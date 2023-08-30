Günümüzün hızlı ve dinamik yazılım geliştirme dünyasında, Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD), uygulama geliştirme ve teslim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. CI/CD Dağıtımı, geliştiricilerin değişiklikleri kod tabanlarına hızlı bir şekilde entegre etmelerine, bu değişiklikleri etkili bir şekilde test etmelerine ve ortaya çıkan uygulamaları sorunsuz ve verimli bir şekilde dağıtmalarına olanak tanıyan kolaylaştırılmış ve otomatikleştirilmiş bir süreci ifade eder.

Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, kapsamlı ve etkileşimli araçları aracılığıyla her boyuttaki işletmeye kaliteli arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma yeteneği sağlamaya kendini adamıştır. AppMaster, CI/CD Dağıtımı iş akışlarının gücünden yararlanarak uygulamaların verimli ve zamanında oluşturulmasını, test edilmesini ve dağıtılmasını sağlayarak geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirir.

CI/CD Dağıtımının temel bileşenleri Sürekli Entegrasyon, Sürekli Test, Sürekli Teslimat ve Sürekli Dağıtımdır. Sürekli Entegrasyon, entegrasyon çakışmalarını en aza indirmek ve entegrasyon sorunlarını erken tespit etmek amacıyla kod değişikliklerinin paylaşılan bir depoya entegrasyonunu içerir. Bu süreç, geliştiricinin tüm çalışma kopyalarının paylaşılan bir ana hatta birleştirilmesini ve entegre kodun işlevselliğini doğrulamak için testler yapılmasını içerir.

Sürekli Test, kod kalitesi, performans ve güvenlik konusunda otomatikleşip geri bildirim sağlayarak geliştirme ve operasyonlar arasında köprü kurar. Bu süreç, kod değişikliklerinin uygulamaya konulmadan önce istenen kalite standartlarını karşılamasını sağlar. Geliştiriciler, birim testi, işlevsel test ve regresyon testi gibi Otomatik Test araçlarını kullanarak sorunları hızlı bir şekilde tanımlayabilir ve ilerlemeden önce bunları düzeltebilir.

Sürekli Teslimat, yazılımın üretim öncesi veya hazırlama ortamına yayınlanmasının otomatikleştirilmesi sürecidir. Bu, yazılımın üretime hazır olmasını sağlayan bir dizi otomatik derleme ve dağıtım adımını içerir. Sürekli Teslimat ile ekipler, uygulamayı üretim ortamına dağıtmadan önce yapılan değişiklikleri inceleyebilir ve değerlendirebilir. Bu, uygulamanın istikrarlı ve güvenilir olmasını sağlayarak, son kullanıcılar için beklenmedik kesinti veya istenmeyen işlevsellik değişiklikleri riskini azaltır.

CI/CD Pipeline'ın son adımı olan Sürekli Dağıtım, yazılımın üretim sistemlerine yayınlanmasını otomatikleştirir. Bu süreç sürekli izlemeyi, otomatik testi ve artımlı güncellemelerin üretim ortamına dağıtılmasını içerir. Ekipler, süreci tamamen otomatikleştirerek yeni özellikleri ve güncellemeleri hızlı bir şekilde, genellikle birkaç dakika veya birkaç saat içinde sunabilir, böylece müşteri geri bildirimlerine ve pazar taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilirler. Sürekli Dağıtım uygulamaları, tespit edilemeyen hata riskini en aza indirir, güncelleme sürecini kolaylaştırır ve zaman alan manuel müdahale ihtiyacını azaltır.

AppMaster bağlamında CI/CD Dağıtımı, uygulama geliştirme sürecinin çeşitli aşamalarında uygulanır. AppMaster, CI/CD uygulamalarını kullanarak 30 saniyeden kısa sürede yeni bir uygulama seti oluşturabilir ve müşterilerin çalışmalarının sonuçlarına neredeyse anında tanık olmalarını sağlar. Ek olarak AppMaster, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır.

AppMaster oluşturulan uygulamalarıyla CI/CD Dağıtımını da birleştirir. Arka uç uygulamaları Go (golang) ile oluşturulurken, web uygulamaları Vue3 çerçevesi ve JS/TS kullanılarak oluşturulurken, mobil uygulamalar AppMaster Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı sunucu odaklı çerçevesini kullanır. Platform, birincil veritabanı olarak Postgresql uyumlu veritabanlarıyla uyumluluk sağlayarak küçük işletmelerden kurumsal düzeydeki uygulamalara kadar çeşitli kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik sunar.

Sonuç olarak, CI/CD Dağıtımı, uygulamaların tümleştirilmesi, test edilmesi ve dağıtılması sürecini otomatikleştirerek modern yazılım geliştirmenin önemli bir yönü haline geldi. Olağanüstü bir no-code platform olan AppMaster, sunduğu teklifler boyunca CI/CD'yi uygulamaktan faydalanarak işletmelerin kaliteli web, mobil ve arka uç uygulamalarını hız ve verimlilikle oluşturmasına yardımcı olur. Geliştiriciler ve işletmeler, CI/CD Dağıtımı uygulamalarını ve AppMaster platformunun çok yönlülüğünü benimseyerek, daha düşük maliyetlerle, minimum teknik borçla ve daha hızlı pazara sunma süresiyle yenilikçi ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturabilirler.