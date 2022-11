A tecnologia e o software estão sempre a melhorar, mas não se tornam cada dia mais complexos. Pelo contrário, o desenvolvimento do sector das TI está a optimizar a experiência do utilizador, tornando cada vez mais pessoas capazes de utilizar essa tecnologia.

Por outras palavras, embora, por um lado, os dispositivos e ferramentas informáticas estejam a tornar-se cada vez mais poderosos, estão também a tornar-se mais fáceis e mais fáceis de utilizar. Actualmente, por exemplo, a programação já não é uma prerrogativa exclusiva dos engenheiros de software experientes; devido às ferramentas que podemos implementar hoje em dia, pessoas como eu podem tornar-se programadores, ou melhor, criadores cidadãos.

É aqui que o fenómeno é conhecido, e de onde vem o desenvolvimento cidadão. Neste artigo, vamos explorar o que é, os benefícios do desenvolvimento cidadão para uma empresa, as competências necessárias para um programador cidadão, e as ferramentas que permitem este processo dentro de uma empresa.

O que é o desenvolvimento do cidadão?

Desenvolvimento cidadão é um termo que podemos utilizar para descrever uma tendência crescente que podemos observar dentro das empresas de qualquer tipo: é o processo que pretende que os programadores não profissionais se tornem programadores de software para as suas necessidades empresariais ou empresariais. O que significa isto?

Actualmente, todas as empresas, empresas e profissionais de qualquer sector necessitam de software e automatização. Quer seja para criar aplicações para os seus clientes ou para automatizar alguns processos empresariais, todos eles precisam dele. Desde que o desenvolvimento de aplicações tenha sido uma questão difícil, algo que só os programadores profissionais podiam tratar, quando uma empresa precisava de criar aplicações ou construir software, eram obrigados a contratar um programador profissional ou, no caso de empresas maiores, a criar todo um departamento de TI dentro da empresa.

Agora, as coisas são diferentes. Hoje em dia, as plataformas sem código permitem a qualquer pessoa construir software sem escrever código. O que é que isso significa para as empresas? Mesmo que não haja indivíduos com formação em desenvolvimento de software, esses indivíduos podem ainda assim embarcar no processo de desenvolvimento de aplicações porque já não requer anos de formação e conhecimentos profundos. Assim, os programadores cidadãos são indivíduos com apenas algumas competências no desenvolvimento de aplicações que podem fazer alterações às aplicações existentes ou criar novas aplicações graças a plataformas sem código.

O que são plataformas sem código?

Como se pode facilmente adivinhar, as plataformas sem código têm um papel central na tendência de desenvolvimento do cidadão. Mas o que são elas?

Como o seu nome sugere, as ferramentas no-code são aplicações desktop ou web criadas para permitir aos programadores cidadãos e utilizadores empresariais embarcar no processo de desenvolvimento de aplicações sem escrever código mas utilizando uma interface visual e blocos de construção pré-construídos para montar.

Quando qualquer utilizador empresarial pode utilizar um programa de desenvolvimento cidadão para construir software, os proprietários de empresas e profissionais já não precisam de contratar programadores profissionais, e podem aliviar o seu departamento de TI, reduzindo os custos de gestão.

Quem é um programador cidadão, e o que fazem?

Dissemos que o desenvolvimento cidadão é um processo que permite aos indivíduos, não profissionais de desenvolvimento, criar aplicações e software e tornar-se programadores de software. Estes indivíduos são os criadores cidadãos. Também um programador cidadão pode ser uma pessoa que já está a trabalhar na sua empresa e que, graças a plataformas sem código, pode criar aplicações empresariais personalizadas para si, para os seus colegas e para os seus clientes. Os cidadãos programadores podem ter poucos conhecimentos de software e zero conhecimentos e experiência em codificação. Estariam completamente motivados e concentrados na criação de aplicações personalizadas de acordo com as necessidades e objectivos da empresa.

Com os programas de desenvolvimento sem código de cidadãos à sua disposição, os programadores de cidadãos estão extremamente capacitados:

Já não têm de esperar pela aprovação ou colaboração de um programador profissional de software para levar as suas ideias avante.

Podem trabalhar nos seus próprios projectos.

Podem utilizar software para resolver problemas empresariais com total autonomia.

Como estamos prestes a descobrir no parágrafo seguinte, contudo, o desenvolvimento cidadão não tem apenas benefícios para os programadores cidadãos.

Os benefícios do desenvolvimento do cidadão

O desenvolvimento dos cidadãos tem benefícios em muitas áreas de negócio, desde a capacitação dos empregados à redução dos custos até à inovação. Vamos analisar as principais em detalhe.

Necessidade de TI

O primeiro facto que temos de reconhecer é como o desenvolvimento cidadão satisfaz uma necessidade crescente das empresas de hoje: a das TI, ferramentas de aprendizagem de máquinas, e recursos de software. Quer seja para gerir e resolver problemas empresariais, desenvolver aplicações para clientes, ou para utilizadores empresariais, a digitalização é um tema central em todas as empresas de todas as dimensões e em todos os sectores.

Necessidade crescente de aplicações

Para além do software em geral, as empresas precisam hoje em dia de mais aplicações móveis do que nunca: cada um de nós possui pelo menos um smartphone, e quando todos os seus empregados e todos os seus clientes têm um telemóvel, precisa de explorar isso como uma oportunidade para, por um lado, melhorar os seus processos empresariais e, por outro, aumentar o seu tráfego, audiência, e vendas. Com programas de desenvolvimento de cidadãos, o desenvolvimento de aplicações empresariais e aplicações móveis para os seus clientes torna-se mais fácil e rentável para qualquer desenvolvedor cidadão.

Empregados com empowerment

Tal como discutimos no parágrafo anterior, o desenvolvimento cidadão pode ajudar a remover muita frustração dos empregados que pensam no futuro. Quando a frustração vem da incapacidade de atingir os objectivos, da perda de vantagem competitiva, e da impossibilidade de trabalhar com base na sua própria ideia, mas tendo de esperar pela disponibilidade do departamento de desenvolvimento de software, o desenvolvimento cidadão pode colocar importantes ferramentas de desenvolvimento de aplicações nas mãos de programadores cidadãos.

Redução dos custos de desenvolvimento de aplicações

Quando não precisa de contratar uma equipa de desenvolvimento de aplicações ou programadores profissionais, você e a sua empresa podem poupar muito dinheiro. No entanto, um desenvolvedor cidadão que desenvolve aplicações para a sua empresa determina uma redução dos custos, mesmo que esse indivíduo em particular tenha formação no sector do desenvolvimento de aplicações. Isto porque plataformas sem código e programas de desenvolvimento de cidadãos são grandes ferramentas, claro, mesmo quando estão nas mãos de programadores instruídos. Facilitam o seu trabalho, tornam-no mais suave, e encurtam e facilitam as fases de teste e revisão de código. Todos os aspectos reduzem inevitavelmente os custos de desenvolvimento de aplicações.

Não há mais falta de programadores qualificados

Com o aumento da necessidade de competências para o desenvolvimento de aplicações no mercado de trabalho, o mercado de trabalho tem enfrentado uma escassez de programadores profissionais disponíveis nos últimos anos. Com o desenvolvimento cidadão, torna-se mais fácil cobrir a escassez, porque é mais fácil adquirir a competência que permite aos empregados motivados tornarem-se promotores cidadãos.

Aumento da produtividade

Quando qualquer desenvolvedor cidadão pode facilmente criar aplicações empresariais para melhorar e automatizar o seu fluxo de trabalho, o trabalho pode ser executado de forma mais eficiente. Isto é ainda mais verdadeiro quando, em vez de ajustar o fluxo de trabalho a uma aplicação descarregada com as suas próprias características, um desenvolvedor cidadão pode conceber uma aplicação criada especificamente para as suas necessidades e para o seu trabalho.

Desenvolvedor profissional vs desenvolvedor cidadão

Quando os utilizadores empresariais ouvem falar pela primeira vez do desenvolvimento cidadão, têm a impressão de que o desenvolvimento cidadão é uma espécie de compromisso: quando não se consegue encontrar especialistas em desenvolvimento de aplicações para contratar quando se pretende reduzir os custos de desenvolvimento de aplicações, é possível ter programadores cidadãos dentro da sua empresa que podem tentar o seu melhor e obter um resultado quase tão bom como o de um profissional.

Não é nada disso. O desenvolvimento cidadão não é um compromisso, e é uma escolha, uma forma de optimizar o recurso à sua disposição. Em muitos casos, um desenvolvedor cidadão pode até ser preferível a um desenvolvedor profissional. Porquê?

Em primeiro lugar, os promotores cidadãos estão frequentemente mais em sintonia com as necessidades do negócio, porque são eles próprios utilizadores. Segundo, os criadores cidadãos podem ser mais rápidos e mais ágeis no seu desenvolvimento porque não são constrangidos pelos mesmos processos e protocolos que os criadores profissionais. Finalmente, os promotores cidadãos normalmente custam menos do que os promotores profissionais.

Portanto, o desenvolvimento cidadão não é um compromisso, mas sim uma oportunidade de tirar o máximo partido dos seus recursos. Pode ser utilizado em combinação com programadores profissionais ou como uma solução autónoma, dependendo das suas necessidades e preferências. Em qualquer dos casos, o desenvolvimento cidadão deve ser sempre considerado quando necessita de desenvolver aplicações de forma rápida e rentável.

O resultado final é que o desenvolvimento cidadão pode oferecer enormes vantagens às empresas que queiram tirar partido da tecnologia para os seus próprios fins. Ao alavancar os criadores de cidadãos, as empresas podem assegurar um desenvolvimento rápido das aplicações e reduzir os custos ao mesmo tempo. Assim, se estiver à procura de uma forma de criar rapidamente aplicações sem contratar programadores profissionais, o desenvolvimento cidadão pode ser exactamente o que precisa!

Porque é que precisa de desenvolvimento cidadão na sua organização?

Há várias razões pelas quais precisa de desenvolvimento cidadão na sua organização:

Há uma necessidade crescente de aplicações empresariais, e a procura vem tanto dos utilizadores empresariais como dos clientes. O desenvolvimento do cidadão é a resposta mais rápida e mais rentável. Os clientes estão cada vez mais habituados a obter o que quiserem dos seus smartphones. A procura de aplicações móveis tem crescido exponencialmente, e espera-se que cresça ainda mais. Mais uma vez, o desenvolvimento do cidadão é a melhor resposta. O desenvolvimento de aplicações cidadãs permite aos utilizadores empresariais comuns sentirem-se apoiados pela sua organização. A motivação e a produtividade melhorariam como consequência. O desenvolvimento cidadão é rentável quando comparado com o processo tradicional de desenvolvimento de aplicações. O desenvolvimento cidadão é também mais flexível do que a alternativa porque, sem plataformas de código, não só é mais fácil criar aplicações empresariais, como também é mais fácil actualizá-las. No mundo do desenvolvimento de aplicações que está em constante evolução, um desenvolvedor cidadão precisa de ser capaz de actualizar as aplicações e ferramentas de forma fácil e rápida.

Quais são as competências necessárias para um desenvolvedor cidadão?

Como pode identificar um potencial desenvolvedor cidadão dentro da sua equipa? Estas são as aptidões que deve procurar:

Em primeiro lugar, os programadores cidadãos não fazem parte do seu departamento de TI (se o tiver). Podem ser administradores de aplicações, analistas de negócios, designers de experiência de utilizador, especialistas em business intelligence, e muito mais.

Os promotores cidadãos têm um profundo conhecimento empresarial. Isto é o que os torna capazes de conceber os tipos exactos de aplicações empresariais de que poderá necessitar.

Os criadores cidadãos devem ser indivíduos que utilizam software, mesmo que não codifiquem, na sua vida quotidiana.

Porque é que o AppMaster é a melhor ferramenta sem código para os programadores cidadãos?

Agora que já cobrimos qualquer outro aspecto, precisamos de considerar a melhor plataforma sem código para apoiar os programadores cidadãos na sua jornada de desenvolvimento de cidadãos.

O AppMaster é a plataforma de desenvolvimento sem código mais recomendada porque:

É uma plataforma sem código que fornece blocos de construção de aplicações e uma interface visual que permite a criação de aplicações empresariais sem codificação.

O AppMaster é escalável: permite criar aplicações simples e trabalhar em projectos empresariais complexos.

Permite a um desenvolvedor cidadão fornecer aos clientes ou utilizadores empresariais da empresa aplicações web e aplicações móveis que são criadas para as suas necessidades e que podem ser constantemente actualizadas.

O AppMaster fornece controlo total sobre os projectos dos criadores cidadãos. Têm pleno acesso ao código backend que é automaticamente criado para ter a propriedade total do que estão a criar.

AppMaster gera código optimizado que não necessita de revisão: encurta e melhora ainda mais a jornada de desenvolvimento do cidadão.

Para além das aplicações, com o AppMaster, os programadores cidadãos podem fornecer aos colegas e clientes o código fonte e a documentação.

O AppMaster tem uma curva de aprendizagem rápida, mesmo graças à documentação fornecida pelo próprio AppMaster.

Um facto interessante: a AppMaster lançou a sua própria universidade onde se pode aprender não só esta plataforma mas também conhecimentos básicos no campo da programação. O curso é absolutamente gratuito e está dividido em diferentes níveis de dificuldade. Pode começar do zero ou de nível avançado.

Desenvolvimento do cidadão: embrulhamento

Software sem código como o AppMaster torna o desenvolvimento cidadão possível para milhares de empresas que querem melhorar e crescer. Agora que conhece todos os benefícios e por onde começar, está na altura de você e a sua empresa começarem a sua jornada de desenvolvimento cidadão.