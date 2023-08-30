CI/CD Güvenliği, Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Dağıtım (CD) işlem hatları boyunca yazılım uygulama kodunun ve altyapısının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlama uygulamasını ifade eder. CI/CD işlem hatları, kod değişikliklerini entegre etme, testleri çalıştırma ve uygulamaları üretim ortamlarına dağıtma sürecini otomatikleştirdiğinden modern yazılım geliştirme süreçlerinde çok önemli bir rol oynar. Bu işlem hatlarının sıklığı ve karmaşıklığının artmasıyla birlikte, bunların güvenliğinin sağlanması, güvenilir ve emniyetli uygulamalar oluşturmada önemli bir bileşen haline gelir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kullanılan güçlü bir no-code araç olan AppMaster no-code platformu bağlamında CI/CD işlem hatlarının güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir. AppMaster yaklaşımı, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve sonuçta sağlam ve ölçeklenebilir yazılım çözümlerinin üretilmesini sağlar. Bu nedenle CI/CD Güvenliği, uygulamanın genel güvenliğinin ve performansının korunmasında önemli bir rol oynar.

CI/CD Güvenliği aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli hususları kapsar:

Güvenli kod entegrasyonu: Tanıtılan kodun güvenlik açıklarından arınmış olmasını ve kurumsal güvenlik standartlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için güvenli kodlama uygulamaları, otomatik testler ve kod inceleme süreçlerinin uygulanması.

Tanıtılan kodun güvenlik açıklarından arınmış olmasını ve kurumsal güvenlik standartlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için güvenli kodlama uygulamaları, otomatik testler ve kod inceleme süreçlerinin uygulanması. Güvenli derleme süreçleri: Güvenli derleme işlem hatlarını kullanarak, olası güvenlik açıklarını tarayarak ve derleme yapıtlarının izlenebilirliğini sürdürerek derleme süreci boyunca kodun ve bağımlılıkların güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak.

Güvenli derleme işlem hatlarını kullanarak, olası güvenlik açıklarını tarayarak ve derleme yapıtlarının izlenebilirliğini sürdürerek derleme süreci boyunca kodun ve bağımlılıkların güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak. Güvenli yapı yönetimi: Uygulama paketleri, yapılandırma dosyaları ve diğer ikili dosyalar gibi CI/CD ardışık düzeni sırasında üretilen yapılar için güvenli depolama, erişim kontrolü ve şifreleme mekanizmalarının uygulanması.

Uygulama paketleri, yapılandırma dosyaları ve diğer ikili dosyalar gibi CI/CD ardışık düzeni sırasında üretilen yapılar için güvenli depolama, erişim kontrolü ve şifreleme mekanizmalarının uygulanması. Güvenli dağıtım süreçleri: İnsan müdahalesini en aza indirmek ve yazılım paketlerine yetkisiz erişimi veya manipülasyonu önlemek amacıyla uygulamaların geliştirme, test etme, hazırlama ve üretim gibi farklı ortamlara dağıtımını otomatikleştirmek ve güvence altına almak.

İnsan müdahalesini en aza indirmek ve yazılım paketlerine yetkisiz erişimi veya manipülasyonu önlemek amacıyla uygulamaların geliştirme, test etme, hazırlama ve üretim gibi farklı ortamlara dağıtımını otomatikleştirmek ve güvence altına almak. Sürekli izleme ve denetim: Güvenlik politikalarına uygunluğu sağlamak, potansiyel riskleri belirlemek ve kullanıcı etkinliği, erişim kontrolü ve yapılandırma değişikliklerinin kaydını tutmak için CI/CD işlem hatlarını düzenli olarak izlemek ve denetlemek.

Güvenlik politikalarına uygunluğu sağlamak, potansiyel riskleri belirlemek ve kullanıcı etkinliği, erişim kontrolü ve yapılandırma değişikliklerinin kaydını tutmak için CI/CD işlem hatlarını düzenli olarak izlemek ve denetlemek. Geliştiriciler için güvenlik eğitimi: Geliştiricilerin, güvenli kodlama uygulamalarını ve güvenli CI/CD işlem hattı yönetimini benimsemeleri için gereken bilgi ve becerilerle desteklenmesi ve sonuç olarak kuruluş içinde güvenliğe duyarlı bir kültürün teşvik edilmesi.

Kapsamlı CI/CD Güvenlik önlemlerinin uygulanması, araçların, süreçlerin ve en iyi uygulamaların bir kombinasyonunu gerektirir. Bazı örnekler şunları içerir:

Potansiyel güvenlik açıkları ve güvenlik sorunlarına karşı kaynak kodunu ve çalışma zamanı ortamlarını otomatik olarak taramak için Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST) ve Dinamik Uygulama Güvenliği Testi (DAST) araçlarını entegre etme. Bu, kuruluşların güvenlik risklerini üretim ortamlarına dağıtılmadan önce tanımlamalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Konteyner görüntüleri ve altyapı yapılandırmalarındaki güvenlik açıklarını tespit etmek ve azaltmak için konteyner ve kod olarak altyapı tarama çözümlerini kullanma. Bu, güvenli olmayan yapılandırmaların ve bilinen güvenlik açıklarının konuşlandırılmasını önlemeye yardımcı olarak güvenlik ihlali riskini azaltabilir.

CI/CD sürecinde yer alan kullanıcılar ve gruplar için ayrıntılı erişim izinlerini tanımlamak amacıyla rol tabanlı erişim denetimi (RBAC) ve en az ayrıcalık ilkesini (POLP) kullanarak, yetkisiz erişim veya işlem hattı bileşenlerine müdahale etme olasılığını sınırlandırır.

Yetkisiz erişime ve veri ihlallerine karşı koruma sağlamak amacıyla sırlar, API anahtarları ve kimlik bilgileri gibi hassas veriler için aktarım sırasında ve beklemede olan şifrelemeden yararlanılır.

Potansiyel güvenlik olaylarını gerçek zamanlı olarak tespit etmek ve bunlara yanıt vermek ve ayrıca denetim amacıyla olayların kaydını tutmak için CI/CD işlem hatlarına yönelik kapsamlı izleme ve günlüğe kaydetme çözümleri dağıtma.

Bilinen güvenlik açıklarından yararlanılmasını en aza indirmek için derleme sistemleri, kaynak kodu depoları ve otomatik test çerçeveleri gibi CI/CD işlem hattı bileşenlerinin ve araçlarının güncellenmesi ve yamalanması.

Sonuç olarak CI/CD Güvenliği, yazılım kodu ve altyapısının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlayarak CI/CD hattının tamamını potansiyel güvenlik tehditlerinden korumayı amaçlamaktadır. Yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve güvenilir uygulamalar sunmak için CI/CD işlem hatlarını kullanan AppMaster gibi kuruluşlar için sağlam bir güvenlik duruşunun benimsenmesi hayati önem taşır. Kuruluşlar, araçları, süreçleri ve en iyi uygulamaları birleştirerek, yazılım geliştirme süreçlerinin güvenliğini sürekli olarak izleyebilir ve geliştirebilir, sonuçta güvenlik ihlalleri riskini ve bunların müşterileri ve iş operasyonları üzerindeki etkisini azaltabilir.