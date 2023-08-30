Hızla gelişen yazılım geliştirme ortamında, Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Dağıtım (CD), yüksek kaliteli uygulamaları hızlı ve verimli bir şekilde sunmak için önemli bileşenler haline geldi. CI/CD, insan müdahalesini en aza indirmek, sık yayınları kolaylaştırmak, kod kalitesini sağlamak ve pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltmak için entegrasyon, test ve dağıtım süreçlerini otomatikleştirme uygulamasıdır. Bu bağlamda bir CI/CD Derlemesi, yeni kodun ana şubeye entegrasyonundan başlayarak üretim ortamlarına konuşlandırılmasına kadar uygulama kodunun geçtiği tüm hattı ifade eder.

CI/CD Derleme işlem hattı genellikle kod tabanında hata veya gerileme riskini toplu olarak azaltan ve uygulamanın güvenlik, performans ve sürdürülebilirlikle ilgili en iyi uygulamalara bağlı kalmasını sağlayan birkaç aşamadan oluşur. CI/CD Oluşturma sürecindeki birincil aşamalar genellikle şunları içerir:

1. Kod Taahhüdü: Geliştiriciler, değişikliklerini CI/CD Build işlem hattını tetikleyen sürüm kontrol sistemine (örn. Git) uygular.

2. Entegrasyon: Bu aşamada birden fazla geliştiriciden gelen değişiklikler ana dalda birleştirilir, çakışmalar giderilir ve birleştirilmiş kod tabanı test ve dağıtım için hazırlanır.

3. Derleme: Uygulama kaynak kodu, yürütülebilir ikili dosyalar halinde derlenir veya çeşitli ortamlara kolayca dağıtılabilen Docker kapsayıcıları gibi dağıtılabilir yapıtlar halinde paketlenir.

4. Test: Hataları, hataları, güvenlik açıklarını ve performans sorunlarını kontrol etmek için yerleşik yapılar üzerinde otomatik testler gerçekleştirilir. Birim, entegrasyon, işlevsel ve performans testleri, uygulamanın beklendiği gibi çalışmasını ve önceden tanımlanmış kalite standartlarını karşılamasını sağlar.

5. Dağıtım: Test edilen yapılar, ardışık düzen yapılandırması ve onay iş akışlarına bağlı olarak hedef ortamlara (hazırlama, üretim öncesi veya üretim) otomatik olarak dağıtılır. Bu aşama, uygulamanın gerçek üretim sürümünden önce kontrollü ortamlarda canlı olarak doğrulanmasına olanak tanır.

6. İzleme: Dağıtılan uygulamanın sürekli izlenmesi, performansı izlemek, anormallikleri tespit etmek ve arızalara anında müdahale etmek için çok önemlidir. Hayati önem taşıyan performans ölçümlerini yakalamak ve uygulamanın sorunsuz çalışmasını sağlamak için izleme ve günlüğe kaydetme araçları kullanılır.

7. Geribildirim: Dağıtılan uygulamada belirlenen tüm sorunlar, zamanında çözüm için geliştirme ekibine derhal iletilir. Bu sürekli geri bildirim döngüsü, hataların hızla düzeltilmesini sağlar ve uygulamanın genel kalitesini artırır.

AppMaster platformunda, CI/CD Build süreçleri, no-code uygulama geliştirme hattına sorunsuz bir şekilde entegre edilerek hızlı, hatasız uygulama teslimini kolaylaştırır. AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldıran gelişmiş bir kod oluşturma stratejisi kullanır. Platform, Go'da arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesi ve JavaScript/TypeScript kullanan web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanan mobil uygulamalar oluşturma kapasitesine sahiptir.

AppMaster veri modellerini tasarlamak, iş süreçlerini tanımlamak ve arka uç uygulamaları için REST API endpoints oluşturmak için sezgisel bir görsel arayüz sağlar. Web ve mobil uygulamalar için kullanıcılar, yerleşik İş Süreci Tasarımcısını kullanarak kullanıcı arayüzünü görsel olarak tasarlayabilir ve bileşene özel iş mantığını tanımlayabilir. Oluşturulan uygulamalar 'Yayınla' düğmesine tıklandığında otomatik olarak oluşturulur, test edilir ve dağıtılır; böylece tam işlevli uygulamaların son kullanıcılara hızlı bir şekilde teslim edilmesi sağlanır.

CI/CD Build ardışık düzenini tamamlayan AppMaster, sunucu endpoints için Swagger (Açık API) spesifikasyonları ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi temel belgeleri otomatik olarak oluşturur. Platform, birincil veri deposu olarak PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla çalışmayı destekleyerek kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için yüksek ölçeklenebilirlik sunar.

Sonuç olarak, CI/CD Oluşturma süreci uygulamaların entegrasyonunu, test edilmesini ve devreye alınmasını otomatikleştirerek modern yazılım geliştirmede hayati bir rol oynar. AppMaster güçlü no-code platformu bu süreci basitleştirerek kuruluşların yüksek kaliteli web, mobil ve arka uç uygulamalarını daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına ve sunmasına olanak tanır. İşletmeler, CI/CD Yapılarını benimseyerek yazılım uygulamalarının genel kalitesinde, ölçeklenebilirliğinde ve sürdürülebilirliğinde önemli gelişmeler yaşayabilir ve sonuçta dijital dönüşüm hedeflerini hız ve verimlilikle gerçekleştirebilir.