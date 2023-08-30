CI/CD DevSecOps Entegrasyonu, Sürekli Entegrasyon (CI), Sürekli Teslimat (CD) ve DevSecOps ilkelerini birleştiren yazılım geliştirme, dağıtım ve güvenliğe yönelik kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu entegrasyon, tüm yazılım yaşam döngüsünün verimliliğini, kalitesini ve güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır. Yazılım geliştirmede çeviklik, hız ve ölçeklenebilirliğe giderek daha fazla önem verilmesiyle birlikte, sorunsuz ve güvenli iş akışlarının sağlanması, AppMaster no-code platformuna güvenenler de dahil olmak üzere her boyuttaki işletme için giderek daha kritik hale geldi.

Sürekli Entegrasyon, geliştiricilerin kod değişikliklerini düzenli olarak, ideal olarak günde birkaç kez ana kod tabanında birleştirdiği bir yazılım geliştirme uygulamasıdır. Bu yaklaşım, entegrasyon sorunlarının erken tespitine olanak tanır ve geliştirme sürecinin ilerleyen aşamalarında büyük, zaman alıcı çatışmaların önlenmesine yardımcı olur. Yazılımın kararlılığını ve kalitesini korumaya yardımcı olan kodun otomatik olarak oluşturulmasını ve test edilmesini içerir.

Sürekli Teslimat, kodun herhangi bir zamanda üretime sunulabilmesini sağlayarak CI sürecini genişletir. Bu yaklaşım, hazırlama ve üretim ortamlarına dağıtım da dahil olmak üzere tüm yazılım yayınlama sürecinin otomatikleştirilmesini ve uygulamanın sorunsuz çalışması için gereken altyapının yönetilmesini içerir. CD, üretim ortamında hata ayıklaması ve gerektiğinde geri alınması kolay küçük, artan değişiklikler yaparak dağıtımla ilişkili riskleri en aza indirir.

DevSecOps ise güvenlik uygulamalarını geliştirme ve operasyon iş akışlarına entegre eden bir yaklaşımdır. Tüm yazılım yaşam döngüsü boyunca güvenlik risklerini tanımlayarak, ele alarak ve azaltarak güvenli yazılım geliştirme ve dağıtımını sağlamayı amaçlamaktadır. DevSecOps, uygulama güvenliğine yönelik ortak sorumluluk yaklaşımını teşvik ederek geliştirme, operasyonlar ve güvenlik ekipleri arasındaki işbirliğinin önemini vurguluyor.

CI/CD DevSecOps Entegrasyonu, bütünsel ve verimli bir yazılım dağıtım hattı oluşturmak için bu üç temel unsuru bir araya getirir. Bu uygulamaları sorunsuz bir şekilde birleştiren bu entegrasyon, bir kuruluşun kaliteden ödün vermeden hızlı bir şekilde güvenli yazılım oluşturmasına, dağıtmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Bu sağlam boru hattı, sürekli iyileştirme ve öğrenme kültürünü teşvik ederek geliştirme ekiplerinin yenilik yapmasına ve müşterilere daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde değer sunmasına yardımcı olur.

AppMaster no-code platformu, doğası gereği CI/CD DevSecOps Entegrasyonunu destekleyerek işletmelerin web, mobil ve arka uç uygulamalarını kolaylıkla geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanır. AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar için yürütülebilir ikili dosyaların ve kaynak kodlarının oluşturulmasını otomatikleştirerek yazılım teslim sürecindeki engelleri ve gecikmeleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır.

Bir müşteri AppMaster platformunu kullandığında, sezgisel sürükle drag-and-drop arayüzünü kullanarak görsel olarak çekici ve işlevsel açıdan güçlü uygulamalar oluşturabilir. Ayrıca uygulamaları için veri modellerini ve iş mantığını tanımlayarak manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldırabilirler. AppMaster platformu, arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 ve mobil uygulamalar için Android için Kotlin ve Jetpack Compose veya iOS için SwiftUI gibi modern teknolojileri kullanarak otomatik olarak uygulamalar üretir.

CI/CD ilkeleri, AppMaster otomatikleştirilmiş uygulama nesline yerleştirilmiştir ve geliştiricilerin uygulama planlarında değişiklik yapmasına ve yalnızca 30 saniye içinde yeni sürümleri yeniden oluşturmasına olanak tanır. Bu hızlı yenilenme süreci, güncellemeler arasındaki bekleme sürelerini azaltarak ekiplerin yeni özellikleri ve işlevleri olabildiğince hızlı bir şekilde devreye alabilmesini ve böylece pazarda rekabet avantajını korumasını sağlar. Ek olarak AppMaster, Go ile oluşturulan durum bilgisiz arka uç uygulamaları ilkesini takip ederek kurumsal ve yüksek yüklü kullanım senaryosu ortamında kusursuz ölçeklenebilirliği kolaylaştırır.

AppMaster modern yazılım geliştirme ortamında güvenliğin önemini anlıyor ve platformunda DevSecOps uygulamalarını uygulayarak bu sorunu çözüyor. Sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (Açık API) belgelerinin otomatik olarak oluşturulması, farklı API hizmetlerinin güvenli entegrasyonunu sağlar. Ayrıca Postgresql uyumlu bir birincil veritabanı kullanarak AppMaster sağlam ve güvenli bir veritabanı ortamı sağlar.

CI/CD DevSecOps Entegrasyonu ile AppMaster, kuruluşların güvenli, yüksek kaliteli web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına, dağıtmasına ve sürdürmesine olanak tanıyan kapsamlı bir çözüm sunar. AppMaster, bu entegre yaklaşımı sunarak, yazılım ürünlerinde güvenlik ve sağlamlığa güçlü bir şekilde odaklanmayı sürdürürken, işletmelerin değişen pazar dinamiklerine ve müşteri taleplerine uyum sağlamalarına olanak sağlar.