimize etme sürecinin tamamını kapsar. Bu, işlem hattı boyunca ilerledikçe kod değişikliklerinin otomatik olarak oluşturulmasını, test edilmesini, dağıtılmasını ve izlenmesini desteklemek için gerekli altyapının oluşturulması anlamına gelir.

AppMaster platformu CI/CD Yapılandırmasını otomatik olarak üstlenerek kullanıcılara plan değişikliklerinden canlı güncellemelere kadar akıcı bir yol sunar. Örneğin, bir müşteri projesinde 'Yayınla' düğmesine bastığında platformun CI/CD işlem hattı tetiklenir. AppMaster arka uç, web ve mobil uygulamalar için kaynak kodu üretir; bunları derler; testleri çalıştırır; uygulamaları arka uç uygulamaları için Docker konteynerlerinde paketler; ve bunları buluta dağıtır; üstelik hepsi 30 saniye içinde.

Bu hızlı CI/CD süreci, AppMaster kullanıcılarına aşağıdakiler gibi pek çok avantaj sağlar:

Daha az teknik borç : Planlar her değiştirildiğinde sıfırdan kod oluşturarak ve gerektiğinde uygulamaların tamamını yeniden oluşturarak, AppMaster esas olarak her türlü kalıcı teknik borcu ortadan kaldırır.

: Planlar her değiştirildiğinde sıfırdan kod oluşturarak ve gerektiğinde uygulamaların tamamını yeniden oluşturarak, esas olarak her türlü kalıcı teknik borcu ortadan kaldırır. Ölçeklenebilirlik : Bulut konuşlandırması ve Go tabanlı arka uç uygulamaları olağanüstü ölçeklenebilirlik sağlar, yüksek yüklü kullanım durumlarına uyum sağlar ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılar.

: Bulut konuşlandırması ve Go tabanlı arka uç uygulamaları olağanüstü ölçeklenebilirlik sağlar, yüksek yüklü kullanım durumlarına uyum sağlar ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılar. Sürüm kontrolü : Docker kapsayıcılarının kullanımı, dağıtım sürecinde tutarlılık sağlar ve manuel müdahaleye gerek kalmadan etkili sürüm kontrolüne olanak tanır.

: Docker kapsayıcılarının kullanımı, dağıtım sürecinde tutarlılık sağlar ve manuel müdahaleye gerek kalmadan etkili sürüm kontrolüne olanak tanır. Esnek güncellemeler : AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin mobil uygulama güncellemelerini (kullanıcı arayüzü, mantık ve API anahtarları) App Store veya Play Market'e yeni sürümler göndermelerine gerek kalmadan göndermelerine olanak tanır.

Ayrıca AppMaster, her proje için otomatik olarak oluşturulan sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (Açık API) belgeleri dahil olmak üzere CI/CD sürecini desteklemek için ek araçlar sağlar.

Genel olarak CI/CD Yapılandırması, yazılım geliştirmeyi optimize eden, proje yaşam döngüsünün performansını ve verimliliğini artıran önemli bir bileşendir. Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtımın gücünü birleştiren AppMaster platformu, değişen kullanım durumları için uygun şekilde ölçeklenen güncel, yüksek kaliteli uygulamalar sağlar. AppMaster no-code platformu, CI/CD uygulamalarını benimseyerek ve bu uygulamalarda uzmanlaşarak, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli müşteri türlerinin ihtiyaçlarına bağlı kalarak kalite veya ölçeklenebilirlikten ödün vermeden uygulama geliştirmenin hızlandırılmasına aktif olarak katkıda bulunur.