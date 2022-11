Technologia i oprogramowanie są stale ulepszane, jednak nie stają się one z dnia na dzień bardziej skomplikowane. Wręcz przeciwnie, rozwój sektora IT optymalizuje user experience, sprawiając, że coraz więcej osób jest w stanie korzystać z tej technologii.

Innymi słowy, choć z jednej strony urządzenia i narzędzia IT są coraz potężniejsze, to jednocześnie stają się coraz łatwiejsze w obsłudze. Dziś na przykład programowanie nie jest już wyłączną prerogatywą doświadczonych inżynierów oprogramowania; dzięki narzędziom, które możemy dziś wdrożyć, ludzie tacy jak ja mogą stać się deweloperem, a raczej obywatelami deweloperami.

Stąd znane jest to zjawisko, a także pochodzi rozwój obywatelski. W tym artykule zbadamy, co to jest, korzyści z rozwoju obywatelskiego dla firmy, umiejętności wymagane od dewelopera obywatelskiego oraz narzędzia, które umożliwiają ten proces wewnątrz firmy.

Czym jest rozwój obywatelski?

Rozwój obywatelski to termin, którego możemy użyć do opisania rosnącego trendu, który możemy obserwować w firmach każdego rodzaju: jest to proces, który chce, aby nieprofesjonalni programiści stali się twórcami oprogramowania na potrzeby ich firmy lub biznesu. Co to oznacza?

Dzisiaj wszystkie przedsiębiorstwa, firmy i profesjonaliści w każdym sektorze potrzebują oprogramowania i automatyzacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie aplikacji dla swoich klientów, czy o automatyzację niektórych procesów biznesowych, wszyscy oni tego potrzebują. Dopóki tworzenie aplikacji było trudną sprawą, czymś, z czym mogli sobie poradzić tylko profesjonalni programiści, kiedy firma potrzebowała stworzyć aplikacje albo zbudować oprogramowanie, była zmuszona zatrudnić profesjonalnego programistę albo, w razie większych korporacji, stworzyć cały dział IT w firmie.

Teraz sytuacja wygląda inaczej. Dziś platformy no-code pozwalają każdemu budować oprogramowanie bez pisania kodu. Co to oznacza dla przedsiębiorstw? Nawet jeśli w firmie nie ma osób z wykształceniem w zakresie tworzenia oprogramowania, to i tak osoby te mogą rozpocząć proces tworzenia aplikacji, ponieważ nie wymaga on już lat edukacji i głębokiej wiedzy. Citizen Developers to zatem osoby posiadające jedynie pewne umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji, które dzięki platformom no-code mogą wprowadzać zmiany w istniejących aplikacjach lub tworzyć nowe.

Czym są platformy no-code?

Jak łatwo się domyślić, platformy no-code odgrywają główną rolę w trendzie rozwoju obywatelskiego. Ale czym one są?

Jak sama nazwa wskazuje, narzędzia no -code to aplikacje desktopowe lub internetowe stworzone po to, aby umożliwić deweloperom obywatelskim i użytkownikom biznesowym rozpoczęcie procesu tworzenia aplikacji bez pisania kodu, ale z wykorzystaniem interfejsu wizualnego i gotowych bloków do złożenia.

Kiedy każdy użytkownik biznesowy może korzystać z programu rozwoju obywatelskiego do tworzenia oprogramowania, właściciele firm i specjaliści nie muszą już zatrudniać profesjonalnych programistów, a także mogą rozjaśnić swój dział IT, zmniejszając koszty zarządzania.

Kim jest deweloper obywatelski i co robi?

Powiedzieliśmy, że rozwój obywatelski to proces, który pozwala osobom fizycznym, nieprofesjonalnym programistom, tworzyć aplikacje i oprogramowanie oraz stać się twórcami oprogramowania. Te osoby to właśnie deweloperzy obywatelscy. Również deweloperem obywatelskim może być osoba, która już pracuje w Twojej firmie i która dzięki platformom no-code może tworzyć niestandardowe aplikacje biznesowe dla siebie, swoich współpracowników i klientów. Citizens Developers mogą mieć niewielką wiedzę na temat oprogramowania i zerową wiedzę i doświadczenie w kodowaniu. Byliby całkowicie zmotywowani i skupieni na tworzeniu aplikacji dostosowanych do potrzeb i celów firmy.

Z programami rozwoju obywatelskiego bez kodu do dyspozycji, programiści obywatelscy mają ogromne możliwości:

Nie muszą już czekać na aprobatę lub współpracę profesjonalnego programisty, aby przedstawić swoje pomysły.

Mogą pracować nad własnymi projektami.

Mogą używać oprogramowania do rozwiązywania problemów biznesowych z pełną autonomią.

Jak jednak odkryjemy w następnym paragrafie, rozwój obywatelski ma korzyści nie tylko dla twórców oprogramowania.

Korzyści z rozwoju obywatelskiego

Citizen development przynosi korzyści w wielu obszarach biznesowych, od wzmocnienia pozycji pracowników, przez redukcję kosztów, po innowacje. Przeanalizujmy szczegółowo główne z nich.

Potrzeba IT

Pierwszym faktem, który musimy uznać, jest to, jak rozwój obywatelski zaspokaja rosnącą potrzebę dzisiejszych przedsiębiorstw: tę dotyczącą IT, narzędzi uczenia maszynowego i zasobów oprogramowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie i rozwiązywanie problemów biznesowych, tworzenie aplikacji dla klientów, czy dla użytkowników biznesowych, digitalizacja jest głównym tematem w każdym biznesie każdego wymiaru i w każdym sektorze.

Rosnące zapotrzebowanie na aplikacje

Poza oprogramowaniem w ogóle, firmy potrzebują dziś więcej aplikacji mobilnych niż kiedykolwiek wcześniej: każdy z nas posiada przynajmniej jeden smartfon, a kiedy zarówno wszyscy Twoi pracownicy, jak i wszyscy Twoi klienci mają telefon, musisz wykorzystać to jako okazję do, z jednej strony, usprawnienia procesów biznesowych, a z drugiej - zwiększenia ruchu, oglądalności i sprzedaży. Dzięki programom rozwoju obywatelskiego tworzenie aplikacji biznesowych i mobilnych dla Twoich klientów staje się łatwiejsze i opłacalne dla każdego dewelopera obywatelskiego.

Uprawnienia pracowników

Podobnie jak w poprzednim akapicie, rozwój obywatelski może pomóc usunąć wiele frustracji z myślących przyszłościowo pracowników. Kiedy frustracja wynika z niemożności osiągnięcia celów, utraty przewagi konkurencyjnej i niemożności pracy nad własnym pomysłem, ale konieczności oczekiwania na dostępność działu rozwoju oprogramowania, rozwój obywatelski może umieścić ważne narzędzia do tworzenia aplikacji w rękach deweloperów obywatelskich.

Obniżenie kosztów tworzenia aplikacji

Kiedy nie musisz w ogóle zatrudniać zespołu ds. rozwoju aplikacji lub profesjonalnych programistów, Ty i Twoja firma możecie zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jednak deweloper obywatelski rozwijający aplikacje dla Twojej firmy determinuje redukcję kosztów, nawet jeśli ta konkretna osoba ma wykształcenie w sektorze rozwoju aplikacji. Dzieje się tak dlatego, że platformy no-code i programy citizen development są świetnymi narzędziami, oczywiście nawet wtedy, gdy znajdują się w rękach wykształconych programistów. Ułatwiają im pracę, czynią ją płynniejszą, a także skracają i ułatwiają fazy testowania i przeglądu kodu. Wszystkie aspekty nieuchronnie obniżają koszty tworzenia aplikacji.

Koniec z brakiem wykwalifikowanych programistów

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na umiejętności tworzenia aplikacji na rynku pracy, w ciągu ostatnich kilku lat rynek pracy zaadresował niedobór dostępnych profesjonalnych programistów. Dzięki rozwojowi obywatelskiemu łatwiejsze staje się pokrycie niedoboru, ponieważ łatwiej jest zdobyć umiejętności, które pozwalają zmotywowanym pracownikom stać się programistami obywatelskimi.

Wzrost produktywności

Kiedy każdy deweloper obywatelski może z łatwością tworzyć aplikacje biznesowe w celu usprawnienia i zautomatyzowania przepływu pracy, praca może być wykonywana bardziej efektywnie. Jest to jeszcze bardziej prawdziwe, gdy zamiast dostosowywać przepływ pracy do pobranej aplikacji z jej własnymi funkcjami, deweloper obywatelski może zaprojektować aplikację stworzoną specjalnie dla potrzeb swoich i swojej pracy.

Profesjonalny deweloper vs. deweloper obywatelski

Kiedy użytkownicy biznesowi po raz pierwszy słyszą o rozwoju obywatelskim, mają wrażenie, że rozwój obywatelski jest rodzajem kompromisu: kiedy nie możesz znaleźć specjalistów od tworzenia aplikacji, których mógłbyś zatrudnić, kiedy chcesz obniżyć koszty tworzenia aplikacji, możesz mieć wewnątrz firmy deweloperów obywatelskich, którzy mogą starać się jak najlepiej i uzyskać wynik, który jest prawie tak dobry jak profesjonalny.

To nie jest tak, że w ogóle. Rozwój obywatelski nie jest kompromisem, a wyborem, sposobem na optymalizację zasobów, które masz do dyspozycji. W wielu przypadkach deweloper obywatelski może być nawet lepszy od dewelopera profesjonalnego. Dlaczego?

Po pierwsze, deweloperzy obywatelscy są często lepiej zorientowani w potrzebach biznesowych, ponieważ sami są użytkownikami. Po drugie, programiści obywatelscy mogą być szybsi i bardziej zwinni w swoim rozwoju, ponieważ nie są ograniczeni przez te same procesy i protokoły, co profesjonalni programiści. Wreszcie, programiści obywatelscy zazwyczaj kosztują mniej niż programiści profesjonalni.

Rozwój obywatelski nie jest więc kompromisem, ale raczej szansą na maksymalne wykorzystanie zasobów. Może być stosowany w połączeniu z profesjonalnymi programistami lub jako samodzielne rozwiązanie, w zależności od potrzeb i preferencji. W każdym przypadku, rozwój obywatelski powinien być zawsze brany pod uwagę, gdy trzeba szybko i tanio tworzyć aplikacje.

Podsumowując, rozwój obywatelski może oferować ogromne korzyści dla firm, które chcą wykorzystać technologię do własnych celów. Wykorzystując programistów obywatelskich, firmy mogą zapewnić szybki rozwój aplikacji i jednocześnie obniżyć koszty. Jeśli więc szukasz sposobu na szybkie tworzenie aplikacji bez zatrudniania profesjonalnych programistów, rozwój obywatelski może być właśnie tym, czego potrzebujesz!

Dlaczego potrzebujesz rozwoju obywatelskiego w swojej organizacji?

Istnieje kilka powodów, dla których potrzebujesz rozwoju obywatelskiego w swojej organizacji:

Istnieje rosnące zapotrzebowanie na aplikacje biznesowe, a zapotrzebowanie pochodzi zarówno od użytkowników biznesowych, jak i klientów. Citizen development jest najszybszą i najbardziej opłacalną odpowiedzią. Klienci są coraz bardziej przyzwyczajeni do otrzymywania wszystkiego, co chcą, za pomocą swoich smartfonów. Zapotrzebowanie na aplikacje mobilne wzrosło wykładniczo, a oczekuje się, że będzie rosło jeszcze bardziej. Ponownie, rozwój obywatelski jest najlepszą odpowiedzią. Rozwój aplikacji obywatelskich pozwala zwykłym użytkownikom biznesowym czuć się wspieranym przez ich organizację. W konsekwencji poprawi się motywacja i produktywność. Rozwój obywatelski jest opłacalny w porównaniu z tradycyjnym procesem tworzenia aplikacji. Rozwój obywatelski jest również bardziej elastyczny niż alternatywa, ponieważ dzięki platformom bez kodu, nie tylko łatwiej jest tworzyć aplikacje biznesowe, ale również łatwiej jest je aktualizować. W świecie rozwoju aplikacji, który stale się rozwija, deweloper obywatelski musi być w stanie łatwo i szybko aktualizować aplikacje i narzędzia.

Jakie są umiejętności wymagane dla dewelopera obywatelskiego?

Jak możesz zauważyć potencjalnego dewelopera obywatelskiego w swoim zespole? Oto umiejętności, których powinieneś szukać:

Po pierwsze, citizen developerzy nie są częścią twojego działu IT (jeśli go masz). Mogą być administratorami aplikacji, analitykami biznesowymi, projektantami user-experience, specjalistami od business intelligence i nie tylko.

Programiści obywatelscy posiadają głęboką wiedzę biznesową. To właśnie sprawia, że są w stanie zaprojektować dokładnie takie typy aplikacji biznesowych, jakich możesz potrzebować.

Citizen Developers powinni być osobami, które używają oprogramowania, nawet jeśli nie kodują, w swoim codziennym życiu.

Dlaczego AppMaster jest najlepszym narzędziem no-code dla deweloperów obywatelskich?

Teraz, gdy pokryliśmy wszystkie inne aspekty, musimy rozważyć najlepszą platformę no-code, aby wspierać deweloperów obywatelskich w ich podróży rozwoju obywatelskiego.

AppMaster jest najbardziej polecaną platformą rozwoju obywatelskiego no-code, ponieważ:

Jest to platforma no-code, która zapewnia bloki budowania aplikacji i wizualny interfejs, który umożliwia tworzenie aplikacji biznesowych bez kodowania.

AppMaster jest skalowalny: pozwala na tworzenie prostych aplikacji i pracę nad złożonymi projektami biznesowymi.

Dzięki niemu citizen developer może zapewnić klientom firmy lub użytkownikom biznesowym aplikacje internetowe i mobilne, które są tworzone na ich potrzeby i które mogą być stale aktualizowane.

AppMaster zapewnia pełną kontrolę nad projektami deweloperów obywatelskich. Mają pełny dostęp do kodu backend, który jest automatycznie tworzony, aby mieć pełną własność tego, co tworzą.

AppMaster generuje zoptymalizowany kod, który nie wymaga przeglądu: jeszcze bardziej skraca i poprawia podróż rozwoju obywatelskiego.

Poza aplikacjami, dzięki AppMaster, deweloperzy obywatelscy mogą udostępniać współpracownikom i klientom kod źródłowy i dokumentację.

AppMaster ma szybką krzywą uczenia się, nawet dzięki dokumentacji dostarczonej przez samego AppMaster.

Ciekawostka: AppMaster uruchomił swój własny uniwersytet, w którym można nauczyć się nie tylko tej platformy, ale także zdobyć podstawową wiedzę z zakresu programowania. Kurs jest całkowicie darmowy i podzielony na różne poziomy trudności. Można zacząć od podstaw lub poziomu zaawansowanego.

Rozwój obywatelski: owijanie w bawełnę

Oprogramowanie no-code takie jak AppMaster sprawia, że rozwój obywatelski jest możliwy dla tysięcy firm, które chcą się doskonalić i rozwijać. Teraz, gdy znasz już wszystkie korzyści i wiesz, od czego zacząć, nadszedł czas, abyś Ty i Twoja firma rozpoczęli swoją podróż w kierunku rozwoju obywatelskiego.