Технологии и программное обеспечение постоянно совершенствуются, однако они не становятся сложнее с каждым днем. Напротив, развитие ИТ-сектора оптимизирует пользовательский опыт, делая все больше людей способными использовать эти технологии.

Другими словами, с одной стороны, ИТ-устройства и инструменты становятся все более мощными, но в то же время они становятся все проще и проще в использовании. Сегодня, например, программирование больше не является исключительной прерогативой опытных инженеров-программистов; благодаря инструментам, которые мы можем внедрить сегодня, такие люди, как я, могут стать разработчиками, а точнее, гражданскими разработчиками.

Отсюда и происходит известное явление - гражданская разработка. В этой статье мы рассмотрим, что это такое, преимущества гражданской разработки для бизнеса, навыки, необходимые для гражданского разработчика, и инструменты, которые позволяют осуществлять этот процесс внутри бизнеса.

Что такое гражданская разработка?

Гражданская разработка - это термин, который мы можем использовать для описания растущей тенденции, которую мы можем наблюдать в бизнесе любого типа: это процесс, который хочет, чтобы непрофессиональные разработчики стали разработчиками программного обеспечения для своей компании или потребностей бизнеса. Что это значит?

Сегодня все предприятия, компании и профессионалы в любом секторе нуждаются в программном обеспечении и автоматизации. Будь то создание приложений для своих клиентов или автоматизация некоторых бизнес-процессов - все они нуждаются в этом. До тех пор, пока разработка приложений была сложным делом, с которым могли справиться только профессиональные разработчики, когда бизнесу требовалось создать приложения или создать программное обеспечение, они были вынуждены нанимать профессионального разработчика или, в случае больших корпораций, создавать целый ИТ-отдел в компании.

Теперь все изменилось. Сегодня платформы no-code позволяют любому человеку создавать программное обеспечение без написания кода. Что это значит для бизнеса? Даже если в компании нет людей с образованием в области разработки программного обеспечения, эти люди все равно могут приступить к процессу разработки приложений, потому что он больше не требует многолетнего образования и глубоких знаний. Таким образом, гражданские разработчики - это люди, обладающие лишь некоторыми навыками в разработке приложений, которые могут вносить изменения в существующие приложения или создавать новые благодаря платформам no-code.

Что такое платформы no-code?

Как нетрудно догадаться, платформы no-code играют центральную роль в тенденции гражданской разработки. Но что они собой представляют?

Как следует из названия, no-code инструменты - это настольные или веб-приложения, созданные для того, чтобы позволить гражданским разработчикам и бизнес-пользователям приступить к процессу разработки приложений без написания кода, а используя визуальный интерфейс и готовые строительные блоки для сборки.

Когда любые бизнес-пользователи могут использовать программу гражданской разработки для создания программного обеспечения, владельцам бизнеса и специалистам больше не нужно нанимать профессиональных разработчиков, и они могут облегчить работу своего ИТ-отдела, сократив расходы на управление.

Кто такой гражданский разработчик и что он делает?

Мы уже говорили, что гражданская разработка - это процесс, который позволяет частным лицам, непрофессиональным разработчикам, создавать приложения и программное обеспечение и становиться разработчиками программного обеспечения. Эти люди и есть гражданские разработчики. Также гражданским разработчиком может быть человек, который уже работает в вашей компании и который, благодаря платформам no-code, может создавать пользовательские бизнес-приложения для себя, своих коллег и клиентов. Гражданские разработчики могут обладать минимальными знаниями в области программного обеспечения и нулевыми знаниями и опытом кодирования. Они будут полностью мотивированы и сосредоточены на создании приложений, адаптированных к потребностям и целям компании.

Имея в своем распоряжении программы разработки без кода, гражданские разработчики получают огромные возможности:

Им больше не нужно ждать одобрения или сотрудничества со стороны профессионального разработчика программного обеспечения, чтобы реализовать свои идеи.

Они могут работать над своими собственными проектами.

Они могут использовать программное обеспечение для решения бизнес-задач с полной автономией.

Однако, как мы узнаем из следующего параграфа, гражданская разработка имеет преимущества не только для гражданских разработчиков.

Преимущества гражданской разработки

Гражданская разработка имеет преимущества во многих сферах бизнеса, от расширения прав и возможностей сотрудников до снижения затрат и инноваций. Давайте подробно проанализируем основные из них.

Потребность в ИТ

Прежде всего, необходимо отметить, что гражданская разработка удовлетворяет растущую потребность современного бизнеса в ИТ, инструментах машинного обучения и программных ресурсах. Будь то управление и решение бизнес-задач, разработка приложений для клиентов или для бизнес-пользователей, цифровизация является центральной темой в каждом бизнесе любого масштаба и в каждом секторе.

Растущая потребность в приложениях

Помимо программного обеспечения в целом, сегодня бизнесу требуется больше мобильных приложений, чем когда-либо прежде: каждый из нас обладает хотя бы одним смартфоном, а когда и у всех ваших сотрудников, и у всех ваших клиентов есть мобильный, вам нужно использовать это как возможность, с одной стороны, улучшить ваши бизнес-процессы, а с другой - увеличить трафик, аудиторию и продажи. С помощью программ гражданской разработки разработка бизнес-приложений и мобильных приложений для ваших клиентов становится проще и экономически выгоднее для любого гражданского разработчика.

Расширение возможностей сотрудников

Как мы уже говорили в предыдущем параграфе, гражданская разработка может помочь снять много разочарований с дальновидных сотрудников. Когда разочарование возникает из-за неспособности достичь поставленных целей, потери конкурентного преимущества и невозможности работать над собственной идеей, но приходится ждать готовности отдела разработки программного обеспечения, гражданская разработка может дать важные инструменты разработки приложений в руки гражданских разработчиков.

Снижение затрат на разработку приложений

Когда вам не нужно нанимать команду разработчиков приложений или профессиональных разработчиков, вы и ваш бизнес можете сэкономить много денег. Однако гражданский разработчик, создающий приложения для вашего бизнеса, определяет снижение затрат, даже если этот человек имеет образование в сфере разработки приложений. Это происходит потому, что платформы no-code и программы гражданской разработки - отличные инструменты, конечно, даже когда они находятся в руках образованных программистов. Они облегчают их работу, делают ее более гладкой, сокращают и облегчают этапы тестирования и проверки кода. Все эти аспекты неизбежно снижают стоимость разработки приложений.

Больше нет дефицита квалифицированных разработчиков

С ростом потребности в навыках разработки приложений на рынке труда в последние несколько лет рынок труда столкнулся с проблемой нехватки свободных профессиональных программистов. С гражданской разработкой покрыть дефицит становится проще, поскольку легче приобрести навык, позволяющий мотивированным сотрудникам стать гражданскими разработчиками.

Повышение производительности

Когда любой гражданский разработчик может легко создавать бизнес-приложения для улучшения и автоматизации рабочего процесса, работа может выполняться более эффективно. Это тем более верно, когда вместо того, чтобы подстраивать рабочий процесс под загруженное приложение со своими функциями, гражданский разработчик может разработать приложение, созданное специально для него и его работы.

Профессиональный разработчик против гражданского разработчика

Когда бизнес-пользователи впервые слышат о гражданской разработке, у них складывается впечатление, что гражданская разработка - это своего рода компромисс: когда вы не можете найти специалистов по разработке приложений, чтобы нанять их, когда вы хотите снизить затраты на разработку приложений, вы можете пригласить гражданских разработчиков внутри вашей компании, которые постараются сделать все возможное и получат результат, почти не уступающий профессиональному.

Это совсем не так. Гражданская разработка - это не компромисс, а выбор, способ оптимизации имеющихся в вашем распоряжении ресурсов. Во многих случаях гражданский разработчик может быть даже предпочтительнее профессионального разработчика. Почему?

Во-первых, гражданские разработчики часто лучше понимают потребности бизнеса, поскольку сами являются пользователями. Во-вторых, гражданские разработчики могут быть более быстрыми и гибкими в своей разработке, поскольку они не ограничены теми же процессами и протоколами, что и профессиональные разработчики. Наконец, гражданские разработчики обычно стоят меньше, чем профессиональные разработчики.

Таким образом, гражданская разработка - это не компромисс, а скорее возможность получить максимальную отдачу от ваших ресурсов. Ее можно использовать в сочетании с профессиональными разработчиками или как самостоятельное решение, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений. В любом случае, гражданская разработка всегда должна рассматриваться, когда вам нужно быстро и экономически эффективно разработать приложения.

В итоге, гражданская разработка может предложить огромные преимущества для предприятий, которые хотят использовать преимущества технологии в своих целях. Привлекая гражданских разработчиков, предприятия могут обеспечить быструю разработку приложений и одновременно снизить затраты. Так что если вы ищете способ быстро создавать приложения, не нанимая профессиональных разработчиков, гражданская разработка может быть именно тем, что вам нужно!

Почему вам нужна гражданская разработка в вашей организации?

Есть несколько причин, по которым вам необходима гражданская разработка в вашей организации:

Растет потребность в бизнес-приложениях, причем спрос исходит как от бизнес-пользователей, так и от клиентов. Гражданская разработка - это самый быстрый и экономически эффективный ответ. Клиенты все больше привыкают получать все, что им нужно, со своих смартфонов. Спрос на мобильные приложения растет экспоненциально, и ожидается, что он будет расти еще больше. И в этом случае гражданская разработка - лучший ответ. Гражданская разработка приложений позволяет обычным бизнес-пользователям почувствовать одобрение своей организации. Как следствие, повышается мотивация и производительность. Гражданская разработка экономически эффективна по сравнению с традиционным процессом разработки приложений. Гражданская разработка также более гибкая, чем альтернатива, поскольку при отсутствии кодовых платформ не только легче создавать бизнес-приложения, но и проще их обновлять. В мире разработки приложений, который постоянно развивается, гражданский разработчик должен уметь легко и быстро обновлять приложения и инструменты.

Какие навыки необходимы для гражданского разработчика?

Как вы можете определить потенциального гражданского разработчика в вашей команде? Вот те навыки, которые вам следует искать:

Прежде всего, гражданские разработчики не являются частью вашего ИТ-отдела (если он у вас есть). Они могут быть администраторами приложений, бизнес-аналитиками, дизайнерами пользовательского опыта, специалистами по бизнес-аналитике и т.д.

Гражданские разработчики обладают глубокими бизнес-знаниями. Именно это делает их способными разрабатывать именно те типы бизнес-приложений, которые могут вам понадобиться.

Гражданские разработчики должны быть людьми, которые используют программное обеспечение, даже если они не кодируют, в своей повседневной жизни.

Почему AppMaster - лучший инструмент no-code для гражданских разработчиков?

Теперь, когда мы рассмотрели все остальные аспекты, нам необходимо рассмотреть лучшую no-code платформу для поддержки гражданских разработчиков на их пути развития.

AppMaster является наиболее рекомендуемой no-code платформой для гражданской разработки, потому что:

Это платформа no-code, которая предоставляет блоки для создания приложений и визуальный интерфейс, позволяющий создавать бизнес-приложения без кодирования.

AppMaster масштабируема: она позволяет создавать простые приложения и работать над сложными бизнес-проектами.

Это позволяет гражданскому разработчику предоставлять клиентам компании или бизнес-пользователям веб-приложения и мобильные приложения, созданные для их нужд и постоянно обновляемые.

AppMaster обеспечивает полный контроль над проектами гражданских разработчиков. Они имеют полный доступ к коду бэкенда, который создается автоматически, чтобы иметь полное представление о том, что они создают.

AppMaster генерирует оптимизированный код, который не нуждается в рецензировании: это еще больше сокращает и улучшает путь гражданской разработки.

Помимо приложений, с помощью AppMaster гражданские разработчики могут предоставлять коллегам и клиентам исходный код и документацию.

AppMaster имеет быструю кривую обучения, даже благодаря документации, предоставляемой самим AppMaster.

Интересный факт: AppMaster запустил свой собственный университет, где можно изучить не только эту платформу, но и получить базовые знания в области программирования. Курс абсолютно бесплатный и разделен на разные уровни сложности. Вы можете начать с нуля или с продвинутого уровня.

Гражданская разработка: подведение итогов

Программное обеспечение No-code, такое как AppMaster, делает гражданскую разработку возможной для тысяч предприятий, которые хотят совершенствоваться и расти. Теперь, когда вы знаете все преимущества и с чего начать, вам и вашей компании пора отправляться в путь гражданского развития.