No-Code Sizi Nasıl Yazılım Geliştiricisi Yapabilir?

Hiç şüphe yok ki, yazılım hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Çoğumuz hayatımızın her alanına entegre oldukları için yazılım ve teknoloji araçları olmadan hayatımızı hayal edemiyoruz. Akıllı evler, araçlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, saatler ve diğer birçok elektronik alet, güvenilir ve verimli çalışma için yazılım kullanır.

Yazılım kodlamasının muazzam popülaritesi, daha fazla insan yazılım geliştiricisi olmak istediğinden insanları cezbetmektedir. Ancak profesyonel bir yazılım geliştirici olmak için kodlama ve çeşitli programlama dillerini öğrenmek kolay değildir.

Bu nedenle, bu makalenin amacı, güçlü kodsuz platformlar aracılığıyla harika bir yazılım programcısı olmanıza yardımcı olacak kodlamaya bir alternatif sunmaktır.

Kodsuz platformların farklı yönlerini ayrıntılı olarak inceleyelim.

No-Code'un Faydaları ve Önemi Nelerdir?

Kodsuz yazılım geliştirmenin ortaya çıkması sayesinde, insanların artık yalnızca taleplerini karşılayan, kullanıma hazır yazılım araçlarına bağlı kalmasına gerek yok. Ek olarak, sadece kendileri için bir şey yaratmak için üçüncü taraf bir programcıya veya aşırı yüklenmiş bir dahili teknoloji personeline bağlı olmaları gerekmez (zaman alıcı ve maliyetli bir prosedür).

Bunun yerine tüketiciler, istediklerini oluşturmak için sürükle ve bırak kullanıcı arayüzlerini kullanabilir. Çok az kodlamaya ihtiyaç duyan veya hiç gerektirmeyen yazılım geliştirme çözümleri, işletmeler için yeni bir çağın habercisidir ve iş profesyonelleri için yeni fırsatlar sunar.

Bir Yazılımcı İçin Kodlama Gerekli mi?

Hayır, yazılım geliştirici olmak için kodlama öğrenmek gerekli değildir. Aslında, dünya çapında önemli sayıda yazılım geliştirme şirketi, daha fazla erişilebilirlik sağlamak veya kodsuz platformlarda verimli çalışabilecek yazılım geliştiricileri işe almak için kodsuz, düşük kodlu platformlara geçmiyor.

Birçok yazılım geliştirme şirketi, müşterileri için uygulamalar oluştururken kodsuz ve düşük kodlu metodolojilerle geleneksel kod tabanlı çalışmayı geliştirir. Yazılım şirketleri, kod gerektirmeyen uygulama kodlama platformlarında hız ve kullanılabilirlik avantajlarından bahseder. Yazılım geliştirmek için sürükle ve bırak arayüzlerini kullanmak için kodlama öğrenmeniz gerekmez.

Kodsuz platformlar, işletmelerin geliştirici becerilerinin eksikliğinden ve ayrıca pazara çıkış süresini hızlandırma ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarma talebinden kaçınmalarına yardımcı olur. Hız ve platform kullanılabilirliğinin ötesinde, kod kullanmayan bir geliştirici, geleneksel kod tabanlı bir yöntem kullanan bir geliştiriciden önemli ölçüde daha fazla değişime uyum sağlayabilir. Bu, kodsuz geliştiricinin, kullanıcıların fikirleri ve gereksinimleri değiştikçe programı değiştirebileceği anlamına gelir.

Kodsuz Geliştiricilerin Yerini Alacak mı?

Kodsuz platformların popülaritesi, geleneksel kodlama dillerinin popülaritesinden daha iyi performans gösterebilir. Ancak, kodsuz platformlar mutlaka kodlama becerilerinin yerini almayacak. Bu nedenle, kodlama dillerine güvenen profesyonel geliştiricilerin bu konuda endişelenmesine gerek yoktur. Aslında, yazılım geliştirme talebi hızla arttığından, küresel yazılım endüstrisinde hem kodlayıcıların hem de kodlayıcı olmayanların var olması ve gelişmesi için çok fazla alan var.

Teknoloji uzmanları, kodlama sürecini hızlandırmak için kodsuz kullanır, ancak bu platformlar aynı zamanda yazılım geliştirme alanına yepyeni bir geliştirici havuzuna erişim sağlar. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzü, kodlayıcı olmayanlar da dahil olmak üzere her tür kullanıcının özel yazılım oluşturmasını sağlar.

Önceden çok az bilgisayar deneyimine sahip kişiler, oldukça kolay bir öğrenme eğrisi ile kodsuz geliştiriciler olabilirler. Sadece geliştirmeleri gereken uygulamanın mantığını ve özelliklerini anlamaları gerekiyor.

No-code, birçok yazılım şirketi tarafından yeni gelir fırsatları olarak görülüyor. Kodlama becerilerinden bağımsız olarak, iş prosedürleri hakkında bilgi sahibi geliştiricileri işe almak, "işletme içi" uzmanlıklarını yenilik yapmak ve yeni yazılım gelir akışları oluşturmak için kullanmanıza olanak tanır.

No-Code Ne Kadar Daha Hızlı?

Statista'nın 'Düşük kod geliştirme geleneksel geliştirmeye kıyasla ne kadar hızlı?' sorusuyla yaptığı bir ankete göre. Bir ankete katılanların %29'u, düşük kodlu ve kodsuz geliştirmenin geleneksel kodlama süreçlerinden %40 ila %60 daha hızlı olduğunu söylüyor.

Kullanıcıların uygulamaları kodlamasını kolaylaştırdığı ve yazılım endüstrisinin arz-talep üzerindeki baskısını azalttığı için kodsuz ve düşük kodlu platformların önemini kanıtlıyor.

Neden Düşük Kodlu Kodsuz Gelecek?

Düşük kodlu kodsuz kodlamanın yazılım endüstrisinin geleceği olmasının önemli nedenlerinden bazıları aşağıdadır.

ölçeklenebilirlik

Kodsuz, çeşitli istemciler için hızlı bir şekilde özelleştirilebilen ölçeklenebilir yazılım paketleri geliştirmek için özellikle uygun olarak belirtilir. Birçok işletme benzer zorluklarla karşı karşıyadır. Bu gibi durumlarda, çözümü kodsuz kullanarak bir kez oluşturmanız gerekir. Bundan sonra, maliyeti önemli ölçüde düşürerek kapsamlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sürükle ve bırak arayüzünün amacı, verimli ve ölçeklenebilir yazılım geliştirmektir.

Hız ve Esneklik

Hız ihtiyacı, bir uygulamanın uygulanabilirliğini değerlendirmek için her şeyi yapmadan ve tüm özellikleri eklemeden önce uyarlanabilirlik ihtiyacı ile el ele gider. Müşteriler, birkaç gün içinde uygulanabilir prototipler oluşturarak, paydaşlardan destek alabiliyor ve geliştirmenin erken bir aşamasında geri bildirim alabiliyor.

Bütçe Dostu

Kodsuz platformların yardımıyla uygulama geliştirme ve sürdürmenin toplam maliyetini düşürebilirsiniz. Uygulamalarınızı oluşturmak ve yönetmek için yüksek nitelikli yazılım geliştiricilere güvenmeniz gerekmez.

Kodsuz bir platformda özel yazılım oluşturmak için gereken toplam zaman ve çaba, sürecin modüler yapısı nedeniyle geleneksel kodlama yaklaşımlarından çok daha azdır. Hızlı bir şekilde oluşturmak, daha az kaynakla daha fazla görev yapmanızı sağlar ve bu da toplam giderleri düşürür.

Üretkenlik ve Çeviklik

Kodsuz platformların ortaya çıkması, teknoloji departmanlarının üretkenliklerini ve çevikliklerini en üst düzeye çıkarabileceği anlamına gelir. Karmaşık uygulamaları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmak için çeşitli isteklerle boğulmalarına gerek yoktur. Kodsuz uygulama oluşturucular, programcıların bir uygulamayı birkaç gün, hatta saat içinde tamamlamasına olanak tanır. Oysa geleneksel geliştirme süreci genellikle birkaç hafta veya ay sürer.

Özellikle kod anlamadığınız bir dilde yazılmışsa, geleneksel kodlama yöntemiyle bir özelliği güncellemek veya revize etmek zor olabilir. İşlevselliği kod olmadan saatler içinde hızlı bir şekilde güncelleyebilirsiniz.

Test yapmak

Kodsuz uygulamaların test edilmesi çok daha kolay ve hızlıdır. Bu test yeteneği, müşterilerin gereksinimleri ve beklentileri ile uyumlu olmayan yazılım geliştirme olasılığını azaltır. Ek olarak, geliştirme şirketlerinin geliştirme sürecinin tüm aşamalarında müşterileriyle doğrudan işbirliği yapmalarına ve güvenilir bağlantılar kurmalarına olanak tanır.

Bakım onarım

Kodsuz uygulama geliştirmenin daha az insan bakımı gerektirmesi, özel geliştirme arayan yazılım şirketleri için bir başka ayırt edici satış faktörüdür. Platform üzerinde oluşturduğunuz her uygulama otomatik olarak güncellenir ve platformla birlikte gelişir. Bu, yazılım şirketlerini ve müşterilerini, programları yeni işletim sistemlerinde çalışacak şekilde güncelleme veya mevcut işletim sistemlerinde sorun giderme gibi zaman alıcı bir görevden kurtarır.

Büyük Evlat Edinme

Yakın gelecekte her işletmenin bir yazılım organizasyonuna dönüşeceği öngörülmüştür. Ve hemen hemen her şirket bugün bir yazılım şirketidir. Sonuç olarak, her çalışanın yazılım tasarlamayı öğrenmesi gerekecektir. "Uyarlama", yalnızca teknolojiye daha fazla alışmakla kalmayıp, yazılımla olan ilişkinizi yeniden gözden geçirmeyi gerektirir.

İşletmeler, hayatımızı kolaylaştıran yazılımı sağlamak için programcılara ve diğer BT uzmanlarına büyük ölçüde bağımlıdır. Ancak teknolojik ilerlemeye duyulan ihtiyaç arttıkça, BT ayakta kalmayı zorlaştırdı ve bu savaş bitmiyor. Modern araçlara ve teknolojiye olan talep artmaya devam ettikçe ve mevcut ekipler ayak uydurmak için daha fazla çalışmak zorunda kaldıkça boşluk daha da büyüyecek.

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, daha az kodlu platformları ve kodsuz geliştiricileri geleneksel yazılım geliştirmeye mükemmel bir alternatif olarak görüyor ve değişen teknoloji taleplerini karşılamak için her tür programcıyı kullanabilmelerini sağlıyor.

Kodsuz Geliştiriciler Ne Kadar Kazanıyor?

Resmi istatistiklere göre, düşük kodlu – ABD'deki yazılım şirketlerinde kodsuz geliştiricilerin ortalama maaşı Haziran 2022 itibariyle 115,491 ABD dolarıdır. Eğitim, nitelikler ve özellikle belirli bir kodsuz platformdaki becerileriniz gibi faktörler tam maaşı etkiler. .

No-Code'un Dezavantajları Nelerdir?

Kodsuz platformların dezavantajları, belirli bir araçtan araca önemli ölçüde değişebilir. Genel olarak bu tür platformlarda şu iki sorun gözlenir:

Sabit Şablon

Uygulamaları daha az kodlu platformlarda özelleştirmek çeşitli kısıtlamalara tabidir. Başka bir deyişle, kodsuz platformun yeteneklerini kullanmak için iş prosedürlerinizi değiştirmeniz gerekecektir. Oldukça katı bir şablona sahip kodsuz bir platform kullanırsanız, uygulama geliştirme sürecinin yanı sıra markalaşma ve pazarlamayı da olumsuz etkileyebilir.

Potansiyel Güvenlik Riskleri

Kodu geliştirdiğiniz için, yeni kod oluştururken ona önemli ölçüde bağımlı olabileceğinizin farkındasınız. Ancak, kodsuz çalışırken tam kontrole sahip olmadığınız için bazı riskleri kabul edebilirsiniz. Bu, bir güvenlik ihlali için açık bir davet olabilir, çünkü kodsuz platformunuz tehlikeye girerse, uygulamanız da açığa çıkabilir.

En İyi Kodsuz Platform Hangisi?

Tartışabileceğimiz uzun bir kodsuz platform listesi var. Ancak, kodsuz bir programcı olmak için en iyi platformu seçme söz konusu olduğunda, AppMaster kesinlikle şu anda sektördeki en önde gelen isimdir.

AppMaster, web uygulamalarının, mobil uygulamaların geliştirilmesi ve güçlü bir arka uç oluşturulması için üçü bir arada özellikler sağlayarak kendisini diğer kodsuz platformlardan ayırır. Şu anda, herhangi bir kodlama becerisine sahip olmadan üçünü de geliştirmenize yardımcı olabilecek benzer başka bir kodsuz platform yok.

AppMaster'ın arkasındaki ekibin onu en iyi kodsuz platform yapma taahhüdü, onu daha esnek ve güçlü hale getirmek için sürekli olarak geliştirmesi gerçeğiyle de oldukça açıktır. AppMaster, yukarıda tartışılan kodlama gerektirmeyen platformların iki dezavantajını ortadan kaldırdı. Kullanıcıların gereksinimlerine göre özelleştirilmiş uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için özelleştirme seçenekleri sunar.

Benzer şekilde, AppMaster güvenilir, verimli ve güvenli veritabanları oluşturmak için güçlü AI algoritmalarına ve AWS sunucularına güvenir. Bu nedenle, AppMaster ile uygulama oluştururken ve dağıtırken herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmazsınız. Yazılımın bu temel bileşenleri arasında güçlü ve güvenilir entegrasyon ile kolay kodlama ile arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmek istiyorsanız, AppMaster kullanmalı ve profesyonel bir kodsuz yazılım geliştiricisi olmalısınız.