Technologie en software worden steeds beter, maar worden niet elke dag complexer. Integendeel, de ontwikkeling van de IT-sector optimaliseert de gebruikerservaring, waardoor steeds meer mensen in staat zijn die technologie te gebruiken.

Met andere woorden, terwijl aan de ene kant de IT-apparaten en -instrumenten steeds krachtiger worden, worden ze ook steeds gemakkelijker te gebruiken. Vandaag de dag is programmeren bijvoorbeeld niet langer een exclusief voorrecht van ervaren software-ingenieurs; dankzij de hulpmiddelen die we vandaag de dag kunnen inzetten, kunnen mensen zoals ik ontwikkelaar worden, of beter gezegd, burgerontwikkelaars.

Dit is waar het fenomeen bekend is en waar burgerontwikkeling vandaan komt. In dit artikel verkennen we wat het is, de voordelen van citizen development voor een bedrijf, de vaardigheden die nodig zijn voor een citizen developer, en de tools die dit proces binnen een bedrijf mogelijk maken.

Wat is burgerontwikkeling?

Citizen development is een term die we kunnen gebruiken om een groeiende trend te beschrijven die we kunnen waarnemen binnen allerlei soorten bedrijven: het is het proces waarbij niet-professionele ontwikkelaars softwareontwikkelaars worden voor hun bedrijf of zakelijke behoeften. Wat houdt het in?

Vandaag de dag hebben alle bedrijven, ondernemingen en professionals in elke sector software en automatisering nodig. Of het nu gaat om het maken van applicaties voor hun klanten of om het automatiseren van bepaalde bedrijfsprocessen, ze hebben het allemaal nodig. Zolang applicatieontwikkeling een moeilijke zaak was, iets wat alleen professionele ontwikkelaars aankonden, waren bedrijven die applicaties of software wilden maken gedwongen een professionele ontwikkelaar in te huren of, in het geval van grotere bedrijven, een hele IT-afdeling binnen het bedrijf op te richten.

Nu is dat anders. Tegenwoordig kan iedereen met no-code-platforms software bouwen zonder code te schrijven. Wat betekent dit voor bedrijven? Zelfs als er geen individuen zijn met een opleiding in softwareontwikkeling, kunnen die individuen toch beginnen aan het proces van applicatieontwikkeling omdat het niet langer een jarenlange opleiding en diepgaande kennis vereist. Citizen developers zijn dus personen met slechts enkele vaardigheden in applicatieontwikkeling die dankzij no-code platforms wijzigingen kunnen aanbrengen in bestaande applicaties of nieuwe kunnen creëren.

Wat zijn no-code platforms?

Zoals u gemakkelijk kunt raden, spelen no-code-platforms een centrale rol in de burgerontwikkelingstrend. Maar wat zijn ze eigenlijk?

Zoals hun naam doet vermoeden, zijn no-code tools desktop- of webapps die zijn gemaakt om burgerontwikkelaars en zakelijke gebruikers in staat te stellen het proces van app-ontwikkeling aan te vatten zonder code te schrijven, maar met behulp van een visuele interface en vooraf gebouwde bouwstenen.

Wanneer elke zakelijke gebruiker een burgerontwikkelingsprogramma kan gebruiken om software te bouwen, hoeven bedrijfseigenaren en professionals geen professionele ontwikkelaars meer in te huren, en kunnen ze hun IT-afdeling verlichten door de beheerskosten te verlagen.

Wie is een citizen developer, en wat doen ze?

We hebben gezegd dat citizen development een proces is dat individuen, niet-professionele ontwikkelaars, in staat stelt applicaties en software te maken en software-ontwikkelaars te worden. Deze individuen zijn de burgerontwikkelaars. Een citizen developer kan ook een persoon zijn die al in uw bedrijf werkt en die dankzij no-code platforms aangepaste bedrijfsapplicaties kan maken voor zichzelf, zijn collega's en klanten. Burgerontwikkelaars kunnen weinig softwarekennis en nul coderingskennis en -ervaring hebben. Ze zouden volledig gemotiveerd en gefocust zijn op het creëren van toepassingen op maat van de behoeften en doelstellingen van het bedrijf.

Met de no-code burgerontwikkelingsprogramma's tot hun beschikking, zijn burgerontwikkelaars extreem mondig:

Ze hoeven niet langer te wachten op de goedkeuring of medewerking van een professionele softwareontwikkelaar om hun ideeën naar voren te brengen.

Ze kunnen aan hun eigen projecten werken.

Ze kunnen software gebruiken om bedrijfsproblemen volledig autonoom op te lossen.

Zoals we in de volgende paragraaf gaan ontdekken, heeft citizen development echter niet alleen voordelen voor citizen developers.

De voordelen van burgerontwikkeling

Citizen development heeft voordelen op tal van zakelijke gebieden, van empowerment van werknemers tot kostenverlaging en innovatie. Laten we de belangrijkste in detail analyseren.

IT-behoefte

Het eerste feit dat we moeten erkennen is hoe citizen development voorziet in een groeiende behoefte van hedendaagse bedrijven: die aan IT, tools voor machinaal leren en softwarebronnen. Of het nu gaat om het beheren en oplossen van bedrijfsproblemen, het ontwikkelen van toepassingen voor klanten of voor zakelijke gebruikers, digitalisering is een centraal thema in elk bedrijf van elke dimensie en in elke sector.

Groeiende behoefte aan apps

Naast software in het algemeen hebben bedrijven tegenwoordig meer behoefte aan mobiele toepassingen dan ooit tevoren: ieder van ons bezit ten minste één smartphone, en wanneer zowel al uw werknemers als al uw klanten een mobiel hebben, moet u dat benutten als een kans om enerzijds uw bedrijfsprocessen te verbeteren en anderzijds uw verkeer, publiek en verkoop te vergroten. Met citizen development programma's wordt het ontwikkelen van bedrijfsapplicaties en mobiele apps voor uw klanten eenvoudiger en kosteneffectief voor elke citizen developer.

Empowerment van werknemers

Net zoals we in de vorige paragraaf hebben besproken, kan citizen development veel frustratie wegnemen bij vooruitstrevende werknemers. Wanneer de frustratie voortkomt uit het onvermogen om de doelstellingen te halen, het verlies van concurrentievoordeel, en de onmogelijkheid om aan hun eigen idee te werken maar te moeten wachten op de beschikbaarheid van de software-ontwikkelingsafdeling, kan citizen development belangrijke tools voor applicatie-ontwikkeling in de handen van burger-ontwikkelaars leggen.

Vermindering van de app-ontwikkelingskosten

Wanneer u helemaal geen applicatie-ontwikkelingsteam of professionele ontwikkelaars hoeft in te huren, kunnen u en uw bedrijf veel geld besparen. Een burgerontwikkelaar die applicaties ontwikkelt voor uw bedrijf bepaalt echter een vermindering van de kosten, zelfs als die bepaalde persoon een opleiding in de app-ontwikkelingssector heeft. Dit komt omdat no-code platforms en citizen development programma's natuurlijk geweldige hulpmiddelen zijn, zelfs als ze in handen zijn van opgeleide programmeurs. Ze verlichten hun werk, maken het soepeler en verkorten en vergemakkelijken de test- en codebeoordelingsfasen. Alle aspecten verlagen onvermijdelijk de ontwikkelingskosten van apps.

Geen tekort meer aan geschoolde ontwikkelaars

Met de toename van de behoefte aan vaardigheden voor applicatieontwikkeling op de arbeidsmarkt is de laatste jaren een tekort aan beschikbare professionele programmeurs ontstaan. Met citizen development wordt het makkelijker om het tekort op te vangen, omdat het makkelijker is om de vaardigheid te verwerven waarmee gemotiveerde werknemers citizen developer kunnen worden.

Productiviteitsimpuls

Wanneer een burgerontwikkelaar gemakkelijk zakelijke toepassingen kan maken om zijn workflow te verbeteren en te automatiseren, kan het werk efficiënter worden uitgevoerd. Dit geldt des te meer wanneer een burger-ontwikkelaar, in plaats van de workflow aan te passen aan een gedownloade app met zijn eigen functies, een app kan ontwerpen die speciaal voor hem en zijn werk is gemaakt.

Professionele ontwikkelaar vs burgerontwikkelaar

Wanneer zakelijke gebruikers voor het eerst horen over citizen development, hebben ze de indruk dat citizen development een soort compromis is: wanneer je geen specialisten in applicatieontwikkeling kunt vinden om in te huren wanneer je de kosten van app-ontwikkeling wilt verlagen, kun je citizen developers binnen je bedrijf hebben die hun best doen en een resultaat krijgen dat bijna net zo goed is als een professionele.

Zo is het helemaal niet. Citizen development is geen compromis, en het is een keuze, een manier om de middelen waarover u beschikt te optimaliseren. In veel gevallen is een burgerontwikkelaar zelfs te verkiezen boven een professionele ontwikkelaar. Waarom?

Ten eerste zijn burgerontwikkelaars vaak beter op de hoogte van de zakelijke behoeften, omdat ze zelf gebruikers zijn. Ten tweede kunnen burgerontwikkelaars sneller en flexibeler ontwikkelen omdat ze niet gebonden zijn aan dezelfde processen en protocollen als professionele ontwikkelaars. Ten slotte kosten burgerontwikkelaars doorgaans minder dan professionele ontwikkelaars.

Burgerontwikkeling is dus geen compromis, maar eerder een kans om uw middelen optimaal te benutten. Het kan worden gebruikt in combinatie met professionele ontwikkelaars of als een op zichzelf staande oplossing, afhankelijk van uw behoeften en voorkeuren. In beide gevallen moet citizen development altijd worden overwogen wanneer u snel en kosteneffectief toepassingen moet ontwikkelen.

Het komt erop neer dat citizen development enorme voordelen kan bieden voor bedrijven die hun voordeel willen doen met technologie voor hun eigen doeleinden. Door gebruik te maken van citizen developers kunnen bedrijven zorgen voor een snelle applicatieontwikkeling en tegelijkertijd de kosten verlagen. Dus als u op zoek bent naar een manier om snel toepassingen te creëren zonder professionele ontwikkelaars in te huren, is citizen development misschien precies wat u nodig hebt!

Waarom heeft u citizen development nodig in uw organisatie?

Er zijn verschillende redenen waarom u citizen development in uw organisatie nodig heeft:

Er is een groeiende behoefte aan zakelijke toepassingen, en de vraag komt van zowel zakelijke gebruikers als klanten. Citizen development is het snelste en meest kosteneffectieve antwoord. Klanten zijn steeds meer gewend om alles wat ze willen van hun smartphone te krijgen. De vraag naar mobiele toepassingen is exponentieel gegroeid, en zal naar verwachting nog verder toenemen. Ook hier is citizen development het beste antwoord. Citizen application development zorgt ervoor dat gewone zakelijke gebruikers zich gesteund voelen door hun organisatie. Motivatie en productiviteit verbeteren daardoor. Citizen development is kosteneffectief in vergelijking met het traditionele app-ontwikkelingsproces. Citizen development is ook flexibeler dan het alternatief, want zonder code platforms is het niet alleen makkelijker om bedrijfsapplicaties te maken, maar ook om ze te updaten. In de wereld van app-ontwikkeling die voortdurend evolueert, moet een citizen developer de apps en tools gemakkelijk en snel kunnen bijwerken.

Wat zijn de vereiste vaardigheden voor een citizen developer?

Hoe kunt u een potentiële citizen developer binnen uw team herkennen? Dit zijn de vaardigheden waar je naar moet zoeken:

Allereerst maken citizen developers geen deel uit van je IT-afdeling (als je die hebt). Het kunnen applicatiebeheerders zijn, bedrijfsanalisten, user-experience designers, business intelligence specialisten, en meer.

Citizen developers hebben diepgaande zakelijke kennis. Dit is wat hen in staat stelt om precies die soorten zakelijke toepassingen te ontwerpen die u nodig hebt.

Citizen developers moeten personen zijn die in hun dagelijks leven software gebruiken, ook al coderen ze niet.

Waarom is AppMaster de beste no-code tool voor burger-ontwikkelaars?

Nu we alle andere aspecten hebben behandeld, moeten we nadenken over het beste no-code platform om burger-ontwikkelaars te ondersteunen in hun reis naar burger-ontwikkeling.

AppMaster is het meest aanbevolen no-code burgerontwikkelingsplatform omdat:

Het is een no-code platform dat app-bouwstenen en een visuele interface biedt waarmee zakelijke toepassingen kunnen worden gemaakt zonder te coderen.

AppMaster is schaalbaar: men kan er eenvoudige applicaties mee maken en aan complexe bedrijfsprojecten werken.

Het stelt een citizen developer in staat de klanten of zakelijke gebruikers van het bedrijf te voorzien van webapplicaties en mobiele apps die zijn gemaakt voor hun behoeften en die voortdurend kunnen worden bijgewerkt.

AppMaster biedt volledige controle over de projecten van citizen developers. Ze hebben volledige toegang tot de backend-code die automatisch wordt gecreëerd om volledig te kunnen beschikken over wat ze creëren.

AppMaster genereert geoptimaliseerde code die niet hoeft te worden herzien: het verkort en verbetert het traject van burgerontwikkeling nog meer.

Behalve applicaties kunnen burgerontwikkelaars met AppMaster ook collega's en klanten voorzien van broncode en documentatie.

AppMaster heeft een snelle leercurve, ook dankzij de documentatie die AppMaster zelf levert.

Een interessant feit: AppMaster heeft zijn eigen universiteit gelanceerd waar je niet alleen dit platform, maar ook basiskennis op het gebied van programmeren kunt leren. De cursus is helemaal gratis en is verdeeld in verschillende moeilijkheidsgraden. Je kunt beginnen vanaf nul of op gevorderd niveau.

Burgerontwikkeling: afronden

No-code software zoals AppMaster maakt citizen development mogelijk voor duizenden bedrijven die willen verbeteren en groeien. Nu u alle voordelen kent en weet waar u moet beginnen, is het tijd voor u en uw bedrijf om uw reis naar citizen development te beginnen.